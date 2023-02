Wintereinbruch im Landkreis Miesbach: Zahlreiche Unfälle auf schneeglatten Straßen

Von: Sebastian Grauvogl

Viel zu tun hatten die Winterdienste im Landkreis Miesbach. © THOMAS PLETTENBERG

Ein Wintereinbruch Ende Februar ist eigentlich wenig überraschend. Und doch führten Schnee und Eis wieder zu einer Reihe an Unfällen. Der Grund: Fahrfehler und fehlende Winterreifen.

Miesbach - Reichlich zu tun hatten die Beamten der Polizeiinspektion Miesbach am Samstag, 25. Februar. Der starke Schneefall hatte etliche Autofahrer kalt erwischt. Es krachte mehrmals.

Wintereinbruch im Landkreis Miesbach: Renault schleudert am Sudelfeld Abhang hinunter

Den Anfang machte gegen 12.15 Uhr ein Franzose aus Garching, der mit seinem Renault auf der B 307 vom Sudelfeld in Richtung Bayrischzell unterwegs war. Laut Polizei kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinab. Das Fahrzeug schleuderte an einer Esche vorbei und fuhr einen Eisenpfosten um, bis es sich letztlich im tiefen Schnee verfing. Der 41-jährige Franzose, dessen Verlobte und der gemeinsame 6-jährige Sohn wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr Bayrischzell rückte aus, sicherte die Unfallstelle und half beim Bergen des Pkw. Dass den Franzosen nun noch eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erwartet, liegt an der fehlenden Winterausrüstung seines Renault: Dieser war mit Ganzjahresreifen ausgestattet.

Am frühen Abend wurden die Einsatzkräfte dann an die B472 zwischen Irschenberg und Miesbach gerufen. Gegen 17.50 Uhr hatte hier ein 21-jähriger Bruckmühler auf Höhe der Einmündung Auerschmiede auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Peugeot verloren und war nach links über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke geschleudert. Dabei kippte das Fahrzeug um und fiel mit der Beifahrerseite auf die Fahrbahn. Benzin lief aus. Der junge Mann wurde nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr Irschenberg band den auslaufenden Kraftstoff, half beim Bergen des Fahrzeuges und leitete den Verkehr um. Auch in diesem Fall kommt laut Polizei eine Geldbuße auf den Fahrer zu.

Wintereinbruch im Kreis Miesbach: Opel rutscht in Böschung

Noch während der Unfallaufnahme kam es um 18.30 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der B 472. Ein 26-Jähriger aus Tuntenhausen fuhr mit seinem Opel von Miesbach in Richtung Irschenberg. Kurz nach der Einmündung Markstein rutschte er nach rechts von der Straße und die Böschung hinab, wo er nach rund 30 Metern im tiefen Schnee auf einer Wiese stecken blieb. Der Mann und sein 5-jähriger Sohn blieben unverletzt. Die Reparatur des Opel wird rund 5000 Euro kosten. Dieser hatte zwar Winterreifen montiert, deren Profiltiefe zwar gerade noch der gesetzlichen Norm entsprach, aber laut Polizei nicht mehr den Grip für diese Straßenverhältnisse boten. Die Feuerwehr Irschenberg half auch hier beim Bergen des Pkw und der Verkehrslenkung. sg

