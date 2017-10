Wir machen den Selbsttest: Wie unpünktlich ist die BOB wirklich?

Wochenend-Chaos, Pendlerfrust, überforderte Mitarbeiter - die Wut auf die BOB entlädt sich dieser Tage geballt. Aber ist sie wirklich so unzuverlässig? Unsere Autorin gibt ihr eine letzte Chance.

Gmund/München - Die BOB erinnert mich an Balus Motto: „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“. Schon wenn sie so brummt beim Anfahren. So laut, dass ich mein eigenes Wort kaum mehr verstehe. Und wenn sie so furchtbar langsam durchs Tegernseer Tal schleicht, habe ich das Gefühl, ich sitze in einem Opa-Zug. Und der kann eben nicht mehr so schnell. Wenn er überhaupt noch kann. Seit sieben Wochen pendle ich mit der BOB zwischen Gmund am Tegernsee und dem Münchner Hauptbahnhof. In meiner letzten Woche mache ich den Selbsttest - und führe Protokoll.

Ich habe zwar schon genug Frust für Jahre gesammelt: Verspätungen, Zugausfälle und Schienenersatzverkehr, der dann auch nicht sicher fährt. Aber kommt es mir bei der ganzen Aufregung um die Bayerische Oberlandbahn vielleicht nur so vor, als sei sie ständig zu spät? Sind die Pannen in Wirklichkeit gar nicht so dramatisch?

+++ Freitag, 20. Oktober, Gmund - München: Kartenkontrolleure und ihre Eigenheiten +++

War ja klar. Da will man den Leuten in der Umgebung eigentlich mal zeigen, was man als Pendler so mitmacht - und schon ist die BOB pünktlich wie die Maurer. Oder zumindest fast. Am Bahnhof in Gmund musste der Zug Richtung Tegernsee wie üblich auf den Gegenzug warten - und der kam drei Minuten zu spät. Am Hauptbahn München kamen wir aber genau zur vorgesehenen Zeit an. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Vor allem nachdem uns die ärgerliche Zuschrift einer Leserin erreicht hatte, dass sie am Mittwoch auf der Strecke von Holzkirchen nach Warngau über eineinhalb Stunden Verspätung hatte. Und das auch noch nachts: Statt planmäßig um 0.40 Uhr sei sie erst um 2.20 Uhr in Warngau angekommen.

Immerhin, ich wurde kontrolliert. Es gibt zwei Arten von Kontrolleuren: Die einen grüßen höflich und machen einfach ihren Job, wollen damit niemandem auf die Nerven gehen. Wenn einer mal nicht gecheckt hat, dass das Bayern-Ticket erst ab neun gilt, drücken sie gerne mal ein Auge zu. Sie lassen den unwissenden Fahrgast weiterfahren und kassieren höchstens das Geld für einen neuen Fahrschein. Den Studenten im ersten Semester erklären sie geduldig, dass das Semesterticket erst ab Holzkirchen gilt. Und wenn ich ihnen meine Fahrkarte zeige, die ermäßigt ist, da ich Praktikantin bin, lächeln sie freundlich und gehen weiter.

Und dann gibt es die, die man schon hört, wenn sie noch am anderen Ende des Zuges sind. Die brüllen so laut „Guten Morgen“, dass wirklich jeder dösende Fahrgast hellwach ist und sich sofort auf die Ticketkontrolle vorbereitet. Sie sind schlecht gelaunt und wollen das auch weitergeben - außerdem leben sie für ihren Beruf. Den armen Bayern-Ticket-Fahrern nehmen sie ohne mit der Wimper zu zucken 75 Euro ab - 60 Euro für das Schwarzfahren und 15 Euro für einen neuen gültigen Fahrschein.

Was für ein schwerwiegender Fehler es ist, das Ticket schon vor neun Uhr zu benutzen und welche Folgen das hat, erklären sie gerne - und laut. So laut, dass das ganze Zugabteil mit dem beschämten Falschfahrer mitfühlen kann. Verplante Studenten müssen sofort aussteigen und stehen bevor sie „Aber“ sagen können mitten im Nirgendwo - beispielsweise in Schaftlach. Diese Kontrolleure wollen ausnahmslos immer meine Berechtigungskarte sehen, obwohl ich den ermäßigten Fahrschein sowieso nicht erhalten hätte, wenn ich nicht berechtigt wäre. Und wenn zu ihrem Verdruss mal alle einen gültigen Fahrschein vorzuweisen haben, reiten sie eben auf Kaufbestätigungen oder E-Tickets herum, die ausgedruckt gehören. Was dann der Sinn eines E-Tickets ist, wenn man es ausdrucken muss, fragte einmal ein Fahrgast? Nur ein in der App gekauftes E-Ticket muss nicht ausgedruckt werden, das normal online gekaufte schon. Aha.

Heute gehörte der Kontrolleur zur ersten Gruppe. Dafür bekam er ein erleichtertes Lächeln, weil ich nicht in den Tiefen meiner Tasche nach dem Berechtigungsschein suchen musste. Und weil die BOB mir heute einen entspannten Start in den Tag ermöglichte - ohne Verspätung, ohne den Stress, den Autofahrer im Berufsverkehr haben und mit dem guten Gefühl, dass ich damit auch noch umweltfreundlicher unterwegs war, als die ganzen Autofahrer.

