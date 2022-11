Sportladen hat bisher „ein einziges“ Deutschland-Trikot verkauft, Decathlon entfernt Katar-Artikel für Foto

Von: Martin Becker

Bisher kein Geschäft mit der Fußball-WM in Katar machen Juniorchef Max Forster und seine Assistentin Katharina Hein von „Sport Forster“ in Unterhaching und Grünwald. © Martin Becker

Keine Spur von WM-Fieber im Landkreis München. In den Geschäften bleiben die Fan-Artikel als Ladenhüter in den Regalen. Eine Firma distanziert sich sogar grundsätzlich von der Katar-WM.

Landkreis – Sowas gab es noch nie: Bis Sonntagabend (13. November) rollen die Fußbälle in der Bundesliga, ehe nur eine Woche später die Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Wegen der Hitze im Wüstenstaat also erstmals eine Winter-WM – diese umstrittene Entscheidung ist schon vor Jahren gefallen. Aber sind die Fußballfreunde hierzulande überhaupt im WM-Fieber, wie läuft in heimischen Sportgeschäften der Fanartikelverkauf? Wir haben uns im Landkreis umgehört.

WM 2022: Sport Forster in Unterhaching und Grünwald hat bisher nur ein einziges Trikot verkauft

Max Forster hat extra im Computer nachgeschaut. „Ein einziges Trikot der deutschen Nationalmannschaft“, berichtet der Juniorchef von Sport Forster mit Filialen in Unterhaching und Grünwald, „haben wir bisher verkauft.“ Und für den WM-Ball „Al Rhila“ interessiert sich gar keiner. Dass plötzlich doch noch, wie bei vorigen Weltmeisterschaften, die große Fußballbegeisterung ausbricht? Max Forster rechnet nicht damit: „Eher landen die DFB-Trikots in der Zehn-Euro-Geschenkekiste – was sollen wir sonst damit machen?“

Bitte keinen Katar-Bezug: Fürs Foto räumen in der Decathlon-Filiale in Unterföhring Teamleiter Thomas Grimm und Kollegin Anastasia den WM-Ball aus dem Schaukasten. © Martin Becker

Die Gründe dafür benennt Katharina Hein, bei Sport Forster Assistentin der Geschäftsleitung, so: „Denn erstens ist es der falsche Zeitpunkt (Winter) und zweitens kommen noch die Faktoren Menschenrechte und Klima mit obendrauf. Viele Menschen, die wir kennen, haben aus diesen Gründen wenig Lust auf die WM. Das spiegelt sich auch bei unseren Kunden wider.“

Max Forster persönlich steht der WM sehr kritisch gegenüber: „Alle reden von Umweltschutz – und dann werden in einer Wüste Stadien gebaut, die danach ungenutzt einstauben. Ganz abgesehen davon, dass für den Stadionbau Bauarbeiter sterben musste – jeder Tote ist einer zuviel.“

Winter-WM in Katar: Auch das Wetter in Deutschland spielt eine Rolle

Katharina Hein hält die Katar-WM für „überschattet von den aktuellen Krisen“, erst recht seit der jüngsten ZDF-Reportage, in der ein WM-Botschafter aus Katar auf die Frage nach dem Umgang mit Homosexualität wörtlich sagte, dies sei „Damage of mind“, also eine Geisteskrankheit. „Es ist unglücklich, wie die WM-Ausrichter sich darstellen“, sagt Katharina Hein. Aber nicht nur das Thema Menschenrechte spiele eine Rolle: „Wettermäßig findet die WM zum ungünstigsten Zeitpunkt statt. Wer ein Trikot kauft, will es zeigen – doch jetzt müsste man eine Winterjacke drüber- oder sich was Dickes drunterziehen.“

In Ottobrunn schlüpft Gabi Pliva ins DFB-Trikot. © Martin Becker

Bei Intersport Siebzehnrübl in Ottobrunn bestätigt Gabi Pliva die „stark ausbaufähige Nachfrage“ nach Fanartikeln: „Der Verkauf von DFB-Trikots läuft sehr zögerlich, andere Fanartikel haben wir nicht im Hause. Oft ist das erste Spiel der deutschen Elf (am 23. November gegen Japan; d. Red) entscheidend – läuft das gut, steigt auch die Begehrlichkeit nach Trikots.“

Decathlon distanziert von WM in Katar

Bei Decathlon gehen sie noch einen Schritt weiter – nicht nur in Bayerns größter Filiale in Unterföhring, sondern grundsätzlich. „Wir distanzieren uns von dieser WM“, sagt Thomas Grimm, Teamleiter in Unterföhring. Aus der Fußball-Ecke habe man sämtliche Verzierungen mit Katar-Bezug entfernt, fürs Foto mit der Vize-Filialchefin werden sogar eine Puppe in DFB-Trikot weggetragen und der WM-Ball aus einem Schaukasten genommen.

Jahreszeit, Menschenrechte, Klimafragen? Zum WM-Ignorieren bei Decathlon sagt Unternehmenssprecherin Hanna Beck auf Nachfrage des Münchner Merkur generell: „Wir haben uns bei Decathlon Deutschland dazu entschieden, die diesjährige Fußball-WM nicht proaktiv zu bewerben. Wir nehmen die öffentliche Kritik zum Austragungsort und den vor Ort herrschenden Bedingungen sehr ernst. Natürlich hat Decathlon tolle Fußballprodukte, die wir unseren Kunden präsentieren. Doch von einem konkreten Bezug zur Fußball-WM sehen wir ab, um Haltung zu zeigen.“