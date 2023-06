Demo gegen „Heizungsideologie“ mit Monika Gruber: 10.000 Teilnehmer erwartet – Rednerliste bleibt geheim

Von: Wolfgang Krzizok

Mit fünfstelligen Besucherzahlen wird bei der „Heizungsideologie“-Demo am 10. Juni in Erding gerechnet. Die Redner-Liste ist geheim - ein paar Namen stehen aber dennoch schon fest.

Erding – Zunächst war es nur eine Ein-Mann-Demo, bei der Neuauflage sollen es jetzt tausende Teilnehmer werden. Der Erdinger Optikermeister Franz Widmann hatte gegen die „Grüne Heizungsideologie“ demonstriert, kam mit einigen Leuten ins Gespräch, unter anderem mit der Kabarettistin Monika Gruber, die ihn ermunterte, eine Kundgebung in der Stadtmitte zu machen. Doch mittlerweile ist die Resonanz so groß geworden, dass die Demo, die am Samstag um 10 Uhr beginnt, auf den Erdinger Volksfestplatz verlegt worden ist. „Jeder, der sich Gedanken macht, jeder der betroffen ist, müsste bei den Habeck-Plänen unruhig werden“, sagt Widmann.

Monika Gruber (l.) trommelt für eine Demo des Erdinger Optikers Franz Widmann (r.) gegen die Heizungspläne von „Wirtschaftsvernichter Habeck“. © Imago/Hans Moritz

+++ Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Monika Grubers Formulierungen fallen bei den ganz Rechten auf fruchtbaren Boden

Heizungsdemo in Erding mit Monika Gruber: „Fühle mich als Katalysator“, sagt Veranstalter

„Ich fühle mich hier als Katalysator. Dass die Demo solche Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht, aber wenn man die Reichweite von Moni Gruber hat, dann ist das halt eine andere Dimension.“ Anfangs habe er, als er die Genehmigung beim Landratsamt beantragt hatte, 200 Teilnehmer angegeben. „Dann 2000, 4000 und schließlich 6000“, erzählt Widmann. „Moni rechnet mit 8000, das Landratsamt sogar mit einer fünfstelligen Zahl.“ So ist die Kundgebung vom Schrannenplatz auf den Volksfestplatz an den Stadtrand verlegt worden, wo genug Platz ist. Das Landratsamt bestätigt, dass es „keine zwangsweise Verlegung“ war. „Aufgrund der vielen Anfragen an Landratsamt, Stadt und Polizei sowie dem Echo in den sozialen Medien ist davon auszugehen, dass die Versammlung auch überregional viele Teilnehmer anziehen wird“, teilt Pressesprecher Markus Hautmann mit.

Erdings Polizeichef bleibt ganz entspannt: „Wird ein großer Einsatz“

Ganz entspannt sieht Erdings Polizeichef die Demo. „Wir sind bestens vorbereitet und planen seit 14 Tagen den Einsatz in Kooperation mit dem Versammlungsleiter und den zuständigen Behörden“, erklärt Rainer Kroschwald. Genaue Zahlen, wie viele Einsatzkräfte vor Ort sein werden, will er nicht nennen, sagt aber: „Es wird ein großer Einsatz.“



Wer alles sprechen wird, ist noch ein Geheimnis. „Wir wollen keinen Druck auf die Redner ausüben“, berichtet Widmann. Günther Felßner, der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, hat seinen Auftritt bereits selbst bekannt gegeben. Bayerns FDP-Chef Martin Hagen und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bestätigten unserer Zeitung, dass sie reden werden. Monika Gruber und Franz Widmann werden die Begrüßung übernehmen.

