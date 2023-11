„Froh über guten und verlässlichen Partner“: Traditionsgaststätte hat einen neuen Wirt

Von: Dieter Metzler

Die Traditionsgaststätte hat einen neuen Wirt. © dm

Die Traditionsgaststätte „Emmeringer“ an der Amper Straße 13 hat seit kurzem einen neuen Pächter. Der dürfte bereits durch ein zweites Lokal in Gröbenzell bekannt sein.

Emmering – Nach einer kurzen Auffrischung der Räumlichkeiten öffnete die Wirtschaft am 22. September unter Führung der Familie Dervishi wieder ihre Pforten. Zuvor hatte Jürgen Frühschütz das Restaurant aus gesundheitlichen Gründen nach 27 Jahren aufgeben müssen.

Bekannter Wirt übernimmt Traditionsgaststätte: Leitet auch „El Greco“

Mit der Gastro-Familie hat das Lokal einen in der Region bekannten Wirt erhalten. Er leitet seit dreizehn Jahren sehr erfolgreich als Geschäftsführer das „El Greco“ in Gröbenzell. „Wir sind sehr froh, in Emmering mit einem guten und verlässlichen Pächter weiter zusammenarbeiten zu können, den wir schon viele Jahre kennen“, sagte der Gebietsverkaufsleiter der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg, Richard Sturm. Besonders freue er sich, dass der „Stil des Emmeringer“ erhalten geblieben ist.

Der neue „Emmeringer“ bietet seinen Gästen überwiegend mediterrane Gerichte mit Schwerpunkt griechische Spezialitäten an. Bei der umfangreichen Speisekarte mit Fisch und Fleisch vom Grill, aber auch aus dem Ofen und der Pfanne, fällt die Auswahl schwer. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen.

Die Gäste müssen aber auch nicht auf die Steaks verzichten, die sich schon bei Vorgänger Frühschütz großer Beliebtheit erfreuten. Insgesamt neun verschiedene Steak-Menüs hat die Familie Dervishi auf der Speisekarte.

100 Gäste finden im Restaurant Platz

Die Gaststube des Restaurants bietet 100 Gästen Platz. Den Sommer über kann man auch gut draußen im rund 150 Plätze fassenden Biergarten sitzen. Neu ist der Mittagstisch. Er wird täglich, außer Montag, von 11 bis 14 Uhr mit einer eigenen Karte zu vergünstigen Preisen angeboten. Im Sommer natürlich auch im Biergarten. Bei vorheriger Termin-Absprache mit der Familie Dervishi dürfte eine private Feier kein Problem darstellen.

Bürgermeister schwärmt: „Das Essen hat sehr gut geschmeckt“

Bürgermeister Stefan Floerecke begrüßte die fast nahtlose Nachbesetzung des Wirtshauses. Er stattete schon am zweiten Tag der Wirtsfamilie einen Besuch ab, wünschte ihr viel Erfolg und überreichte einen Bierkrug mit Emmeringer Wappen. Floerecke befürchtete schon einen längeren Leerstand aufgrund der schwierigen Zeiten, die die Gastronomie momentan durchlebt. Auch gespeist habe er schon im „Emmeringer“ und schwärmte von der griechischen Küche. „Das Essen hat sehr gut geschmeckt.“ Emmering und der Bürgermeister freuen sich auf ihren Griechen, meinte der Rathauschef.

