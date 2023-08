Maierhof am Kloster Benediktbeuern einsturzgefährdet: „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“

Von: Christiane Mühlbauer

Auch zwei Tage nach dem katastrophalen Hagelunwetter in Benediktbeuern lässt sich das volle Ausmaß der Zerstörung im Klosterbereich noch immer nicht erfassen. Der Maierhof ist einsturzgefährdet, und im Barocksaal tropft es auch schon durch die Decke.

Benediktbeuern – Wie riesengroße Pflaster sehen sie aus, die Folien, die Dutzende Handwerker auf den kaputten Dächern befestigen. Am Montag kam zur weiteren Hilfe auch die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Viel wurde schon gemacht, aber angesichts der gewaltigen Schäden und der Regenmassen ist es für alle Helfer ein Ringen mit der Zeit.

Holzbalken saugen sich mit Wasser voll und können das Gewicht nicht mehr tragen

Im Maierhof, in dem das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) untergebracht ist, sind schon erste Decken eingestürzt, mit weiteren ist zu rechnen. Die Holzbalken haben sich mit Wasser vollgesogen, sie können die Last nicht mehr tragen. Das Wasser rinnt in fast jedem Raum von der Decke, sickert kontinuierlich vom Dachgebälk ins Erdgeschoss, legt sich auch in die Zwischenböden. Man sieht, wie sich Decken und Holzbalken wölben. Im bisherigen Frühstückszimmer der Gäste stehen Kinderplanschbecken, um das Wasser, das von der Decke tropft, aufzufangen.

Der schmucke Maierhof sieht erbärmlich aus: Kaputte Fassade, zerschlagene Fenster, herabfallende Ziegel. © arp

„Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt ZUK-Geschäftsführer Benedikt Hartmann und zitiert Pater Karl Geißinger, seinen Vorgänger im Amt, von einer Krisensitzung: „Es ist hier so wie bei der ZUK-Gründung vor 34 Jahren. Jetzt stehen wir wieder am Anfang.“ Wegen der Brandgefahr wurde die Elektrik teilweise abgestellt. Hartmann berichtet von völlig verzweifelten Mitarbeitern, die sich zum einen um private Hagelschäden kümmern müssen und nun auch noch Sorge um ihren Arbeitsplatz haben.

Zentrum für Trachtengewand verlagert Objekte auf die Glentleiten

In dem Gebäudetrakt ist auch das Zentrum für Trachtengewand des Bezirks Oberbayern untergebracht. Alle Exponate, also Tausende Kleidungsstücke und die ganze Bibliothek, müssen ausgelagert werden. Sie kommen ins Archiv des Freilichtmuseums Glentleiten, das ebenfalls zum Bezirk gehört. Dort laufen gerade die Vorbereitungen für die Unterbringung der Exponate in der Zollinger Halle, berichtet eine Pressesprecherin.

Im Foyer der Tenne im ZUK saugen sich die Balken mit Wasser voll. Fachleute beraten das weitere Vorgehen. © arp

Auch Kloster-Westtrakt ist vom Einsturz bedroht: Padres und Studenten evakuiert

Trotzdem: „Der Zusammenhalt in Benediktbeuern ist enorm“, sagt Hartmann mit Blick auf die Unterstützung, die das Kloster erfährt. Auf dem ganzen Gelände sind auch Dutzende freiwillige jugendliche Helfer unterwegs. Sie haben am Montag den Westtrakt evakuiert. Auch dieser ist vom Einsturz bedroht. Mitglieder der Ordensgemeinschaft, die dort wohnten, wurden ins Aktionszentrum (AZ) umquartiert, was weniger beschädigt wurde. Außerdem waren im Westtrakt Studierende einquartiert. Geplant ist, auch sie bei Semesterstart im Oktober im AZ unterzubringen.

Die Westseite des Maierhofs mit Planen auf dem Dach und Holzplatten in den Fenstern. © arp

Noch immer fliegen Dachziegel herab, sie bohren sich messerscharf in den Rasen. Das gesamte Kloster ist abgesperrt, weil Lebensgefahr besteht, wenn man von Ziegeln getroffen wird.

Alle Kloster-Einrichtungen sind mindestens bis 3. September geschlossen

Oberste Priorität für die notdürftige Abdeckung mit Planen haben Basilika und Anastasiakapelle, dann folgt der Konventbau. Obwohl über der Truhendecke des Barocksaals eine Plane gespannt wurde, findet der Dauerregen schon einen Weg hindurch.

Das gesamte Kloster mit all seinen Einrichtungen ist auf jeden Fall bis 3. September geschlossen. Wie es danach weitergeht, wird sich zeigen. Termine mit Fachleuten von der Versicherung und einem Architekturbüro sind bereits vereinbart. Das Kloster sei gegen Hagel versichert, sagt Pater Claudius Amann, aber man wisse nicht, wie es mit den Folgekosten weitergehe. Es sei davon auszugehen, dass die Gesamtkosten zur Sanierung im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen.

Die Basilika und die Anastasiakapelle (links) waren am Montagnachmittag fast vollständig mit den notdürftigen Planen überzogen. © arp

„Wir sind dankbar, dass niemanden etwas passiert ist“, sagt Pater Heinz Menz, der neue Klosterdirektor. „Und wir hoffen, dass auch bei all diesen gefährlichen Arbeiten niemandem etwas passiert.“

Spenden: Das Kloster Benediktbeuern hat ein Spendenkonto eingerichtet: Salesianer Don Boscos, Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, IBAN: DE38 7005 4306 0190 0067 00. Stichwort: Spenden für die Zukunft des Klosters

