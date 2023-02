Weilheimerin (32) macht bekanntes Abendlokal wieder auf - „Salut“ war jahrelang geschlossen

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Isabella Sass-Biasi erweckt das „Salut“, das jahrelang geschlossen war, quasi aus dem Dornröschenschlaf. Dem „Pöltner Hof“, wo das Foto entstand, will sie aber auch künftig die Treue halten. © Ralf Ruder

Die Gastronomie in Weilheim ist bald um ein Abendlokal reicher: Das „Salut“, das jahrelang geschlossen war, öffnet wieder seine Pforten. Die neue Pächterin, Isabella Sass-Biasi (32), hat dort früher schon gearbeitet.

Weilheim – Beim Pressegespräch sitzt Sass-Biasi noch an ihrer jetzigen Wirkungsstätte: im „Pöltner Hof“, der unter der Geschäftsführung ihres Lebensgefährten, Reinhard Bott, steht. In dem Betrieb mit Hotel und Gaststätte hat die gebürtige Weilheimerin aktuell noch die Restaurantleitung inne und ist für Veranstaltungen zuständig.

Kleinigkeiten zum Essen wie Flammkuchen, Speck und Oliven

Das wird sich aber bald ändern. Denn Sass-Biasi macht das „Salut“ an der Pöltnerstraße wieder auf. Am 4. April soll das Lokal unter dem selben Namen als Vinothek neu eröffnet werden. Ab dann gibt es für die Gäste dort dienstags bis donnerstags von 17 bis 23 Uhr nicht nur Weine und andere Getränke, sondern auch Kleinigkeiten zum Essen wie Flammkuchen, Speck und Oliven. Freitags und samstags ist bis 0 Uhr geöffnet.

Die Resonanz auf ihre Pläne sei „super“, sagt Sass-Biasi. Viele wollten schon am Tag der Wiedereröffnung ins „Salut“ kommen. Sie habe für den Termin bereits viele Reservierungen, so die neue Wirtin, wolle aber nicht alle Plätze schon vorab vergeben.

„Perfekte Zeit, um sich selbstständig zu machen“

Im Lokal soll sich im Vergleich zu früher nicht viel ändern, sagt die Mutter zweier Kinder im Alter von 9 und 13 Jahren. Wie es in dem kleinen Restaurant vor der Schließung war, weiß sie gut. Denn sie arbeitete in dem Lokal, in dem Reinhold Bott damals Pächter war, im Service und brachte zum Beispiel Ideen für die Einführung neuer Drinks ein.

Als es im Jahr 2019 zur Schließung kam und Bott zum „Pöltner Hof“ wechselte, habe sie sich schon gewünscht, das „Salut“ zu übernehmen, so die 32-Jährige. Daraus wurde aber nichts. Rückblickend sagt sie nun, sie habe bei ihrer Tätigkeit im „Pöltner Hof“ noch viel dazugelernt. Für sie sei jetzt „die perfekte Zeit, um sich selbstständig zu machen“. Bei der Personalsuche für das „Salut“ war die junge Frau bereits erfolgreich. Nebenjobs für bestimmte Zeiten könne sie aber noch vergeben, erklärt sie.

Gerade sei für sie eine Phase mit „angenehmem Stress“, denn sie sei noch im „Pöltner Hof“ eingebunden, aber bereits mit den Vorbereitungen für den Neustart im „Salut“ beschäftigt. Dort legt Sass-Biasi, der die Vorfreude auf die neue Aufgabe deutlich anzumerken ist, bei den kleinen Renovierungsarbeiten auch persönlich Hand an. „Selbst meine Kinder helfen mit“, erzählt sie.

Früher war’s das Café „Kreitmair“

Dem „Pöltner Hof“ will sie übrigens nicht ganz den Rücken kehren. Sie stünde ihrem Partner weiter als Unterstützung zur Verfügung, sagt die 32-Jährige.

Das Innere des „Salut“ zieren künftig alte Bilder von Weilheim. Darunter ist laut Sass-Biasi eine knapp 100 Jahre alte Aufnahme vom Lokal selbst. Damals hieß dieses noch „Café Kreitmair“. Die künftige Wirtin hat das historische Foto auf ihrem Handy gespeichert und beim Pressegespräch gleich parat. Das Bild zeigt einen schlichten mit Holzstühlen und runden Tischen bestückten Gastraum.

Auch das „Opatija“ befand sich eine Zeit lang in den Räumen des späteren „Salut“. Sass-Biasi möchte dem Objekt, nachdem vergeblich ein passender Pächter gesucht worden war, nun eine neue Zukunft geben.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.