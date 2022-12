Winter hat Bayern im Griff: Zugausfälle, weil Baum auf Gleise fällt – „Explosiver“ Unfall auf der A9

Von: Lukas Schierlinger

Der Winter ist endgültig in Bayern angekommen. Auch am Freitagmorgen sind erste witterungsbedingte Einschränkungen die Folge. Alle News im Überblick.

München - Das Winterwetter hat am Freitagmorgen (16. Dezember) einige Züge in Bayern ausfallen lassen. Wegen eines „witterungsbedingten“ Stellwerksausfalls konnten zwischen Freilassing und Berchtesgaden anderthalb Stunden lang keine Züge fahren, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Gegen 7.30 Uhr war das Problem allerdings wieder behoben.

Auch bei der Südostbayernbahn kam es zu Ausfällen, weil auf der Strecke zwischen Freilassing und Garching an der Alz ein Baum auf die Gleise gefallen war.

Wetter-News für Bayern: A9-Unfall mit Sattelzug, der Feuerwerkskörpern geladen hat

Aufgrund von Glätte kam es auf der A9 zudem zu einem Unfall explosiver Natur. Ein Lkw war am Morgen in einen mit Feuerwerkskörpern beladenen Sattelzug gerutscht. Durch die Kollision sei letzterer gegen die Leitplanke gedrückt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der andere Lkw habe sich um die eigene Achse gedreht und sei anschließend quer auf der Autobahn stehen geblieben. Verletzt wurde bei dem Unfall nahe Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) niemand.

Weil der Sattelzug die Feuerwerkskörper geladen hatte, wurden zur Sicherheit viele Kräfte der Feuerwehr zum Unfallort gerufen. Explosionsgefahr habe jedoch nicht bestanden, sagte der Sprecher. Für die Bergungsarbeiten blieb die A9 rund um die Unfallstelle für zwei Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt laut dem Sprecher bei 10.000 Euro.

DWD-Warnungen für den Freistaat: Weitere Beeinträchtigungen denkbar

In weiten Teilen Bayerns warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag zunächst vor „leichtem Schneefall“ und „Frost“. Bewohner des Freistaats werden sich wohl – wie bereits am Vortag – auf einige Einschränkungen einstellen müssen. (lks/dpa)