Ukraine-Krieg hat Folgen für Bayern: „Die Semmel wird auch hier teurer werden“

Von: Christian Masengarb

Obwohl Müllermeister Norbert Seeger für die Miesbacher Leitzachmühle fast ausschließlich bayerisches Getreide kauft, trifft die Preisexplosion durch den Ukraine-Krieg auch ihn. Seinen Kunden muss er erklären, wie das zusammenhängt. Es sei eine schwierige Zeit, sagt er. © Thomas Plettenberg

In der Leitzachmühle in Miesbach verarbeitet Norbert Seeger fast ausschließlich bayerisches Getreide. Die Ukraine-Krise beeinflusst dennoch auch seine Mehlpreise.

Miesbach – In der Leitzachmühle in Miesbach verarbeitet Müllermeister Norbert Seeger (67) fast ausschließlich bayerisches Getreide. In unserem Gespräch erklärt er, warum die Ukraine-Krise trotzdem auch seine Mehlpreise beeinflusst, wieso deswegen die Milchbauern auf steigende Milchpreise hoffen und wieso er die Versorgungslage in Deutschland trotz allem gesichert sieht.

Ukraine-Krieg: Müllermeister über Folgen: „Die Semmel wird auch hier teurer werden“

Herr Seeger, fast ein Drittel des weltweiten Getreideexports stammt aus der Ukraine und Russland. Sie beziehen Produkte fast ausschließlich lokal. Trifft Sie der Krieg dennoch?

Ja. Deutsche Mühlen vermahlen zwar zu rund 95 Prozent in Deutschland geerntetes Getreide und fast gar keines aus der Ukraine oder Russland. Wir sind also Selbstversorger. Trotzdem ist der Getreidepreis eine globale Entwicklung, die auch uns trifft.

Erklären Sie.

Es kommen einige Dinge zusammen. Schon im Sommer 2021 waren die Weltgetreidevorräte nicht üppig und die Preise haben angezogen. Das liegt auch am Klimawandel mit Dürren und Unwettern. Wir Müller dachten, nach der Ernte im Herbst 2021 werde Getreide günstiger. Das ist aber nicht passiert, weil die Ernte weltweit wieder schwach war. Dann kam die Krise. Diese hat zwar mit unserem Markt unmittelbar gar nichts zu tun. Sie schneidet aber rund 30 Prozent der Weltexporte ab, vor allem nach Nordafrika und Arabien. Diese Länder kaufen jetzt woanders. Das verknappt den ohnehin knappen Markt weiter. Dadurch wird es teuer.

Und das trifft auch den Landkreis und Bayern?

Sicher. Vor zehn Monaten kostete die Tonne Weizen unter 200 Euro, vor der Ukraine-Krise waren es unter 300 Euro, jetzt sind es über 400. Weizen lässt sich gut transportieren. Wenn wir den Preis nicht zahlen, bekommen wir die Ware nicht und sie geht in den Export. Dadurch trifft die Preisexplosion am Weltmarkt auch Mühlen, die nur lokal Getreide kaufen. Die Semmel wird selbst dann teurer, wenn von Bauer bis Bäcker alles regional passiert.

Auch die Milch wird wohl teurer

Zulieferverträge, die Preise auf ein Jahr festschreiben, wie zum Beispiel beim Gas, haben Sie nicht?

Natürlich schließen wir auch längerfristige Verträge ab. Im vergangenen Jahr haben die Mühlen das aber vermieden, weil der Preis hoch war. Niemand hatte das Bedürfnis, groß einzukaufen. Die jetzige Entwicklung hat keiner kommen gesehen. Nun liegen wir natürlich total daneben. Das geht vielen Mühlen so.

Schließen Sie jetzt Verträge ab, um wenigstens den aktuellen Preis zu sichern?

Das ist bei diesem extremen Preisniveau riskant. Für den Bedarf bis zur neuen Ernte legen wir uns teils fest, teils lassen wir es offen. Andererseits ist die Abgabebereitschaft der Verkäufer, Lagerhäuser und Bauern nicht groß, da sie auf noch höhere Preise warten.

Sie stellen auch Futtermittel für Milchbauern im Landkreis her.

Futtermittel für Milchvieh besteht zum großen Teil aus Getreide, Mühlennachprodukten und Ölschroten und ist ebenfalls preislich sehr nach oben gegangen. Die Milchbauern warten jetzt darauf, dass auch die Milch teurer wird. Sonst ist ihre Rendite im Keller.

Welche Auswirkungen hat die Krise noch?

Viel Mais für Süddeutschland kommt per Schiff aus Ungarn. Ungarn hat wegen der Krise den Export eingestellt. Die sagen: „Wir brauchen den Mais selber.“ Dadurch ist auch der Maispreis nach oben geschnellt. Da sieht man, wie alles zusammenhängt.

„Der regionale Müller und Bäcker sichern die Versorgung.“

Wo läuft das alles hin? Kostet die Semmel in ein paar Monaten zwei Euro?

Ich hoffe nicht, aber wir überlassen es den Bäckern, wie sie die gestiegenen Kosten unterbringen. Bei uns in der Mühle macht das Getreide über drei Viertel unserer Kosten aus. Geht der Getreidepreis nach oben, muss das Mehl mitgehen. Sonst sind wir in vier Monaten pleite. Wir sind aber einem harten Wettbewerb ausgesetzt und nehmen unsere Preise sofort wieder zurück, sobald sich die Situation am Rohstoffmarkt entspannt.

Kommen auf uns wirtschaftlich harte Zeiten zu?

Das Wirtschaftliche ist jetzt, wie es ist. Das können wir nicht ändern; da müssen wir miteinander durch. Das Schlimmste an der Situation ist das Menschliche. Ukrainische Frauen mit Kindern gehen über die Grenze, die Väter ziehen in den Krieg und wissen, dass sie ihre Familie zu 50 Prozent nie wieder sehen. Das ist brutal. Dagegen können wir das Wirtschaftliche, das über uns hereinbricht, vergessen. Dann kostet die Semmel eben mehr. Davon gehen wir nicht ein.

Sie kaufen regional ein. Das galt bislang vor allem als ökologisch. Zeigt die Krise, wie wichtig der Ansatz auch für die Versorgungssicherheit ist?

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der regionale Müller und Bäcker sichern die Versorgung. Ich glaube nicht, dass wir demnächst weltweit üppige Ernten haben werden. Wir sind in Deutschland trotzdem in einer super Lage: Wir können stolz sein, als Industrienation eine leistungsstarke Landwirtschaft zu haben, die uns Versorgungssicherheit bringt. Wie wichtig dieser zweigleisige Ansatz ist, zeigen Krisen wie die jetzige.

Auch ohne Ukraine: Versorgung ist gesichert

Sorgen Sie sich, das Getreide könnte knapp werden?

Bei uns kaufen derzeit auffallend viele Privatleute ein, die sich genau diese Sorgen machen. In normalen Erntejahren reicht der Ertrag aber. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es mal so extrem wird, dass sich das ändert.

Einige fordern die Abkehr vom Öko-Landbau, um mehr Erträge auf gleicher Fläche zu erzielen.

Ich fordere das nicht. Natürlich stimmt: Je mehr Öko-Landbau wir betreiben, umso weniger Erträge haben wir. Aber wie gesagt: In normalen Jahren reicht der Ertrag.