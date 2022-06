84-Jähriger tötet Ehefrau in Weilheim – anschließend ruft er selbst die Polizei

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Ein 84-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Weilheim seine Ehefrau getötet. Er hat die Tat bereits gestanden. © Boris Roessler / dpa /Symbolbild

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstagnachmittag mitteilte, kam es am Freitag zu einem Gewaltverbrechen in Weilheim, bei dem eine 82-Jährige ums Leben kam.

Weilheim – Ein 84-jähriger Mann aus Weilheim teilte der Rettungsleitstelle am Freitagnachmittag telefonisch mit, dass er seine Ehefrau getötet habe, schreibt das Präsidium in einer Pressemitteilung. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung der Polizei fand in der Wohnung den Leichnam der gewaltsam getöteten 82-Jährigen und nahm den Ehemann fest. Er wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Samstag auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich die Tat im Westen der Kreisstadt.

Wörtlich heißt es im Polizeibericht: „Gegen 16 Uhr rief ein Mann (84) aus Weilheim unter der Notrufnummer 112 bei der Integrierten Leitstelle (ILS) an und teilte mit, dass er kurz zuvor seine Ehefrau getötet habe. Neben einem Notarzt wurde auch die Polizei alarmiert und fuhr an den Einsatzort, ein Mehrfamilienhaus in Weilheim. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden in der Wohnung den Leichnam der 82-jährigen Ehefrau des Anrufers. Der Frau, die offensichtlich gewaltsam zu Tode gekommen war, konnte der Notarzt nicht mehr helfen.“

Ehemann tötet Frau in Weilheim: Tatverdächtiger leistet bei Festnahme keinen Widerstand

Der tatverdächtige Ehemann habe sich widerstandslos festnehmen lassen und wurde den Ermittlern der Kriminalpolizei übergeben, heißt es weiter. Der Mann wurde wegen einer leichteren Verletzung, die er sich eigenen Angaben zufolge selbst zugefügt hatte, in ein Krankenhaus gebracht, wo er unter polizeilicher Bewachung bis zum Samstag blieb.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernahmen Ermittler des Fachkommissariats 1 der Kripo Miesbach die Untersuchungen in dem Fall. Am Tatort, der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares, wurden am Freitag bis in den späten Abend hinein die Tatortarbeiten, insbesondere Spurensicherungsmaßnahmen, durchgeführt“, schreibt die Polizei weiter.

Ermittlungsrichter erlässt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl

Der tatverdächtige 84-Jährige habe bei seiner Vernehmung als Beschuldigter die Tötung seiner Ehefrau eingeräumt, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde er am Samstag wegen des Tatvorwurfs des Totschlags dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Bereits im vergangenen Jahr gab es im Landkreis Weilheim-Schongau ein ähnliches Verbrechen. In Eberfing, nur wenige Kilometer von Weilheim entfernt, hatte ein 66-jähriger Ehemann seine 69-jährige Frau nach einem Ehestreit getötet und sich anschließend selbst schwer verletzt. Dann hat er einen Notruf abgesetzt. Vor Gericht hatte der Täter damals ausführlich von der konfliktreichen Partnerschaft berichtet. Am Ende bekam er wegen Totschlags eine vergleichsweise milde Strafe.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.