Hier lohnt sich Bauen noch: Gemeinde im Kreis Ebersberg belegt Top-Platz in Deutschland-Ranking

Von: Michael Acker

In der Gemeinde Poing ist in den vergangenen Jahren viel gebaut worden. Vor allem junge Familien siedelten sich an. © imago stock

Lohnt sich Bauen überhaupt noch? Kommt darauf an wo. Ein deutschlandweites Ranking gibt Auskunft. Eine Gemeinde aus dem Landkreis Ebersberg taucht ganz oben auf.

Landkreis - Das Ziel der Berliner Ampelregierung von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr wirkt aktuell geradezu absurd. Und doch gibt es Kommunen, in denen sich das Bauen noch lohnt. Das Magazin KOMMUNAL und Contor-Regio haben Deutschlands Kleinstädte untersucht – entstanden ist ein Wohnbau-Ranking.

Wohnungsbedarf auch in Kleinstädten hoch

Nicht nur in Ballungsgebieten - der Wohnungsbedarf sei auch in vielen Kleinstädten weiter hoch. Dazu trage auch die starke Wanderungsbewegung der Menschen in die Kleinstädte bei. Immer mehr wollten auf dem Land leben, wie das Ranking eindeutig beweise. So fänden sich an der Spitze unseres deutschlandweiten Wohnbau-Rankings doch einige Überraschungen.

Gemeinsam mit dem Standort-Tool Contor Regio hat KOMMUNAL eigenen Angaben zufolge 900 Kleinstädte untersucht, die allesamt zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner haben. Von diesen Kommunen seien jeweils 67 statistische Indikatoren abgefragt und entsprechend einer Gewichtung miteinander verglichen worden.

In diesen Städten und Gemeinden lohnt sich das Bauen noch

Wichtige Kriterien dabei seien etwa die Entwicklung der Einwohnerzahl in den vergangenen sieben Jahren, ebenso die Geburtenrate und der Anteil an Jugendlichen und an Senioren in der Kommunen gewesen. Hinzu gekommen seien Kriterien wie der Wanderungssaldo, die Entwicklung der Zahl der Baugenehmigungen aber auch die Zahl der Pendler und Wohnungsmarktprognosen. Die Analyse führe zu einem Ranking der Kleinstädte in Reihenfolge des größten Wohnraumbedarfs. Für potentielle Investoren oder Häuslebauer heißt das laut KOMMUNAL entsprechend: In diesen Städten lohnt sich das Bauen noch, die Wertentwicklung ist besonders positiv.

Poing: einer der kinderreichsten Gemeinden Deutschlands

Platz drei des deutschlandweiten Wohnbau-Rankings führt in den Süden nach Bayern. „Genauer in die Gemeinde Poing. Eine der jüngsten und kinderreichsten Gemeinden Deutschlands mit einer 100 Prozent Kinderbetreuungsquote, einem S-Bahn-Anschluss ins 20 Kilometer entfernte München und besonders vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten“, so KOMMUNAL. Nicht umsonst habe sich die Einwohnerzahl von Poing zwischen 1992 und dem Jahr 2020 mehr als verdoppelt, was auch auf zahlreiche neue Baugebiete zurückging. Die großen Maßnahmen seien zwar abgeschlossen, wer Interesse an Baugrund hat, dürf aber noch hoffen: Poing plane für die nächsten zehn Jahre mit Wohnraum für weitere 2000 Menschen.

Platz eins belegt die Stadt Friedland im Landkreis Göttingen (Niedersachsen), Platz zwei Augustdorf in Nordrhein-Westfalen. Auf Platz 26 landet Kirchseeon, auf Platz 29 Markt Schwaben. Auch mehrere Kommunen um Frankfurt belegten Top-Plätze in dem Ranking.

