Fast fünf Jahre lang renoviert: Münchner Gastro-Brüder eröffnen das Café Waldschlucht

Zwischen Märchenwelt und Flower Power: Das Café Waldschlucht in Bad Kohlgrub wurde wachgeküsst. Über 1000 Gäste erschienen am Samstag zur Eröffnung. Darunter einer, der jeden Winkel kennt.

Bad Kohlgrub – Wenn sich Johann Strauß in Bad Kohlgrub früher als „Strauß Hansi“ vorstellte, gab es durchaus Leute im Dorf, die fragten: „Wer bist nacha du?“ Weil ihn so eigentlich niemand nannte. Johann Strauß, 59 Jahre jung, hieß in Bad Kohlgrub immer „Schlucht-Hansi“. „Und ich bin stolz drauf“, sagt er heute. Seine Großeltern Martin und Theresa (Familienname damals noch Klein) bauten das Café Waldschlucht 1923, also vor exakt 100 Jahren, hinein in den Wald. Von Bad Kohlgrub aus sind’s zehn Minuten zu Fuß hinunter in die Schlucht. Zehn Minuten in eine andere Welt.

Am Samstag fuhr der Hansi hinunter mit dem Rad. Mit den Söhnen. Mit der Frau und mit ganz, ganz vielen, die ihn noch als „Schlucht-Hansi“ kennen. Dort ist er aufgewachsen. Drei Jahre hat er noch das Café geführt. Bis vor 15 Jahren, bis nichts mehr ging, weil vieles veraltet, marode, sanierungsbedürftig und vor allem defizitär war. „Es war nur eine Müllhalde. Irgendwann magst selbst nicht mehr“, sagt der Hansi.

Münchner Gastro-Brüder bringen die Magie zurück nach Bad Kohlgrub

Heute glitzert die Waldschlucht wieder. Die Hahn-Brüder aus München, Gastronome mit dem Geist von Künstlern und einem riesigen Netzwerk, haben dem Ort seinen Zauber zurück gegeben. Beinahe fünf Jahre brauchten sie, um aus einer Ruine wieder ein Paradies zu machen. Vielfach so lange wie erst gedacht. Andere hätten hingeworfen, und ja, manchmal waren Julian Hahn und seine Mitstreiter kurz davor. Weil nichts voranging – mit den Genehmigungen.

Irgendwann erreichten sie den Punkt, an dem es nicht mehr zurückging, weil zu viel Herz und Geld in das Ausflugslokal geflossen waren. Zum Glück für Bad Kohlgrub, muss man jetzt sagen. Denn was die Gastro-Brüder aus der Schlucht gemacht haben, zusammen mit den Handwerkern und Helfern aus dem Ort, ist unvergleichlich. „Dass so junge Leute so eine Initiative zeigen und so einen Lebensmut“, schwärmt Johann Strauß. Was ihn denn noch an die alte Schlucht erinnert, will man wissen. „Der Weiher“, scherzt das Kohlgruber Original.

Das Wort „modernisieren“ schafft es ja gar nicht auszudrücken, was geschehen ist. Die Brüder Hahn und ihre Kollegen haben das Gelände rückwärts altern lassen. Aus einem verwahrlosten Senioren haben sie einen hippen Mittzwanziger werden lassen. Angesiedelt irgendwo zwischen Märchenwelt und Flower Power. Bei all den funkelnden Lichtern, den holz-hellen Räumen, den Vintage-Möbeln, haben sie dem Haus ihre Seele gelassen. Und das ist schon eine Leistung. „Wir freuen uns extrem, dass die Waldschlucht jetzt endlich aufmacht“, sagt etwa Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler), der als ständiger Partner des Projekts vor der Eröffnung einen exklusiven Rundgang bekam.

Waldschlucht war immer auch eine Gaststätte der Einheimischen

Johann Strauß bewegt sich hier ohnehin, als wäre er nie weg gewesen. Er kennt jeden Fleck und die passende Geschichte dazu. Als man unten sitzt, vor der provisorischen Bühne im Baustellen-Biergarten, erzählt er vom Proberaum, den er mit seiner Band gebaut hatte. Wie sie den Verstärker hochjagten, weil das da unten niemanden interessierte. Oder die Geschichte mit dem Weiher, in dem jeder alte Kohlgruber schwimmen lernte, den die Großeltern und ihre Helfer mit Hand und Schaufel ausgehoben haben. An manchen Stellen dreieinhalb Meter tief. Es muss Wochen, ja Monate gedauert haben. Damals als die Nadelbäume noch Setzlinge waren, als die Sonne noch das ganze Jahr die Schlucht küsste.

„Es war ein richtiges Paradies“, sagt der Hansi, wenn er an die Bilder der Großeltern denkt. Aber die Jahre vergingen, die Bäume wuchsen, und von Oktober bis April sah man da unten keinen Sonnenschein. „Du wohnst wie auf einer Insel“, sagt Johann Strauß. Einmal weiß er, wie Handwerker aus Österreich im Winter über Nacht blieben. Ein Meter Neuschnee fiel. Sie kamen nicht mehr heim. Ihn hat das bedrückt, als Einzelkind. Er wollte hoch ins Dorf, zu den Freunden, in die Zivilisation. Seine Mutter, die Rosa, die mit den besten Kuchen weit und breit, hing an dem Ort. Sie verstand es nicht, wie man die Waldschlucht abgeben kann. Auch wenn die über Jahre nur noch Rote Zahlen schrieb.

+ Ein Original der Waldschlucht: Johann Strauß oder besser gesagt der „Schlucht-Hansi“. © Mayr

Zur Historie der Waldschlucht gehört auch die finanzielle Wahrheit. Johann Strauß hat als Bursch miterlebt, wie die Brauerei anrückte und die Tische holen wollte. Im Dorf habe man dann wieder Geld gesammelt. Die Waldschlucht war immer auch eine Gaststätte der Einheimischen. An den Sonntagsstammtisch mit den alten Kohlgrubern erinnert sich Johann Strauß nicht. Zur Einordnung: Wir sprechen von Zeiten, als es noch keine Spülmaschine gab, man Töpfe mit heißem Wasser ausspülte, man Zeitung als Klopapier nutzte, man in heißen Sommern das Wasser in Milchkannen aus dem Dorf holte. „In welchem Luxus wir mittlerweile leben“, sagt der Hansi.

Für seine drei Söhne war die Schlucht dagegen ein Abenteuerspielplatz. Sie hatten ja sich zum Spielen – und nicht nur die Bäume wie ihr Vater. Was die Familie alles reingesteckt hat in den Ort, kann niemand mehr ausrechnen. Und das will auch niemand. Johann Strauß hat im letzten Jahrzehnt eine große Fahrschule aufgebaut, vier Standorte im Landkreis, über 600 Schüler. Aus den Gastronomen sind Fahrlehrer geworden. Ihn überzieht keine Wehmut, wenn er zurückkommt an den Ort seines Ursprungs. „Mich freut es, dass was daraus gemacht wird.“

Wie stark die Waldschlucht noch verankert ist oder wieder, muss man wohl nun sagen, zeigte sich am ersten Abend. Über tausend Gäste kamen zur Eröffnung, stellten sich in die langen Schlangen, genossen den Abend, die Musik, die Magie. Im nächsten Jahr wird der Hansi 60. Und wie er am Tag der Premiere in der Waldschlucht saß, kam ihm ein Gedanke: Warum nicht den runden Geburtstag dort unten feiern? „Das wäre eine coole Idee.“

