Schweres Unwetter in Wolfratshausen: Mehrere Verkehrsunfälle

Nach Hitzewelle: Heftige Gewitter im Münchner Umland - S-Bahn muss evakuiert werden

Von: Franziska Konrad, Dominik Stallein

Am Montagabend zog über die Region Wolfratshausen ein schweres Unwetter hinweg. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Über die Region Wolfratshausen zog am Montagabend ein schweres Unwetter hinweg. 35 Fahrgäste mussten aus einer S-Bahn evakuiert werden. Feuerwehr und Polizei waren im Dauereinsatz.

Update vom 26. Juli, 11.52 Uhr: Wenige Minuten bevor das Unwetter seine volle Wucht entfaltete, saß Bettina Köglsperger noch entspannt im Biergarten. „Als wir gesehen haben, dass in der Ferne ein Gewitter aufzieht, sind wir ins Auto gestiegen.“ Sie fuhr noch ihre Begleitung nach Hause, dann brach das Sturmgewitter über Wolfratshausen ein. „Ich habe so etwas noch nie gesehen - mit was für einer Wucht die Natur zugeschlagen hat, war unglaublich.“

Über die Straße wehten dicke Äste, ihren eigentlichen Heimweg nach Deining (Gemeinde Egling) konnte Köglsperger nicht befahren, „da lag ein großer Baum auf der Straße“. Stattdessen schlängelte sich die junge Frau durch einen Schleichweg im Ortsteil Farchet. „Während ich unterwegs war, habe ich bestimmt fünf entwurzelte Bäume gesehen, Baustellenschilder sind umgekippt, als wären sie nicht befestigt gewesen. Die Bäume sind gestürzt wie Dominos.“ Man hört der Deiningerin an, wie tief der Schock noch sitzt. Sie blieb auf ihrem Heimweg - über eine halbe Stunde brauchte sie für die Zehn-Minuten-Strecke - unverletzt.

Ursprungsmeldung vom 26. Juli, 11.52 Uhr:

Wolfratshausen - Mit einem heftigen Unwetter endetet die Hitzewelle vorerst im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Am Montagabend, 25. Juli, zog ein schweres Gewitter über den Nordlandkreis - wie in anderen Teilen Bayerns, in denen es Unwetter gab. Es sorgte für Verwüstung - und über einhundert Feuerwehreinsätze und Notrufe bei der Polizei.

Heftiges Gewitter zieht über Wolfratshausen - Alarmierungen im Minutentakt

Über ihre vergangenen, einsatzreichen Stunden berichten die Feuerwehr Bad Tölz-Wolfratshausen sowie die Polizeiinspektion Wolfratshausen jeweils in einem Pressebericht. Daraus geht hervor: Schwerpunkt der Einsätze waren die Stadt Wolfratshausen, die umliegenden Gemeinden Icking, Egling, Münsing, Gelting und Eurasburg.

„Ab 22.15 Uhr liefen die Alarmierungen im Minutentakt. Umgestürzte Bäume fielen über die Fahrbahn, krachten auf Autos oder auf Gebäude“, schildert Feuerwehr-Pressesprecher Stefan Kießkalt die Situation. Zahlreiche Bäume wurden durch den Sturm umgeknickt oder entwurzelt, Dächer wurden abgedeckt, Keller liefen voll. Die Polizei berichtet außerdem von abgestellten Anhängern, Baustellenschildern und Bauzäunen, die weggeweht wurden. Besonders betroffen waren laut Kießkalt die Stadt Wolfratshausen und Weidach.

Schwere Unwetter in Bad Tölz-Wolfratshausen: Pavillon auf Gleise geweht - S-Bahn evakuiert

Zwischen Icking und Wolfratshausen wurde ein massiver Pavillon auf die Gleise geweht. Er sorgte dafür, dass die S-Bahn ihre Fahrt unterbrechen musste. Etwa 35 Fahrgäste mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Einige Kilometer weiter - in Ammerland - stürzten mehrere Bäume um, ein Pkw dazwischen konnte ebenfalls nicht mehr weiterfahren. In Wolfratshausen und Geretsried löste das Gewitter auch Brandmeldeanlagen aus. Laut Feuerwehr handelte es sich hierbei jedoch um Fehlauslösungen.

Zur Unterstützung wurden sämtliche Feuerwehren aus dem Landkreis alarmiert Im Einsatz waren die Feuerwehren Wolfratshausen, Weidach, Gelting, Ammerland, Münsing, Holzhausen, Icking, Dorfen, Egling, Ergertshausen, Ascholding, Eurasburg, Beuerberg, Degerndorf und Geretsried.

Schweres Unwetter in Wolfratshausen: Mehrere Verkehrsunfälle

Außerdem musste die Polizei drei Verkehrsunfälle aufnehmen, die dem Gewitter geschuldet waren: Die A95 im Bereich Icking war massiv mit Ästen und Blättern verschmutzt. Bäume fielen auf die Fahrspur. Blätter verstopften die Gullis - und führten zu einer Überschwemmung der Fahrbahn. Ein Autofahrer kam dadurch ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kam in der Schutzplanke zum Stehen.

In Egling stürzte ebenfalls ein Baum auf die Straße. Der Fahrer kam trotz sofort eingeleiteter Bremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er krachte auf das auf der Straße liegende Hindernis. Die Fahrerin des direkt dahinter fahrenden PKW konnte zwar dem Unfallwagen ausweichen, fuhr allerdings auch in den Baum.

In Wolfratshausen musste der Fahrer eines PKW auf Grund umhergewirbelter Styroporplatten abbremsen. Ein dahinter befindlicher Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem vor ihm befindlichen KFZ auf .Bei allen drei Unfällen kam es lediglich zu Sachschäden. Verletzte gab es nicht. Die Höhe des Sachschadens, der durch das Unwetter entstanden ist, kann von der Polizei noch nicht eingeschätzt werden.

