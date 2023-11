Massenunfall auf B304 mit sechs Autos – Verursacher war betrunken

Von: Armin Rösl

Auf der B304 ereignete sich ein Unfall mit insgesamt sechs Fahrzeugen. © Stefan Rossmann

Nach einem Unfall mit sechs Autos war die B304 am Samstag zwischen Eglharting und Zorneding für etwa zwei Stunden gesperrt. Sechs Personen wurden verletzt, der Verursacher war betrunken.

Eglharting - Für etwa zwei Stunden musste die Bundesstraße B304 am späten Samstagnachmittag zwischen Eglharting und Zorneding gesperrt werden. Dort, auf Höhe des Parkplatzes, hatte sich gegen 16.30 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen ein Verkehrsunfall ereignet mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Sechs Personen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Unfall mit sechs Autos auf B304 – Verursacher betrunken

Wie die Polizeiinspektion Poing meldet, war der Verursacher des Unfalls betrunken. Der 68-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg kam mit seinem Auto in Fahrtrichtung Ebersberg in den Gegenverkehr und kollidierte mit vier Fahrzeugen. Eines davon geriet dadurch ins Schleudern und in den anderen Gegenverkehr, wo es zu einem weiteren Zusammenstoß kam. Eine andere Autofahrerin konnte einen weiteren Zusammenprall gerade noch verhindern, indem sie auf den Radweg auswich. Laut Polizei erstreckte sich das Unfallgeschehen auf eine Länge von ungefähr 180 Metern.

Die Feuerwehr versorgte die Insassen und räumte die Unfallstelle. © Stefan Rossmann

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf mehrere 10.000 Euro belaufen, heißt es im Pressebericht der Poinger Polizei vom Sonntag. Den Verursacher erwarten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum und mehrere Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, schreibt die Polizei.

Feuerwehr mit 50 Kräften im Einsatz – Erstversorgung der Verletzten

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Eglharting, Kirchseeon Markt und Zorneding mit insgesamt etwa 50 Kräften, wie Eglhartings Kommandant Stefan Klotz berichtet. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten die Feuerwehrler aus Eglharting und Kirchseeon die Insassen der Autos. Zur Unterstützung bei der Absicherung der Unfallstelle und für die Einrichtung der Umleitung wurde die Feuerwehr Zorneding nachalarmiert.

Nachdem die Feuerwehrkräfte die noch fahrbereiten Autos von der Fahrbahn bewegt und sämtliche Kunststoffteile von der Straße gesammelt hatten, konnte die B304 zunächst einspurig wieder befahrbar gemacht werden.

