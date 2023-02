„Will man uns aus Bad Tölz vertreiben?“ Ehepaar verärgert über Zweitwohnungssteuer

Von: Melina Staar

Die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer in Bad Tölz orientiert sich an den umliegenden Gemeinden. © Imago/Steinach

Ein Ehepaar ärgert sich über die Zweitwohnungssteuer in Bad Tölz - vor allem auch über die satte Erhöhung um über 120 Prozent. Die Stadt verteidigt das Vorgehen.

Bad Tölz – Großer Schock für das Ehepaar Zoelch: Kürzlich flatterte der neue Bescheid über die Zweitwohnungssteuer aus Bad Tölz ins Haus. Erschrocken habe man eine „Erhöhung von über 120 Prozent gegenüber dem Vorjahr“ festgestellt, schreibt Walter Zoelch an die Stadt Bad Tölz und den Tölzer Kurier. Er und seine Ehefrau seien beide in Bad Tölz geboren und aufgewachsen. „Wir haben auch während unseres mobilen Arbeitslebens immer eine Wohnung und den Kontakt zu Verwandten und Bekannten hier gehalten.“

Bad Tölz: „Will die Stadt uns jetzt noch vertreiben, uns für unsere Heimattreue bestrafen?“

Nach der Pensionierung – beide seien nun weit über 80 – lebe das Paar nun überwiegend in Bad Tölz. „Will die Stadt uns jetzt noch vertreiben, uns für unsere Heimattreue bestrafen oder geht es nur darum, die Löcher im Stadtsäckel zu schließen?“, echauffiert sich Zoelch. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Renten wenn überhaupt um wenige Prozente erhöhen und man mit der hohen Inflationsrate sowie einer fast nicht vorhandenen Verzinsung des Ersparten auskommen müsse, „empfinden wir solche maßlosen Erhöhungsraten als absurd und völlig inakzeptabel“.

Zweitwohnsitzsteuer: Anhebung orientiert sich an den Entscheidungen in anderen Gemeinden

Darauf angesprochen weist Birte Otterbach, Sprecherin der Stadt Bad Tölz, darauf hin, dass der Stadtrat im vergangenen Oktober die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer auf 20 Prozent beschlossen habe. Die geänderte Satzung sei am 1. Januar in Kraft getreten. „Ein Grund für die Anhebung war die Entscheidung vergleichbarer Gemeinden in der Region, die bereits ähnlich lautende Beschlüsse gefasst haben.“ An der Höhe habe man sich damals ebenfalls an den Steuersätzen orientiert. Diese liegen in Bichl, Gmund, Tegernsee, Bad Wiessee, Kreuth, Kochel, Garmisch-Partenkirchen, Murnau, Bad Reichenhall, Prien, Wallgau und Oberammergau bei 20 Prozent der Netto-Kaltmiete. In Mittenwald, Traunstein und München sind es 18 Prozent.

Stadt will angespannten Wohnungsmarkt für Einheimische verbessern

Damit wolle man einerseits verhindern, dass Bad Tölz aufgrund eines niedrigeren Steuersatzes für Menschen attraktiv werde, „die eine teurere Zweitwohnung zum Beispiel am Tegernsee aufgeben und dann in das steuerlich ,günstigere‘ Bad Tölz wechseln’“, so Otterbach weiter. Auf der anderen Seite hätten auch wohnungspolitische Gründe eine Rolle gespielt: „Der in Bad Tölz ohnehin angespannte Wohnungsmarkt soll für Einheimische verbessert werden.“

Derzeit gebe es in Bad Tölz 237 Fälle von Zweitwohnungssteuer. Einzelne Besitzer von Zweitwohnungen hätten sich seit der Erhöhung im Steueramt gemeldet, das sei „zu erwarten gewesen“, so Otterbach. Wie Walter Zoelch auf Rückfrage der Redaktion mitteilt, überlege er nun, ob er und seine Frau ihren Hauptwohnsitz wieder nach Bad Tölz verlegen. Derzeit lebt das Ehepaar in Seebruck, wo Zoelch zuletzt berufstätig war.

