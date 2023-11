Wintereinbruch sorgt für Chaos auf Bayerns Autobahnen: Retter im Dauereinsatz – lange Staus

Von: Klaus-Maria Mehr

Drucken Teilen

Der Wintereinbruch am Freitagabend hat für viele Unfälle auf den Autobahnen in Oberbayern gesorgt. Besonders die A8, aber auch auf A96 und A95 waren die Einsatzkräfte gefordert.

München – Auf der A95 krachte ein 24-jähriger Audi-Fahrer in die Leitplanke. Der junge Mann aus Garmisch-Partenkirchen fuhr mit Sommerreifen in Richtung Heimat und verlor bei schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Ihn erwartet eine Anzeige, wie die Verkehrspolizei Weilheim berichtet.

Der Fahrer dieses Audis war auf der A95 Richtung Garmisch am Freitagabend auf Sommerreifen unterwegs – mit Folgen. © Dominik Bartl

Lkw-Unfall sorgt für Vollsperre der A8 zwischen Salzburg und München

In den frühen Morgenstunden des Samstags verlor der Fahrer eines Sattelzugs zwischen Bad Aibling und Irschenberg auf der A8 Richtung München die Kontrolle über sein Fahrzeug, wurde von seinem eigenen Anhänger überholt, krachte gegen die Leitplanke und das ganze Gespann lag schließlich quer auf der Fahrbahn. 400 Liter Diesel liefen aus. Die Autobahn war bis 7.30 Uhr total- und bis 9.30 Uhr teilgesperrt.

Viele Glätteunfälle auf A8 und A96

Besonders viele Unfälle ereigneten sich in der Nacht und im Laufe des Samstagvormittags auf der A8 westlich von München sowie auf der A96, berichtet die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck: „Etliche Verkehrsteilnehmer, darunter Pkw- wie auch Lkw-Fahrer, gerieten aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierten mit den Leit- bzw. Betonplanken. Schwerwiegende Verletzungen bei den Insassen unterblieben glücklicherweise, jedoch entstand erheblicher Sachschaden.“

Massen-Crash auf A8: Autobahn Richtung Stuttgart stundenlang gesperrt

Besonders schwer war ein Unfall zwischen Adelzhausen und Odelzhausen auf der A8 Richtung Stuttgart. Mehrere Fahrzeuge kollidierten. Die Autobahn musste zur Bergung und Rettung mehrere Stunden total gesperrt werden.

Der Deutsche Wetterdienst rechnete bereits seit Mitte der Woche mit einem Wintereinbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag in Oberbayern. Auch in den kommenden Tagen verspricht das Wetter in Oberbayern viel Schnee und damit glatte Straßen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)