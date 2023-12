Streit, Einsamkeit, Krisen: Therapeutin gibt Tipps, wie man Stress-Faktoren an Weihnachten vermeiden kann

Von: Michael Acker

Heiligabend im Kreise der Liebsten: Die Erwartungen an den Festtag sind hoch, nicht immer können sie erfüllt werden. Statt Harmonie herrschen in manchen Familien Spannungen. © Karl-Josef Hildenbrand

Viele Stressfaktoren können Weihnachten ruinieren. Nicola Raßmann, Paar- und Familientheraupeutin, gibt im Interview Tipps für die richtige Herangehensweise an das Fest der Liebe.

Landkreis – Ein harmonischer Abend im Kreise der Liebsten – mit gutem Essen, guten Gesprächen, guter Unterhaltung. So wünschen sich die meisten Menschen den Weihnachtsabend. Doch nicht immer klappt das. Nicola Raßmann ist systemische Paartherapeutin. Die 55-Jährige, die zusammen mit der Psychologin Andrea Wenger eine Praxis für Paar-, Familien- und Individualtherapie in Ottobrunn führt und viele Klienten aus dem Landkreis Ebersberg hat, kennt die Fallstricke, die den Heiligen Abend in einen handfesten Familienkrach verwandeln können. Wir sprachen mit ihr über richtige Strategien, falsche Erwartungen und darüber, wie einsame und trauernde Menschen die Weihnachtszeit überstehen können.

Weihnachten, das Fest der Liebe, ist für viele Menschen ein Fest der Krise. Erst kommt der Vorbereitungs-Stress, dann fehlt die erhoffte Harmonie. Kennen Sie das Problem aus der Praxis?

„Man sollte zu Weihnachten auf die eigenen Bedürfnisse achten“: Nicola Raßmann, Therapeutin. © Chris Rassmann

Unsere Praxis ist jedes Jahr vor Weihnachten besonders voll. Bestehende Klienten hätten gerne noch die eine oder andere Not-Stunde, neue Klienten hätten gerne noch eine oder zwei Stunden vor Weihnachten, um noch schnell einen Streit aus der Welt zu schaffen und harmonische Feiertage im Kreise der Familie verbringen zu können. Zu Weihnachten können alte Muster wieder aufbrechen und vergessene Wunden wieder aufreißen.

Woran liegt das?

Das hat sicherlich auch mit der Weihnachtssymbolik zu tun. Wir Christen feiern die Geburt des Heilands, der uns Menschen als Heil bringender Sohn von allen Sünden und allem Leid befreien soll. Im Inneren kommt es bei uns zum Konflikt – es klafft eine Lücke zwischen dem Wunsch nach Harmonie und dem tatsächlichen Erleben. Wir sind zu Weihnachten sensibler und verletzlicher, weil es da um unser inneres Kind geht. Das ist bei vielen Menschen an der einen oder anderen Stelle im Leben zu kurz gekommen.

Böse Zungen sagen, zu Weihnachten ist man zwangsweise mit Menschen zusammen, denen man das ganze Jahr über erfolgreich aus dem Weg geht. Welche Strategie gibt es für den Umgang mit missliebiger Verwandtschaft?

Man sollte zu Weihnachten grundsätzlich auf die eigenen Bedürfnisse achten und gut zu sich selbst sein. Da kann es wichtig sein, Konventionen zu hinterfragen. Gerade das Bild der harmonischen Feier am Weihnachtsbaum kommt aus der Biedermeier-Zeit und stimmt für viele Familienkonstellationen heute nicht mehr. Ich denke da an Trennungs- oder Patchworkfamilien. Es ist wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, mit wem man überhaupt feiern möchte und welche Zusammenkunft vielleicht auf die Feiertage oder den Weihnachtsurlaub verschoben werden kann. Ein Heiliger Abend mit Freunden kann auch eine gute Alternative sein.

Wenn’s aber doch die Familie im trauten Heim sein soll?

Wenn’s die Familie mit all ihren unterschiedlichen Charakteren sein soll, lautet mein Rat: Bitte nicht den Versuch unternehmen, Konflikte zu klären, denen man das ganze Jahr aus dem Weg gegangen ist. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Der verschrobene Onkel wird weiterhin schweigsam am Tisch sitzen und vielleicht das eine oder andere Bier zu viel trinken, und die ordnungswütige Tante wird über das Chaos in der Küche nörgeln. Das muss einem im Vorfeld schon bewusst sein.

Und wenn dann trotzdem Streit unterm Tannenbaum ausbricht. Was ist dann die richtige Strategie?

Das kann natürlich passieren, weil wir im Vorfeld dieser ganzen Perfektion begegnen und dann der Enttäuschung über die eigenen nicht erreichten Ziele. Das kann Streit auslösen über den Baum, über die Deko über das Festessen. Wir raten dazu, Bedürfnisse frühzeitig anzusprechen. Vielleicht reicht ja das kalte Büffet und vielleicht verstehen Sohn oder Tochter, dass man als Eltern die Feier traditionell festlich haben will und nicht schlicht, wie sie es vielleicht gerne hätten. Wenn’s trotzdem kracht, muss man die Stopp-Taste drücken. Dann sollte man sich abgrenzen, eine Runde spazieren gehen oder sich ein heißes Bad in der Wanne gönnen. Durchatmen, aus der Eskalation rausgehen.

Eigentlich sollte man an den Feiertagen doch eine ruhige besinnliche Zeit verbringen, etwas runterkommen. Warum gelingt das vielen Menschen nicht?

Viele Menschen erleben diese Zeit nicht als die stade, besinnliche Zeit. Das belegen auch Studien, in denen Erwachsene ihre Lebensqualität in der Weihnachtszeit als schlechter als sonst im Jahr beschreiben. Das kommt von der hohen Sensibilität in dieser Zeit. Feste, Liebe, eigene unerfüllte Wünsche, Perfektionsansprüche verbunden mit Enttäuschungen, Konsumdruck, sozialen Verpflichtungen, finanzielle und politische Unsicherheiten – das alles lässt uns nicht runterkommen. Auch hier raten wir: Achten Sie gut auf sich selbst und nehmen Sie eigenen Bedürfnisse wahr. Zudem ist wichtig, die eigenen Möglichkeiten und Kapazitäten realistisch einzuschätzen. Diese sollten im Vorfeld mit der Familie abgesprochen werden. Manchmal ist weniger mehr. Weniger Geschenke, weniger Besuch, ein kleineres Menü, aber dafür mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr Inhalte – und am Ende dadurch mehr Besinnlichkeit.

Was raten Sie Menschen, die wegen Ihrer Einsamkeit Horror vor den Festtagen haben?

Viele Menschen kennen Einsamkeitsgefühle schon aus der Kindheit und dann wiederholt durch Erlebnisse im Erwachsenenalter. Diese Gefühle brechen am Fest der Liebe besonders schmerzlich hervor. Die gute Nachricht: Wer nicht alleine sein möchte, muss auch nicht alleine sein. Es gibt eine ganze Reihe von Hilfsangeboten über soziale Netzwerke oder die Kirchen. Man kann auch seine Therapeutin oder seinen Therapeuten fragen oder Beratungsstellen. Wichtig ist: Alleinsein muss nicht zu Einsamkeit führen. Menschen, die schon im Vorfeld Angst vor Einsamkeit zu Weihnachten haben, sollten schon im Vorfeld Aktivitäten planen, zum Beispiel ein kulturelles Angebot wahrnehmen oder ein Treffen mit Bekannten oder Freunden. Und sie sollten sich bewusst machen: Menschen, die mit der Familie feiern, sind nicht automatisch die glücklicheren Menschen.

Wie können Menschen mit Weihnachten umgehen, die voller Trauer sind, weil sie im zurückliegenden Jahr einen geliebten Menschen verloren haben?

Trauer kann genauso wie Einsamkeit an Weihnachten besonders schmerzlich gespürt werden. Trauer ist ein ganz wichtiges Gefühl, das uns Menschen überhaupt hilft, schwere Verluste zu überwinden. Trauer darf sein – auch an Weihnachten. Wenn sie zu schmerzlich ist, sollte man mit Traditionen brechen und Weihnachten vielleicht an einem anderen Ort verbringen: bei Freunden, in einem Hotel oder anderswo, wo uns nicht jede Ecke, jede Kerze an den Menschen erinnert, den wir gerade so schmerzlich vermissen.

Wie feiern Sie selbst Weihnachten?

Ich feiere in der Familie – ganz klassisch. Ich habe das Glück, dass meine erwachsenen Töchter kommen. Ich freue mich darauf.

Kontakt zu Nicola Raßmann: paartherapie-ottobrunn.de

