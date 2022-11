„Mir blutet das Herz“: Wirtshaus sperrt zu - Gemeinde verliert letzte Gaststätte

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

„Was willst du machen, wenn du kein Personal hast. Das derrennst du nicht mehr“: Wirtin Rosi Lemke (48, re.) mit ihrer Mutter Rosa Weigl (73) in der Gaststube. © Stefan Rossmann

Das Wirtshaussterben im Landkreis Ebersberg geht weiter: Der Höherwirt sperrt zu – Frauenneuharting verliert damit die letzte Gaststätte.

Frauenneuharting – Rosi Lemke sitzt auf der Bank an der Hausmauer in der Herbstsonne. Vor ihr, auf dem Stammtisch, umspielen mit schweren, silberfarbenen Ringen geschmückte Finger mit schwarz lackierten Nägeln ihre Kaffeetasse, als sie sagt: „Mir blutet das Herz.“ Aber es hilft nichts. Die 48-Jährige wird ihren Höherwirt in Höhenberg bei Frauenneuharting in einem guten Monat zusperren. Für die Gemeinde ist das Wirtshaussterben damit abgeschlossen. Es ist keins mehr übrig.

Höherwirt schließt: Pandemie- und Personalsorgen plagen Wirtin Rosi Lemke

Lemke hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Hat um ihren Betrieb gerungen, obwohl sie die Öffnungszeiten immer weiter zurückschrauben musste, bis es nur noch der Sonntag und der Montag waren. „Es ist nicht so, dass nichts los wäre“, sagt sie. Die Gäste kämen teils in solchen Scharen, dass sie kaum hinterherkomme. „Aber was willst du machen, wenn du kein Personal hast. Das derrennst du nicht mehr.“ Es gebe mehrere Gründe, weswegen sie aufhöre. „Die Corona-Pandemie hat mich sauber gebeutelt.“ Es geht um finanzielle Sicherheit, die sie in ihrem Hauptjob als Metzgereifachverkäuferin hat. „Ich liebe beide Berufe“, sagt die Höherwirtin über Gaststätte und Metzgerei.

Im Land der Gemütlichkeit: Mehr als drei große Holztische haben in dem urigen Gastraum allerdings keinen Platz. Das steigert den Zusammenhalt. © Stefan Rossmann

Doch es geht um die Fixkosten, die sie auffressen, und um den Stress, darum, dass selbst an freien Tagen der Kopf nicht mehr frei wird. Viel Grübeln und Vorbereitung – Arbeitsstunden, die niemand sieht. „Momentan habe ich so einen Schädel auf“, sagt sie und fährt sich mit beiden Händen durch die roten Haare. „Den einen Tag freue ich mich darauf, dass es bald leichter wird, den anderen Tag blutet mir das Herz. Weil ich so viele Gäste lieb gewonnen habe.“

„Beim Höher“: 23-jährige Wirtshausgeschichte endet

Ende November endet mit dem Wirtshausbetrieb „beim Höher“ eine 21-jährige Wirtshausgeschichte. Na gut, 23 Jahre, wenn man mitrechnet, dass beim „Höher“ schon zwei Jahre vorher ausgeschenkt wurde, ohne dass das Amt davon wusste – bis die Sache aufflog und die Wirtschaft vorübergehend zusperrte. „Das ist verjährt!“, sagt Rosa Weigl (73) und lacht.

Sie sitzt an diesem Tag neben ihrer Tochter auf der Wirtsbank und erinnert sich, wie sie ihrem Mann Hans das Wirtsdasein noch halb ausreden wollte. „D’Kia hoidn eana Mei, d’Leit ned“, habe sie im Kuhstall zu ihm gesagt. Doch Hans’ Wunsch setzte sich durch – so leutselig war der Wirt, dass es die ersten Jahre keinen Ruhetag gab.

Höherwirt: Ein Geheimtipp, der gar nicht zu geheim war

Der Wirt beim Höher entwickelte sich schnell zu einem Geheimtipp, der gar nicht so geheim war. Aus Berchtesgaden und Erding kamen die Leute angefahren, um ein, zwei Halbe Bier und einen hausgemachten Wurstsalat oder ein Haferl Kaffee und den selbst gebackenen Kuchen von der kleinen, aber schmackhaften Karte. Aus Grafing und der ganzen Umgebung kam ein ganzer Schwung treuer Stammgäste – und die Leute aus der Gmoa sowieso.

2014 starb Hans Weigl überraschend, den alle nur den Höher Hans nannten. Und Rosa Weigl und Rosi Lemke machten weiter. „Erst habe ich gebraucht, dass ich mich dran gewöhnt habe, jetzt fehlen mir die Leut schon“, sagt die Seniorwirtin. Rentner, Biker, Burschen, Arbeiter und Studierte – alle drängten in die urige, holzgetäfelte Stube mit den drei Holztischen, neben dem Kruzifix das Porträt von Franz Josef Strauß an der Wand. Und natürlich in den Biergarten mit den sechs Tischen, wo an warmen Tagen Ausnahmezustand bis in die Nacht herrschte. 80 Prozent ihrer Kundschaft kennt Rosi Lemke, schätzt sie. Seit 2019 ist sie die Wirtin. „Das ist eine familiäre Wirtschaft“, sagt ihre Mutter.

Herrgottswinkel mit Franz Josef Strauß: Wirt Hans Weigl starb 2014 überraschend. © Stefan Rossmann

Wobei, ganz aus ist es beim Höher nicht, verspricht Rosi Lemke. Der reguläre Gaststättenbetrieb mit festen Öffnungszeiten ist vorbei. Aber: „Das bleibt eine Wirtschaft“, sagt sie. Feste wie Künstlerauftritte oder das legendäre Grillen zum Vatertag soll es weiter geben. Nur für heuer ist sie schon völlig ausgebucht, sagt die Wirtin. Seitdem sich herumspricht, dass sie aufhört, rennen ihr die Gäste erst recht die Tür ein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Lemke seufzt und lächelt – ihr momentaner Gemütszustand in zwei Augenblicken. Dann blinzelt sie in die Sonne und nimmt den letzten Schluck aus ihrer Kaffeetasse. Sie steht auf und geht zurück in die Kuchl. Kuchen backen und Knödel rollen stehen an, denn am nächsten Tag kommen wieder die Gäste. Ein paar Mal noch.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.