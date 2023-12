Plötzlich lauter Knall im Schneegestöber: Mehrfamilienhaus wird evakuiert

Von: Magnus Reitinger

Drucken Teilen

Im Weilheimer Wohngebiet Paradeis wurde am Samstagnachmittag infolge der starken Schneefälle vorübergehend ein komplettes Mehrfamilienhaus evakuiert.

Weilheim – Um 14.38 Uhr war die Integrierte Leitstelle Oberland am Samstag über einen lauten Knall am Mehrfamilienhaus in der Paradeisstraße 30 informiert worden – mit dem Verdacht, dass aufgrund der Schneelast Beschädigungen an der Fassade entstanden sein könnten.

Großeinsatz an der Paradeisstraße in Weilheim: Nach einem lauten Knall bestand der Verdacht, dass aufgrund der Schneelast Schäden an der Fassade eines Mehrfamilienhauses entstanden sein könnten. © THW Weilheim

Vor Ort wurden an der Südseite des Gebäudes Risse im Mauerwerk zwischen den Balkonen festgestellt. Diese zogen sich teilweise „über alle vier Etagen“, so Weilheims Feuerwehr-Kommandant Stefan Herbst am Sonntag gegenüber unserer Zeitung. Wegen der Risse wurden die Wohnungen der Paradeisstraße 30 und 32 durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes (BRK) und des Technischen Hilfswerks (THW) vorübergehend evakuiert.

Nach Polizei-Angaben wurden „vor Ort ca. 70 Personen aus den Wohnungen verbracht“. Viele kamen bei Freunden oder Verwandten unter, insgesamt zehn der Bewohner mussten behelfsmäßig für rund zwei Stunden in der Weilheimer Hochlandhalle versorgt werden. Sie bekamen dort etwa warme Getränke von den BRK-Teams.

Beschädigungen sind „bereits dokumentierte Altschäden“

Nachdem zwei Baufachberater des THW sämtliche Wohnungen in dem Gebäude begutachtet hatten, konnten alle Bewohner gegen 18.15 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. „Es wurde festgestellt, dass es sich bei den Beschädigungen an der Fassade um bereits dokumentierte Altschäden handelte“, heißt es im Pressebericht der Polizei Weilheim vom gestrigen Sonntag. Die Geräuschentwicklung sei „möglicherweise durch eine Dachlawine“ entstanden. Durch die Katastrophenschutzbehörde des Landratsamtes Weilheim-Schongau wurde jedoch bis auf weiteres ein Betretungsverbot für die Balkone des Hauses Paradeisstraße 30 angeordnet.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Weit über 150 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren wegen des Vorfalls am Samstagnachmittag weit über 150 Einsatzkräfte gefordert, wie die Polizei aufzählt: 61 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Weilheim und Peißenberg, 54 Kräfte des BRK, 33 Kräfte des THW, 14 Kräfte der Katastrophenschutzbehörde und 12 Kräfte der Polizeiinspektion Weilheim.

Fast parallel zur Alarmierung im Paradeis war laut Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta übrigens ein „Dacheinsturz“ bei einem Supermarktgebäude in Weilheim gemeldet worden. Das stellte sich vor Ort jedoch als Fehlalarm heraus: Es sei lediglich Wasser durch das durchnässte Dach eingedrungen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.