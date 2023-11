Droht Spaversion bei Weihnachtsfeiern? Unternehmern „spielt sogar eine Sache in die Karten“

Von: Franziska Konrad

Viele Firmen scheuen bei Weihnachtsfeiern keine Kosten, um ihre Mitarbeiter zum Jahresende kulinarisch zu belohnen. Doch hat sich das in Zeiten der Inflation geändert? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Schlemmen auf Kosten der Firma: Viele Betriebe scheuen bei Weihnachtsfeiern keine Kosten, um ihre Mitarbeiter zum Ende des Jahres kulinarisch zu belohnen. Doch hat sich das in Zeiten von Inflation und Preissteigerungen geändert? Ist nun statt Drei-Gänge-Menü die Sparversion angesagt?

Trotz Inflation: Keine Sparversion bei Weihnachtsfeiern - Mehr Anfragen als im Vorjahr

Vor wenigen Tagen fand im Ickinger Landhotel Klostermaier heuer die erste Weihnachtsfeier statt. „Bis zum 23. Dezember haben wir jetzt jede Woche eine im Kalender stehen“, verrät Chefin Katharina Vogl zufrieden. Einsparungen in dieser Hinsicht spürt der Familienbetrieb „grundsätzlich nicht“. Im Gegenteil: Im Vergleich zu den Vorjahren sei die Nachfrage nach Weihnachtsfeiern im Landhotel sogar etwas angestiegen.

Manche Kunden haben aber ein festes Budget. Eine Firma spendiere zum Beispiel nur den Glühwein, das Essen zahlen die Mitarbeiter selbst, berichtet Vogl. „Aber das ist nichts Neues. Das gab es immer schon.“ Zum Thema Preissteigerungen und den Folgen hat sich die Gastronomin trotzdem Gedanken gemacht. „Das ist ja brisant und betrifft jeden. Aber bisher sind wir zum Glück verschont geblieben.“

Katharina Vogl, Chefin des Landhotels Klostermaier in Icking. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Noch etwas zögerlich mit der Bilanz zu seinem Weihnachtsfeier-Geschäft zeigt sich Franz Holzheu. Er bietet in seinem Wolfratshauser Gasthof zum Löwenbräu unter anderem einen Catering-Service an. „Momentan bin ich zufrieden“, sagt Holzheu. Doch der Wirt blickt mit Skepsis der drohenden (Wieder-) Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie entgegen. Bis jetzt merkt er bei seinen Kunden zwar keine Einsparungen. Holzheu: „Je nachdem, wie sich alles entwickelt, kann das nächstes Jahr schon anders ausschauen.“

Inflation und Weihnachtsfeiern: Catering kämpft mit anderem Problem - Enormer Personalmangel

Mehrwertsteuer hin oder her. In einem Punkt ist sich Johann Oberhauser – Chef vom gleichnamigen Gasthof in Egling – sicher: „Weihnachtsfeiern wird es trotz allem auch in den nächsten Jahren noch geben, und zwar nicht nur als Sparversion mit Zwieback.“ Sein Gasthof ist heuer für Weihnachtsfeiern „gut gebucht“.

Die Erste steht bereits am Wochenende an. Generell sieht der Gastronom in der Mentalität zum Sparen, gerade beim Restaurantbesuch, kein neues Phänomen. Doch Oberhauser betont: „Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir in einer wohlhabenderen Gegend leben. Da gibt es sicher Regionen, die von Einsparungen stärker betroffen sind.“

Gänsebraten, nicht Käsebrot: Bei ihren Weihnachtsfeiern schränken sich viele Betriebe in der Region heuer nicht ein – zur Freude der Wirtshäuser und Catering-Anbieter © Tobias Hase/dpa

Vor einem ganz anderen Problem steht hingegen die Bichler Landmetzgerei Kramer. „Bei unserem Catering-Geschäft haben wir keinen Grund zum Klagen“, stellt Chefin Barbara Kramer klar. Und das aus gleich mehreren Gründen: Zum einen würden immer mehr Metzgereien schließen. Das wirke sich auf das örtliche Catering-Angebot aus. Zum anderen seien kulinarische Verköstigungen von der Metzgerei die günstigere Variante zu Gasthäusern, so Kramer.

„Das spielt uns natürlich auch in die Karten.“ Dafür kämpft der Handwerksbetrieb mit enormem Personalmangel. „Ich musste durchaus Catering-Aufträge absagen, weil wir das nicht stemmen konnten“. In ein paar Jahren geht eine Handvoll von Kramers Mitarbeiterinnen in den Ruhestand. „Darum wird es wirklich spannend, wie es bei uns langfristig ausschaut.“ kof

