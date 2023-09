Weil er den Audi Q3 nicht überholen ließ: Prügelei auf der Autobahn - einer muss ins Krankenhaus

Von: Dominik Stallein

Teilen

Zwei Autofahrer schlagen sich auf der Autobahn: Am Samstag eskalierte ein Streit auf der A95. (Symbolbild) © Anders Wiklund/TT via www.imago-images.de

Abenteuerliche Szenen auf der A95: Im Bereich einer Baustelle soll ein Mercedes einen Audi am Überholen gehindert haben. Kurz darauf schlugen sich die Fahrer ins Gesicht.

Münsing – Am Samstagvormittag, gegen 08:45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der A 95 Richtung Garmisch-Partenkirchen. „Die sich feindlich gesinnten Herren aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Augsburg im Alter zwischen 40 und 45 hielten unmittelbar nach der Baustelle zwischen Wolfratshausen und Seeshaupt auf dem Seitenstreifen an und schlugen mit Fäusten aufeinander ein“, teilt die Verkehrspolizei Weilheim in einem Pressebericht mit.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Weil er den Audi nicht überholen ließ: Prügelei auf der Autobahn - einer muss ins Krankenhaus

Die Verletzungen mussten noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Einer der beiden kam sogar ins Krankenhaus. Vorausgegangen war wohl eine noch unbekannte Situation im Baustellenbereich. Momentan wird davon ausgegangen, dass einer der beiden Beteiligten, der einen Lkw der Marke Mercedes führte, den hinter sich fahrenden Audi Q3 nicht überholen ließ.

Da es bislang keine unbeteiligten Zeugen gibt, bittet die Verkehrspolizei Weilheim um Hinweise zur Situation. Wer Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0881 / 640 302 melden.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)