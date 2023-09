Münchner Polizei sucht nach 83-Jährigem: Selbst der FC Bayern macht sich Sorgen und hilft mit

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei München sucht aktuell nach einem vermissten 83-Jährigen. Er gilt als orientierungslos und kognitiv eingeschränkt. © Polizei

Die Polizei München sucht aktuell nach einem 83-jährigen Vermissten. Der Mann gilt als orientierungslos und wurde zuletzt in der Ortschaft Gräfeling gesehen.

Update vom 19. September: Bereits seit dem 14. September wird der 83-jähriger Anton Langhans vermisst. Zuletzt wurde er im Außenbereich eines Altenheims in Lochham gesehen (siehe Erstmeldung). Nun hilft auch der FC Bayern München bei der Suche, denn der Senior ist „ein verdientes Mitglied der FC Bayern-Schiedsrichterabteilung“. Das schrieben die Münchner am Dienstag, 19. September, auf X (Twitter) und teilten dazu die Pressemitteilung der Polizei. „Der Verein dankt von Herzen für jeden Hinweis an die Polizei“, heißt es weiter.

Polizei München sucht vermissten 83-Jährigen: Wer hat ihn gesehen?

Erstmeldung vom 16. September: München – Wer hat Anton Langhans gesehen? Der 83-Jährige wird seit Donnerstag, 14. September 2023, 14 Uhr, vermisst. Zuletzt wurde er im Außenbereich eines Altenheims in Lochham, Gräfeling, gesehen. Der Mann gilt als orientierungslos und leidet an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen.

83-Jähriger bei München vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Die Polizei fragt: Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der Vermisste wird als 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trägt die Haare grau mit Halbglatze. Laut Polizei ist er in Adidas-Sportkleidung mit dunkelblauer Sporthose mit roten Streifen an der Seite unterwegs. Dazu trägt er weißes T-Shirt und graue Pantoffeln.

