Dauerregen in Bayerns Süden: Hochwassergefahr steigt – Erste Meldestufen erreicht

Von: Klaus-Maria Mehr

Erneuter Dauerregen an den Alpen lässt die Flusspegel wieder steigen. Besonders die Donau ist betroffen. Dazu wird es ungewöhnlich warm.

Das Wetter in Bayern kommt nicht zur Ruhe. Ungewöhnlich wild und abwechslungsreich gibt sich der November in Bayern – und sehr nass. Bereits in den vergangenen Tagen sorgte Dauerregen in Bayerns Süden für ein Ansteigen der Flusspegel.

In Kaufbeuren hat ein Sturm mit viel Regen bereits in der Nacht auf Freitag gewütet, Bäume entwurzelt und mit Regenmassen Teile des Stadtgebiets überschwemmt.

Nun wiederholt sich die Wetterlage. Wieder rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit langanhaltenden Niederschlägen am Alpenrand und im Alpenvorland. Die Warnung geht von Samstag (18. November), 21 Uhr, bis Sonntag, (19. November) 16 Uhr, und lautet:

„Es tritt Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen bis 40 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 50 l/m² erreicht.“

Ganz so schlimm wie beim Sommer-Hochwasser an der Donau in Passau wird es wohl nicht werden. © Manfred Segerer/Imago

Hochwasser: Meldestufe eins und zwei an der Donau überschritten

Direkt am Alpenrand macht das erstmal wenig mit den Seen, Bächen und Flüssen. Aber dort, wo das Wasser im großen bayerischen Strom, der Donau, zusammenfließt, wird bereits jetzt vielerorts die erste Meldestufe des Hochwassernachrichtendienstes Bayern (HND) überschritten. Die erste Meldestufe 1 ist allerdings nicht besorgniserregend. Erst bei der Meldestufe 2 werden Felder und teilweise Straßen überflutet. Und nur bei der Meldestufe 3 erreicht das Wasser bebautes Gebiet. Diese dritte Stufe wird wohl auch trotz des anhaltenden Regens nicht erreicht.

Tatsächlichen sinken die Donaupegel aktuell aufgrund einer kurzen Regenpause im Süden. Sonntagabend und Montag sollte allerdings die Meldestufe 2 in Neuburg an der Donau (zwischen Augsburg und Ingolstadt) überschritten werden. Laut der aktuellen Prognosen wird die Meldestufe 3 aber nicht erreicht.

Plötzlich wieder warm: Schneefallgrenze in Bayern steigt auf über 2000 Meter

Dass Schnee die Wassermassen bindet, steht nicht in Aussicht. Am Sonntag werden die Temperaturen in ganz Bayern wieder zweistellig und sollen im Mainfranken gar die 14-Grad-Marke erreichen. Tageshöchstwerte im Bayerischen Wald liegen bei 7 Grad, am Tegernsee bei 11 Grad. In jedem Fall steigt die Schneefallgrenze am Sonntag wieder von 1000 Metern auf über 2000 Meter.

Wetter in Bayern: Trend-Prognosen sind sich uneins

Wie es Mitte der Woche weitergeht, da scheiden sich aktuell die Geister: Ein Wettermodell sieht einen Wintereinzug mit Schneefall bis nach München hinein. Ein anderes, das des DWD, geht von weiter nasskaltem Wetter mit viel Regen und Temperaturen weit über der Null-Grad-Grenze aus.

