WhatsApp-Betrug: Bürger in Münchner Umland um fünfstelligen Betrag geprellt

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Betrüger sind derzeit wieder vermehrt auf Whatsapp aktiv. In der Region wurden schon einige Menschen Opfer der Verbrecher. Jetzt warnt die Polizei vor der Masche.

Landkreis - In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Menschen im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck per Messengerdienst (Whats App) kontaktiert. Mit teils haarsträubenden Geschichten versuchten sie ihre Opfer um ihr Erspartes zu bringen. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger 5-stelliger Höhe.

WhatsApp-Betrugsmasche: Mann überweist über 6000 Euro

Der schadensträchtigste Fall ereignete sich von Montag (04.04.22) auf Dienstag (05.04.22). Ein 83-jähriger Olchinger überwies insgesamt über 6000 Euro an die Betrüger. Zuvor hatte er von einer Person, die sich als seine Tochter ausgab eine Whats App erhalten, in der er darum gebeten wurde, zwei Geldbeträge für diese auf verschiedene Konten zu überweisen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Erst nachdem der Tatverdächtige den Rentner in der Folge um weitere Geldbeträge bat, kamen ihm Zweifel und er meldete den Betrug bei der Polizei. Der bereits überwiesene Betrag konnte durch die Bank leider nicht zurückgeholt werden.

Die Polizei warnt daher vor leichtfertigen Überweisungen an vermeintliche Angehörige.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Tipps der Kriminalpolizei – So können Sie sich schützen! Wie Auswertungen zeigen, haben es die Täter zumeist auf Personen ab einem Alter von 50 Jahren abgesehen. Dabei spielt es keine Rolle ob diese in einer Großstadt wohnhaft sind oder in ländlicheren Regionen. Es wird empfohlen, sich vor einer Transaktion bei den angeblichen Empfängern, beispielsweise in Form eines persönlichen Telefongesprächs, rückzuversichern. Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen oder Nachrichten! Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an! Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben! Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein! Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter! Prüfen Sie, ob ein Eintrag Ihrer Telefonnummer in öffentlichen Verzeichnissen wirklich notwendig ist!