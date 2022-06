Schwere Unwetter über Moosburg fordern ein Todesopfer - eine Person noch vermisst

Von: Magdalena Höcherl, Armin Forster, Bastian Amann

Weltuntergangsstimmung herrschte am späten Montagnachmittag in Moosburg. © privat

Schwere Unwetter haben am späten Montagnachmittag den nordöstlichen Landkreis Freising getroffen: Ein Mensch kam ums Leben.

Update vom 20. Juni, 21.49 Uhr: Das Landratsamt Freising informiert auf seiner Facebook-Seite über den Stromausfall: Derzeit gibt es in den Bereichen Moosburg, Oberhummel, Niederhummel, Wang, Mauern, Gammelsdorf und Kirchamper keinen Strom. Wie lange das so bleiben wird, ist nicht bekannt. Der Appell der Kreisbehörde: „Informieren Sie auch vorsorglich Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe.“

Die Feuerwehr kann bei Bedarf über die Sirenen-Auslösung, die in den Gemeinden am Gerätehaus bzw. Rathaus angebracht ist, alarmiert werden. Die Gerätehäuser der Feuerwehren sind besetzt, die Wehren können wenn nötig Rettungswagen und Notarzt anfordern beziehungsweise vor Ort Erste Hilfe leisten.

Der Zugverkehr ist zwischen Freising und Landshut über Moosburg bis einschließlich Dienstag, 21. Juni, eingestellt.

Landratsamt appelliert: Stromverbrauch über Akkus einstellen

Das Landratsamt rät den Bürgerinnen und Bürgern, sich - falls möglich - über die lokalen Medien über die Situation vor Ort fortlaufend zu informieren. Zudem sollte der Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste reduziert werden.

Update vom 20. Juni, 20.39 Uhr: Wie das Landratsamt Freising via Facebook mitteilt, hat das schwere Unwetter im nordöstlichen Landkreis ein Todesopfer gefordert. Eine Mensch wurde schwer verletzt, ein weiterer ist aktuell vermisst.

Das THW ist mit Notstromaggregaten im Einsatz und versorgt betroffene Altenheime. Die Stromausfälle werden laut der Kreisbehörde voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern.

Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an Stromversorgung

Update vom 20. Juni, 20.24 Uhr: Wie Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger auf seiner Facebook-Seite mitteilt, arbeiten die Einsatzkräfte mit Hochdruck daran, die Sturmschäden zu beheben. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Strom gegen 22 Uhr wieder da sein.

Erstmeldung Montag, 19.56 Uhr: Schwere Unwetter im Raum Moosburg

Landkreis - Schwere Unwetter haben am späten Montagnachmittag massiv den nordöstlichen Landkreis getroffen. Rund um Moosburg herrschte teilweise Weltuntergangsstimmung. So schnell die Unwetter kamen, so schnell zogen sie auch wieder vorbei. Doch die Folgen sind erheblich.

Der Sturm hat das Dach des Autohauses Waser am Moosburg Bahnhof komplett abgedeckt. © Nico Bauer

Stromausfälle in mehreren Gemeinden

Laut Polizeidirektion Oberbayern-Nordlag der Schwerpunkt der Gewitter mit Sturmböen und Starkregen im Großraum der Dreirosenstadt. Dort stürzten ebenso wie in den umliegenden Gemeinden Langenbach, Mauern, Haag, Attenkirchen und Nandlstadt Bäume um, außerdem wurden zahlreiche Stromausfälle gemeldet. Wie die für die Energieversorgung zuständigen Stadtwerke München bestätigten, wurden die Freileitungen nach Uppenborn und München durch das Unwetter beschädigt. Weiter hieß es: „Der SWM-Sicherheitsservice ist bereits vor Ort, um die Versorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.“ Die Behebung der Stärung werde aber voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern.

Schweres Unwetter im nordöstlichen Landkreis: Personen verletzt

Auch der Rettungsdienst ist im Einsatz: Mehrere Personen sind laut Polizei durch herumfliegende Äste verletzt worden, drei sogar schwerer. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Gemeindegebiet Attenkirchen wurden zahlreiche Bäume entwurzelt. © Lehmann

Auf der A 92 ging zwischen den Ausfahrten Moosburg-Nord und -Süd wegen umgefallener Bäume zeitweise gar nichts mehr. In Richtung Freising-Ost kam der Verkehr nur mühsam voran. Selbiges galt für die B 301, die zwischen Attenkirchen und Au gesperrt werden musste.



Auch rund um Au stürzten Bäume um. © privat

Kein Zugverkehr zwischen Moosburg und Bruckberg

Zwischen Moosburg und Bruckberg ist außerdem aktuell kein Zugverkehr mehr möglich. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wendeten die Züge vorzeitig in Freising bzw. Landshut. Ein Schienenersatz kann mangels Busse nicht angeboten werden. So „stranden“ zahlreiche Fahrgäste unter anderem am Bahnhof in Freising.

Nach dem Unwetter ist man in Oberappersdorf mit Aufräumarbeiten beschäftigt. © privat

