Nach Wintereinbruch: Alle Schulen im Kreis Erding bleiben am Dienstag geschlossen

Von: Hans Moritz

Weil viele Straßen weiter schlecht passierbar sind und Bus & Bahn noch nicht regelmäßig verkehren, stellen alle Schulen an diesem Dienstag auf Homeschooling um. © Hans Moritz

Am Montag um 17.48 Uhr ging das Landratsamt an die Öffentlichkeit: An diesem Dienstag bleiben alle Schulen im Landkreis geschlossen. Es findet flächendeckend Distanzunterricht statt.

Erding - „Diese Maßnahme erfolgt, da aufgrund der unsicheren Witterungsbedingungen die Busunternehmen keinen sicheren Schulbusbetrieb gewährleisten können“, teilt Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer mit. Nähere Informationen zu den Unterrichtsmodalitäten erhalten die Schüler und ihre Eltern über die jeweiligen Schulen, so die Sprecherin weiter.

Wintereinbruch in Bayern: Verkehrschaos im Landkreies Erding

Obwohl seit Samstagabend kein Schnee mehr gefallen ist, brach am Montagmorgen im Landkreis ein Verkehrschaos aus, vor allem in der Stadt Erding. Dort war am Wochenende nur sehr spärlich bis gar nicht geräumt worden. Am Sonntag und in der Nacht auf Montag fror der Schnee fest, viele Straßen waren extrem schmal. Vor allem auf den Schulwegen gab es wegen eingeschneiter Autos kaum ein Durchkommen – insbesondere für Busse. Hunderte Kinder kamen teils deutlich zu spät zur Schule – oder gar nicht.

Bereits am Sonntag hatte das Landratsamt angekündigt, dass Schulbusse keine kleineren Weiler anfahren können. Schüler sollten zur nächsten größeren Straße kommen. Zu Schulschließungen oder Distanzunterricht wie teilweise in den Landkreisen Mühldorf und Starnberg kam es indes nicht. Das ist heute der Fall. Unklar ist, wie es am Mittwoch weitergeht. Weiter geschlossen bleiben einige Hallen wegen der hohen Schneelast auf den Dächern.

Pendler brauchen nach Wintereinbruch viel Geduld

Viel Geduld beziehungsweise Ausweichmöglichkeiten brauchten auch Bahnpendler. Die S-Bahn hatte bekanntlich schon in der Nacht auf Samstag den Betrieb komplett eingestellt, übers Wochenende gab es nicht einmal einen Schienenersatzverkehr. Der nahm erst am Montag Fahrt auf – zu diesem Zeitpunkt waren die Gleise immer noch tief verschneit. Den ganzen Montag über ging auf dem S2-Ast nichts. Erst am Abend verkehrten die ersten Züge wieder, der Fahrplan kann aber noch nicht wieder eingehalten werden.

Christkindlmarkt schließt kurzfristig - Begründung stößt bei Händlern auf Unverständnis

Ärger gab es auch wegen der kurzfristigen Schließung des Christkindlmarkts am Samstag in Erding. Die Budenbetreiber wurden kurz nach der Öffnung von der Stadt angewiesen, wieder zu schließen – während viele andere Märkte rundherum weiterliefen. Eine Händlerin berichtet, die Stadt habe argumentiert, es sei zu viel Schnee gefallen, man könne die Leute nicht anhalten, zu Hause zu bleiben, und dann den Markt offen halten.

Die Begründung stieß auf Unverständnis. Ein Händler wies darauf hin, „dass wir alles geräumt haben, auch die Dächer unserer Buden“. Und ein Kollege ärgerte sich: „Die Innenstadt war trotzdem voll. Viele dürften gestaunt haben, warum wir zu hatten.“ Der Wintermarkt am Flughafen bleibt mindestens noch heute, Dienstag, geschlossen. ham

