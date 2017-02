München - Wer am Donnerstagabend auf dem Weg zum Flughafen war, musste sich auf Beeinträchtigungen einstellen. Der Grund war eine Weichenstörung.

Wie die Deutsche Bahn am Donnerstagabend berichtete, kam es am Abend wegen einer Weichenstörung am Flughafen auf den Linien der S 1 und S 8 zu Beeinträchtigungen. Mittlerweile konnte die Störung behoben werden, die Verkehrslage auf den beiden Linien normalisiert sich.

tz/mm

