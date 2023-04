Brand in Mittenwald: Was von den Flammen übrigblieb

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein Brand hat am Donnerstagabend in Mittenwald ein Gebäude zerstört. Der Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag beziffert. Verletzte gab es bei dem Unglück keine.

Mittenwald – Plötzlich züngelten in dem Nebengebäude an der Laintalstraße die Flammen. Inzwischen gibt es Hinweise, warum es dort am Donnerstagabend gegen 19 Uhr gebrannt hatte. „Die ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen ergaben, dass ein technischer Defekt nahe liegt“, teilt ein Sprecher des Polizei-Präsidiums Oberbayern Süd mit.

Das Feuer griff innerhalb kurzer Zeit von der Werkstatt auf die darüberliegende Ferienwohnung sowie den Dachstuhl über. „Das Gebäude ist erheblich ausgebrannt, der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich“, informiert der Polizeisprecher aus Rosenheim weiter. „Verletzt wurde niemand.“

+ Lichterloh brennt es in dem Nebengebäude © © Hans Schmid / Feuerwehr Mittenwald

Feuer in Mittenwald: „Außerordentlicher Einsatz“

Dass nichts Schlimmeres passierte, dafür hat die Feuerwehr Mittenwald mit Unterstützung von Kräften aus Krün und Scharnitz gesorgt. „Das war mal wieder ein außerordentlicher Einsatz“, bilanziert James Costa, der Gerätewart der Mittenwalder Wehr. Und in erster Linie ein nicht ganz ungefährlicher.

+ Nur noch Qualm strömt aus dem demolierten Anwesen. © © Hans Schmid / Feuerwehr Mittenwald

„Die sind nacheinander explodiert“: Akkus sorgen für Probleme bei Löscharbeiten

„Das Problem waren die vielen Akkus“, schildert Costa die Situation in der Werkstatt. „Die sind nacheinander explodiert.“ Daher war ein Löschangriff nur von außen möglich. Noch dazu da eine Acetylenflasche in der betroffenen Werkstatt lagerte. Je heißer es im fraglichen Raum wird, „desto gefährlicher kann es werden“, sagt Costa.

Daher war für etwa 85 Rettungskräfte in vielerlei Hinsicht Vorsicht geboten, beispielsweise als die Feuerwehrmänner die Dachhaut öffnen und in der Ferienwohnung die Decke teilweise wegreißen mussten. „Da waren überall Glutnester drin“, ergänzt der Gerätewart.

Nach Abschluss der umfangreichen Löscharbeiten übernahm die örtliche Polizei die ersten Ermittlungen vor Ort. Am darauffolgenden Tag stießen dann die Brandfahnder der Kripo Garmisch–Partenkirchen für die weiteren Untersuchungen dazu.

