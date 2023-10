„Watschn für die Energiewende“: Bürger stimmen per Entscheid gegen Windrad – Initiative freut sich darüber

Von: Markus Schwarzkugler

Sind zufrieden: Johann Zehentner (r.), der Sprecher der Bürgerinitiative, und der Auerbacher Josef Lohrmann verfolgten am Sonntag die Ergebnisse in der Marie-Pettenbeck-Schule. Dort wurde ausgezählt. © Markus Schwarzkugler

Kein Windrad im Auerbacher Holz: Nach dem Bürgerentscheid in Wartenberg ist Bürgermeister Christian Pröbst enttäuscht, während die Bürgerinitiative jubelt. Eine Analyse.

Wartenberg – Das nötige Wunder, so hat es unsere Zeitung in der Montagsausgabe formuliert, ist ausgeblieben. Schon bei Redaktionsschluss am Sonntag um 23 Uhr zeichnete sich eine deutliche Niederlage für die Befürworter des Windrad-Baus in Auerbach ab, und daran änderte sich mit den verbliebenen drei der acht Wahlbezirke, die zu dem Zeitpunkt noch ausgezählt werden mussten, nichts mehr. Das Ergebnis, das der Wahlausschuss am Montagabend noch offiziell bestätigen musste: Die doch überraschend deutliche Mehrheit von 56,8 Prozent ist gegen den Bau.

Bei einer Beteiligung von 74,5 Prozent, was 2658 Wählern entspricht, stimmten nur 1149 Wartenberger dafür, 1509 dagegen. Für die Gültigkeit des Entscheids war lediglich ein Quorum von 871 abgegebenen Stimmen nötig gewesen. 43 Zettel waren ungültig.

Bürgerentscheid in Wartenberg: „Ich habe heute gut geschlafen“

„Ich habe heute gut geschlafen“, sagt Johann Zehentner am Vormittag danach unserer Zeitung. Der Sprecher der Bürgerinitiative Wartenberg ist am Sonntagabend noch lange mit seinem Mitstreiter Josef Lohrmann in der Schule unterwegs gewesen, um aus erster Hand die Zwischenstände zu erfahren. Er gibt zu: „Ich bin positiv überrascht, ich hab’s anders befürchtet.“

Genau das wäre das Wunschergebnis von Bürgermeister Christian Pröbst gewesen, auch wenn er sowohl am Sonntagabend als auch am Montag nach einer „für einen solchen Tag normalen Nacht“ betont, dass das Ergebnis für ihn „völlig in Ordnung“ sei. Er sei „froh, dass es eine deutliche Aussage gibt und es nicht so 50:50 ist“.

Bürgerentscheid zu Windrad in Wartenberg: „Watschn für die Energiewende“

Ein bisserl muss unsere Zeitung nachstochern, dann gibt er zu: „Ich habe das jetzt drei Jahre vorbereitet, viel Arbeit steckt dahinter. Das Ergebnis ist für mich bitter. Das ist eine Watschn für die Energiewende im Landkreis.“

Dennoch betont Pröbst, dass er den Bürgerwillen akzeptieren und über alles andere stellen wird. Die Marktgemeinde werde auch in den nächsten Jahren in Sachen Windrad in Auerbach „nichts mehr tun – solange ich Bürgermeister bin, werde ich das proaktiv nicht mehr angehen“, versichert er.

Kein Windrad: „Alle sind für die Energiewende, aber wenn’s vor der eigenen Haustür ist, ist es schon aus“,

Pröbst ist auch Geschäftsführer der Energievision Erding und Mitglied im Regionalen Planungsverband. Von daher weiß er, dass das Auerbacher Holz die einzige für ein Windrad mögliche Fläche im Gemeindegebiet gewesen wäre. Alternativen gebe es nicht. Das Thema komme nun noch einmal auf die Tagesordnung des Marktrats, dann werde das bekanntlich bereits angestoßene Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan beendet.

Einige Kollegen aus der Politik haben bei Pröbst schon durchgeklingelt. „Alle sind für die Energiewende, aber wenn’s vor der eigenen Haustür ist, ist es schon aus“, fasst Pröbst den Tenor der Telefonate zusammen.

Bürger stimmen gegen Windrad: Grünen-Marktrat spricht von „vertanener Chance“

Wenig begeistert ist am Tag danach auch Grünen-Marktrat Dominik Rutz, der als einer der über 60 Wahlhelfer in der Marie-Pettenbeck-Schule bis weit nach Mitternacht fleißig gewesen ist. Er spricht von einer „vertanen Chance“. Er ist überzeugt, dass an der Gemeinde ertragstechnisch „was hängengeblieben wäre“.

Allerdings übt Rutz auch deutliche Kritik an der Gemeinde: „Es hätte wesentlich mehr Infos für die Bürger gebraucht. Das ist schade. Ein ,Später‘ reicht den Leuten nicht.“ Das Gesamtkonzept sei unklar gewesen. Etwas mehr Langsamkeit hätte sich der Grüne dagegen bei der Änderung des Flächennutzungsplans gewünscht, hinsichtlich des vorab angestoßenen Verfahrens „hätte man vielleicht noch abwarten sollen“.

Nach Entscheid gegen Windrad: „Wir haben viel mit den Leuten geredet“

Gerade die Kommunikation mit den Bürgern sieht Zehentner als Erfolgsrezept der BI. „Es war sehr viel Aufwand, wir haben viel mit den Leuten geredet.“ Wichtig sei dabei gewesen, auch mit der Gegenseite fair und ruhig umzugehen. „Uns war es ein Anliegen, dass bei unserer Infoveranstaltung am 25. September auch die Befürworter reden durften“, betont Zehentner. Dass das Ganze stets fair abgelaufen sei, betont übrigens auch der Bürgermeister. Bei besagter Veranstaltung seien die Emotionen bei den Auerbachern „verständlicherweise hochgekocht“, so Pröbst.

Bei Zehentner klingelt ununterbrochen das Telefon. Viele Bürger würden sich bei der BI für ihren Einsatz bedanken. Er habe bei der ganzen Sache befürchtet, „dass ein Keil zwischen Auerbach und Wartenberg getrieben wird. Aber das Gegenteil war der Fall.“ Die schönste Nachricht, die er bekommen habe: „Die Wartenberger haben uns gerettet“, zitiert Zehentner, selbst ein Wartenberger.

Windrad kommt nicht nach Auerbach: Bürger stimmen dagegen

Ob vielleicht trotzdem in ein paar Jahren ein Windrad im Auerbacher Holz gebaut wird – wenn nicht von der Gemeinde, dann von privaten Investoren? Theoretisch möglich, meint Pröbst mit Blick auf das Wind-an-Land-Gesetz – „aber erst 2027“. Diese Angst hat Zehentner aktuell nicht. „Wenn sich ein Investor einen Standort sucht, dann keinen windschwachen wie in Auerbach“, findet er. Der suche sich schon eher Stellen, wo ein Windpark möglich sei und mehr Energieausbeute. Zudem gebe es wegen der Flughafennähe Höhenbeschränkungen.

Wäre der Bürgerentscheid anders ausgegangen, beteuert der BI-Sprecher, „dann hätten wir uns gefügt“. So wie es nun eben der Bürgermeister und alle anderen Befürworter tun müssen.

