„Wir umarmen die Natur, bis sie erstickt“: Jagd-Vorsitz kritisiert Umgang mit erneuerbaren Energien

Leute wollen in Städten wohnen und Bäcker Metzger und alles im Umkreis von 1 Minute neben dem Haus haben, regen sich aber dann auf wenn es dazu Infrastruktur und LKW braucht die den ganzen Mist vom Land in die Stadt karrt. Und dass daneben andere wohnen die auch noch schmutz verursachen und Emissionen. Bestellt wird billig bei Wish im letzten Winkel der Erde, aber es soll dann per "Beamen" vor die Haustüre flattern! Und am besten sollen die Fahrer die Ware dann barfuß und per Hand in die Stadt bringen. Dann will man jede freie Minute an irgendeinen schönen Platz in der Welt Jetten "Die Frisur sitzt", was früher ganze Generationen nicht mal einmal im Leben gemacht haben. Und vor lauter Klimfrust klebt man sich auf die Straße, wenn man nicht grad am Handy rumdaddelt oder in Urlaub fliegt, weil alles so stressig ist in der Stadt.