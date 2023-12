Weihnachten im Wohnmobil: Familie aus Oberbayern reist seit 16 Monaten durch die Welt

Von: Alexandra Anderka

Auch im Wohnmobil muss Platz für Weihnachtsschmuck sein (v. l.): Paula mit Maximilian, Papa Tobias, Markus mit Raphael, Anna und Mama Jeannette. © privat

Dieses Weihnachten fernab der früheren Heimat ist ein ganz besonderes. Die Familie hat ihr Haus verkauft und reist seit über einem Jahr durch Europa. Und sie denken nicht ans Aufhören.

Inning – Weihnachtsgirlanden und Lichterketten zieren die beiden Wohnmobile von Familie Knoke aus Inning. Auf dem Tisch steht ein geschmückter Weihnachtsbaum, den die vierjährigen Zwillinge Maximilian und Raphael bestaunen. Kerzen am Fenster simulieren einen Adventskranz, für den der Platz fehlt. Es weihnachtet bei den Knokes, auch im fernen Griechenland, wo sich die Eltern Jeannette und Tobias mit ihren fünf Kindern und Hündin Mila gerade befinden.

Haus verkauft, Wohnmobil gekauft: 30.000 Kilometer liegen bereits hinter Familie Knoke

Seit 16 Monaten sind die ehemaligen Inninger nun schon unterwegs. Für ihren Lebenstraum haben der Fluglotse und die Pädagogin ihr Haus samt Hab und Gut verkauft und sind im August 2022 auf Europareise gegangen. Seitdem haben sie 30.000 Kilometer zurückgelegt, 18 Länder besucht und immer noch nicht genug. „Ein Ende ist noch nicht in Sicht“, erklären die Eltern unisono am Telefon.

Albanien, Bosnien, die Benelux-Länder sind für nächstes Jahr geplant. „Es kann aber auch sein, dass sich alles noch einmal ändert“, sagt Jeannette Knoke. Während die siebenköpfige Familie das vergangene Weihnachten bei 20 Grad am Strand gefeiert hat, soll es heuer heimeliger werden. Sie wollen „viel backen, viel kochen, viel essen“, wie die Weltenbummlerin lachend erzählt.

Besonderes Geschenk zu Weihnachten: Für vier Nächte Ferienhaus

Deshalb haben sie sich selbst ein Familien-Weihnachtsgeschenk gemacht – und sich für vier Wochen über die Feiertage und Silvester ein Ferienhaus im Norden der griechischen Halbinsel Peloponnes gemietet. Sie tauschen also für kurze Zeit ihre fahrenden 30 Quadratmeter in einen 120 Quadratmeter großen festen Wohnsitz mit Garten und Kamin. „Wir freuen uns schon, wenn das Holz knistert“, verrät der 43-jährige Vater.

Rollendes Zuhause: Maximilian und Raphael vor den Wohnmobilen ihrer Familie, hier bei einem Zwischenstopp in Rumänien. © privat

Auf die Idee seien sie gekommen, weil das Wetter Mitte November auf der Höhe von Thessaloniki ziemlich durchwachsen und windig gewesen sei. „Außerdem vermissen wir ganz arg einen Backofen“, gesteht die 48-Jährige. Ihre 16-jährige Tochter Anna hat schon eine Backliste angefertigt: Weihnachtsplätzchen stehen ganz oben, gefolgt von Flammkuchen, Pizza, Kartoffelecken und gebratenem Gemüse. „Da freut sich schon jeder drauf“, weiß die Fünffachmama.

„Sind langsamer geworden. Bleiben auch mal drei, vier Tage an einem Ort“

Auch dem Wunsch der Kinder, mal länger an einem Ort zu bleiben, wollten die Eltern mit dem Ferienhaus nachkommen. „Wir sind schon langsamer geworden mit unserer Reise. Seit September bleiben wir auch schon mal drei, vier Tage an einem Platz“, berichtet Tobias Knoke. Doch ganz so einfach ist das gar nicht. Denn wenn die Sonnenstunden weniger werden, bekommen die Knokes ein Stromproblem. Da gibt es nur zwei Lösungen: Entweder, sie ziehen weiter, um die Batterien aufzuladen oder sie übernachten auf einem Campingplatz und nutzen Landstrom. Viele Eindrücke und Erfahrungen hat die Familie in den vergangenen 16 Monaten gewonnen, die guten überwiegen bei Weitem, jedes Familienmitglied hat ein Highlight.

Bären am Straßenrand in Rumänien, Strandritt in Spanien

Für Jeannette Knoke war es die Begegnung mit einem Bären am Straßenrand in Rumänien. „Der saß da einfach so da“, erinnert sie sich an die Fahrt auf der Transfagarasan-Hochstraße. Außerdem schwärmt sie von einem Flug mit der Zipline, einer Drahtseilrutsche, über eine Schlucht in Portugal in 150 Metern Höhe und mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Paula (14) erinnert sich gerne an den Strandritt in Spanien, Anna (16) beeindruckten die unzähligen Heißluftballons in Kappadokien in der Türkei. „Das war schon der Wahnsinn, als wir am Morgen die Tür von unserem Wohnmobil aufgemacht haben und Hunderte von Heißluftballons bestaunen konnten“, stimmt auch ihr Vater begeistert zu.

Berührt sind alle von der Gastfreundschaft in Griechenland und der Türkei. „Das kann man sich gar nicht vorstellen, überall werden wir zum Tee eingeladen“, freut sich Tobias Knoke. Weniger gefällt ihnen dort das Müllproblem.

Kinder haben schulfrei: „Wir lassen ihnen die Freiheit“

Beim Lieblingsland sind sich alle einig: Portugal. Den 19-jährigen Markus hat dort auch der Karneval mitgerissen. Noch genießen alle Familienmitglieder das Miteinander. Schule ist laut den Eltern aktuell kein Thema. Das ist möglich, weil alle Kinder wohnsitzlos sind und somit die Schulpflicht entfällt. „Wir lassen ihnen weiterhin die Freiheit“, sagt die Pädagogin und ergänzt: „Wenn sie nach dem Lehrplan fragen, werden wir ihnen das Material natürlich zur Verfügung stellen.“

Die beiden vierjährigen Zwillinge seien sehr gereift. „Die schauen sich alles von den Großen ab, weil sie so viel Zeit mit ihnen verbringen.“ Deshalb glauben die Kleinen auch nicht mehr an den Weihnachtsmann. „Anna wollte sie nicht anlügen“, begründet ihre Mama. Was das Verstecken der Geschenke leichter gemacht hat. „Sie wissen schon, dass sie neue Fahrräder bekommen. Die sind in der Heckgarage der Wohnmobile verstaut.“

Ausgepackt wird bei den Knokes erst am 25. Dezember. „Da können sich die Kinder dann den ganzen Tag mit ihren Geschenken beschäftigen.“ Und sogar noch länger, denn erst in drei Wochen setzen sich die Knokes wieder in ihre Wohnmobile und machen sich auf zu neuen Familien-Abenteuern.

