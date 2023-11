„Wer hier ******* kommt sofort ins Internet!“ Wüste Drohung in schwäbischem Wald

Von: Felix Herz

Dieser Aushang aus einem Waldstück bei Krumbach macht derzeit im Netz die Runde. Bei Fehlverhalten wird damit gedroht, wahrscheinlich per Video, ins Netz gestellt zu werden. © Screenshot notesofgermany / Instagram

In einem Waldstück bei Krumbach weiß sich jemand wohl nicht mehr anders zu helfen, als den Leuten mit ungewolltem Internet-Ruhm zu drohen.

Krumbach – Bei Zetteln ist ja die Sache die: Sie haben eine Geschichte. Beinhalten sie Verbote oder Warnungen, ist der Auslöser meist eine wahre Begebenheit, die sich tatsächlich ereignet hat. Bei diesem Zettel aus einem Waldstück nahe dem schwäbischen Krumbach scheint genau dies der Fall zu sein.

Zettel in Waldstück: „Wer hier ******* kommt sofort ins Internet!“

Der Zettel wurde auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ hochgeladen. Mit zwei Schrauben ist er an einem Holzbrett festgemacht. „Wer hier sch**** und / oder Müll ablädt, kommt sofort ins Internet“, steht dort. Dazu gibt es zwei Bilder – einmal von Müll in dem Waldstück, einmal von einem Haufen menschlicher Fäkalien.

Wegen des Fotos des Mülls scheint der Verfasser den Zettel aufgehängt zu haben, weil zum wiederholten Male Menschen ihren Müll in dem Waldstück abladen. Und auch wenn der Verfasser es nicht per Foto dokumentiert hat, scheinen auch der ein oder andere Waldbesucher sein großes Geschäft dort verrichtet zu haben.

Eine weitere Zettel-Geschichte aus Bayern – Dabei geht es entweder um „Deutsche Philosophie“ oder einfach nur Physik.

Internet-Drohung auf Zettel in Bayern – User kennt das Problem

Was genau es aber mit der Drohung auf sich hat, dass Übeltäter ins Internet kommen, darüber kann nur gerätselt werden. Vermutlich befindet sich eine Kamera in der Nähe, oder die Existenz einer solche will der Verfasser zumindest andeuten – um zu zeigen: Wenn ihr euch daneben benehmt, stelle ich eure Missetaten ins Netz. In Zeiten von Shitstorms und einem Internet, das nichts vergisst, keine kleine Drohung.

In der Kommentarspalte unter dem Post äußern die Nutzer meist Verständnis für den Zettel. Ein User berichtet von persönlichen Erfahrungen hinsichtlich von Menschen, die ihr Geschäft im Freien erledigen: „Hier in der Nähe gibt es auch ne Stelle neben nem Gehweg, an der ich regelmäßig (meist ältere) Männer sehe, die da hinpissen. Ich frag mich immer, ob das n Fetisch ist oder wie man sonst darauf kommt“, schreibt „obi_wan_mit_knobi“.

Offen bleibt nun zunächst, ob der Zettel dem Müll-Problem Einhalt gebieten konnte – oder ob es bald einige Menschen mit zweifelhaften Gründen zu Internetberühmtheiten werden. (fhz)

