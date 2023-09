„Wie Ölsardinen zusammengepresst“: Neue Unterkunft für Geflüchtete in Moosburg umstritten

Von: Manuel Eser

Moosburgs Neustadt soll eine zweite Unterkunft für Geflüchtete bekommen. Die Pläne bereiten den Stadträten Sorge und sorgen für Kopfschütteln.

Moosburg – Für exakt 44 Geflüchtete ist die geplante Unterkunft ausgelegt, die an der Sudetenlandstraße liegt. Der Bauausschuss der Stadt Moosburg gab der dafür notwendigen Nutzungsänderung der Halle in der Sitzung am Donnerstag Grünes Licht – und sieht doch noch in einigen Details Klärungsbedarf.

Beengt liegt die alte Halle an der Moosburger Sudetenlandstraße, deren südlicher Teil (grün) zur Asylunterkunft werden soll. © Grafik: Forster / Luftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung

„Die Location ist geeignet“, sagte etwa Kilian Linz (Grüne), fügte jedoch ein großes Aber hinzu. Dort 44 Geflüchtete unterzubringen, sei schon massiv angesichts der baulichen Gegebenheiten. „Die engen Verhältnisse dort machen mir schon Sorgen, dass es dort zu sozialen Spannungen kommt.“ 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier teilte die Sorge seines Fraktionskollegen. „Wenn die Menschen sich dort nur in den Räumen aufhalten können, sind sie wie Ölsardinen zusammengepresst.“

„Die Bewohner werden wohl nicht mit dem Auto vorfahren“

Linz und Stanglmaier drängten darauf, im Außenbereich mehr Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen – dort, wo der Antragsteller elf Pkw-Stellplätze nachweisen musste. „Das ist eine völlig unsinnige Nutzung, weil die Bewohner wohl nicht mit dem Auto vorfahren werden“, sagte Stanglmaier. Viel eher sollten hier Bierbänke oder Ähnliches aufgestellt werden, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Bauamtsleiter Herbert Held äußerte Zweifel, ob sich die städtische Stellplatzsatzung in diesem Punkt aushebeln lasse. Auf Drängen von Stanglmaier nahm Bürgermeister Dollinger den Vorschlag zumindest schriftlich auf. Dasselbe gilt für einen Hinweis von Johann Reif (FW). Der hatte – wie zuvor Kilian Linz – moniert, dass nur zwei Herde für 44 Personen vorgesehen seien. „Das ist einfach zu wenig“, betonte Reif und forderte. „Es braucht mehr Kochstellen.“

Nachbarschaft hat Vorhaben nicht zugestimmt

Martin Pschorr (SPD) wollte wissen, ob die Anwohner zu dem Vorhaben befragt worden seien. Dies sei geschehen, hieß es vonseiten der Stadt. Die Nachbarschaft habe dem Vorhaben nicht zugestimmt. In der Neustadt wäre es die zweite Asylunterkunft. Pschorr rechnet daher mit einer größeren politischen Debatte, wenn das Projekt im Stadtrat Thema wird.