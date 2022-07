Schweres Unwetter in Wolfratshausen: Mehrere Verkehrsunfälle

Heftiges Gewitter im Münchner Umland: Augenzeugin schockiert - „So etwas noch nie gesehen“

Von: Franziska Konrad, Dominik Stallein

Ein heftiges Unwetter war am Montag rund um Wolfratshausen zu beobachten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Über die Region Wolfratshausen zog am Montagabend ein schweres Unwetter hinweg. 35 Fahrgäste mussten aus einer S-Bahn evakuiert werden. Feuerwehr und Polizei waren im Dauereinsatz.

Nach der Hitzewelle zog über die Region Wolfratshausen ein heftiges Gewitter .

. Augenzeugen, die das Unwetter miterlebten , sind schockiert: „Das hätte ganz böse ausgehen können“, weiß der Wolfratshauser Tom Müller.

, sind schockiert: „Das hätte ganz böse ausgehen können“, weiß der Wolfratshauser Tom Müller. Am Tag nach dem Gewitter laufen die Aufräumarbeiten: Der beliebte Bergwald musste gesperrt werden.

Update vom 26. Juli, 16:00 Uhr: Die Feuerwehr korrigiert ihre Einsatzstatistik nach oben: Insgesamt rückten die Ehrenamtlichen im Nordlandkreis zu bis dato 140 Einsätzen aus. Der Sprecher der Wehren im Landkreis, Stefan Kießkalt, rechnet damit, dass etwa 200 Aktive beteiligt waren. Personenschäden sind dem Feuerwehr-Pressesprecher nicht bekannt.

Update vom 26. Juli, 14.28 Uhr: Die Stadt Wolfratshausen teilt auf ihrer Internetseite mit, dass der Bergwald derzeit gesperrt ist. „Nach dem Unwetter kümmert sich der Bauhof der Stadt Wolfratshausen um die Beseitigung der Sturmschäden auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Auf Privatgrundstücken sind die Eigentümer verantwortlich für die Beseitigung der Sturmschäden“, heißt es in der städtischen Mitteilung.

Nach schwerem Gewitter über Wolfratshausen: Beliebter Bergwald gesperrt

Wegen der Schäden im Wald sei der bei Spaziergängern beliebte Bergwald „bis auf Weiteres“ gesperrt: „Aufgrund der akuten Gefahr durch umgestürzte Äste und Bäume rät der Förster dringend von Spaziergängen im Wald ab. Auch Fahrradwege sind durch die Sturmschäden nur eingeschränkt befahrbar.“ Wegen der „intensiven Aufräumarbeiten“ stoße der städtische Bauhof derzeit an seine Kapazitäten. Die Stadt bittet bitten um Verständnis, dass die Maßnahmen andauern.

Update vom 26. Juli, 14.06 Uhr: Mazreku Durim parkte seinen weißen VW dort, wo er ihn fast jeden Tag abstellt. Einige Minuten vor dem Gewitter war der Wolfratshauser nach Hause gekommen. Am nächsten Morgen war Durim schockiert: Ein Baum stürzte im Zuge des Sturms und landete direkt auf seinem geliebten Wagen. „Ich bin mir sicher, dass es ein Totalschaden ist“, sagt er.

Zerstört vom Unwetter in Wolfratshausen: Das Auto von Mazreku Durim wurde unter einem Baum begraben. © Privat

Die Decke des Wagens ist unter dem Gewicht des Baums komplett eingebrochen. Noch immer laufen die Aufräumarbeiten im Ortsteil Farchet. „Ich konnte noch nicht nahe ans Auto“, sagt Durim, wie es für ihn weitergeht: „Ich weiß es nicht - und hoffe auf die Versicherung.“ Wie viele Wagen im Zuge des Gewitters beschädigt wurden, ist noch unklar. Die Polizei hatte bereits am Dienstagvormittag von mehreren Unfällen berichtet, die dem Unwetter geschuldet waren.

Update vom 26. Juli, 13.32 Uhr: Noch in der Nacht von Montag auf Dienstag trommelte der Weidacher Tom Müller seine Nachbarn zusammen. Eine stolze Linde, Naturdenkmal, über 260 Jahre alt, stürzte im Zuge des Unwetters auf die Weidacher Hauptstraße. Müller stand in der Eingangstür seines Wohnhauses, als es passierte, nur wenige Schritte von dem Baum entfernt. Die „Dorflinde“ touchierte sein Haus, fiel dann auf die Straße, direkt zu Füßen des Schulhauses im Wolfratshauser Ortsteil.

Bäume fallen auf die Straße, Aufräumarbeiten laufen: Heftiges Gewitter in Wolfratshausen

Mit einem Bulldog und Motorsägen zerlegten Müller und einige Nachbarn den Baum, schafften die Einzelteile von der Straße. Wenige Sekunden vor dem Sturz fuhr noch ein Auto dort, wo kurz darauf das mehrfamilienhaus-hohe Gewächs landete. Das zeigt ein Video, das Müller aufgenommen hat. „Eigentlich haben wir richtig Massel gehabt“, sagt er.

Am Haus sind nur zwei Dachziegel beschädigt, am Schulhaus hat Müller noch keine Unwetter-Schäden ausgemacht. „Das hätte ganz böse ausgehen können“, weiß der Wolfratshauser. Ein Gartenhaus, das nahe des Baumes stand wurde von der stürzenden Dorflinde zerstört. Mit einigen Nachbarn, die alle zusammenhelfen, zerlegt Müller am Dienstag den Baum.

Ein Jahr nach der Hagel-Superzelle: Unwetter tobt über Wolfratshausen

Dass schon wieder ein solches Naturereignis über Wolfratshausen zieht, schockiert den Wolfratshauser. „Wir waren noch nichtmal fertig, alle Hagelschäden zu beseitigen“, sagt er. Vor etwas mehr als einem Jahr tobte ein Hagelgewitter - eine sogenannte „Superzelle“ - über der Loisachstadt.

Update vom 26. Juli, 12.24 Uhr: Um die katholische Kirche in Münsing herum liegen einige Dachziegel. Wie Pfarrer Martin Kirchbichler berichtet, hat das Unwetter Löcher im Dach des Gotteshauses Mariä Himmelfahrt hinterlassen. Im Inneren sei bislang kein Gewitter-Schaden bemerkt worden. „Heute Nachmittag sollen die Löcher auf dem Dach geschlossen werden“, sagt der Geistliche - und damit mögliche Spätfolgen des Unwetters verhindert werden. Das ganze Ausmaß der Gewitter-Schäden sei noch nicht absehbar.

Unwetter nahe München: Augenzeugin geschockt

Update vom 26. Juli, 11.57 Uhr: Oliver Hanstein beobachtete das Gewitter von seinem Fenster aus. „Es war surreal“, sagt er über den Moment, in dem zwei Bäume brachen und wie in Zeitlupe umfielen. Hanstein spricht nach dem Gewitter von „Glück im Unglück“. Die Bäume seien von den Zweigen abgebremst worden, Menschen waren zum Zeitpunkt des Sturzes nicht mehr in der Nähe. Möglicherweise seien Autos beschädigt worden - sicher kann der Wolfratshauser das nicht sagen. Die Naturgewalt war heftig beim Sturmgewitter am späten Montagabend: „Die Bäume standen schon ewig dort.“

Die Weidacher Dorflinde stürzte während des Unwetters von Montag auf Dienstag, zerstörte das kleine Gartenhaus (im Hintergrund) komplett. Die Aufräumarbeiten laufen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Unwetter tobt über Wolfratshausen - entwurzelte Bäume in der ganzen Stadt

Update vom 26. Juli, 11.52 Uhr: Wenige Minuten bevor das Unwetter seine volle Wucht entfaltete, saß Bettina Köglsperger noch entspannt im Biergarten. „Als wir gesehen haben, dass in der Ferne ein Gewitter aufzieht, sind wir ins Auto gestiegen.“ Sie fuhr noch ihre Begleitung nach Hause, dann brach das Sturmgewitter über Wolfratshausen ein. „Ich habe so etwas noch nie gesehen - mit was für einer Wucht die Natur zugeschlagen hat, war unglaublich.“

Über die Straße wehten dicke Äste, ihren eigentlichen Heimweg nach Deining (Gemeinde Egling) konnte Köglsperger nicht befahren, „da lag ein großer Baum auf der Straße“. Stattdessen schlängelte sich die junge Frau durch einen Schleichweg im Ortsteil Farchet. „Während ich unterwegs war, habe ich bestimmt fünf entwurzelte Bäume gesehen, Baustellenschilder sind umgekippt, als wären sie nicht befestigt gewesen. Die Bäume sind gestürzt wie Dominos.“ Man hört der Deiningerin an, wie tief der Schock noch sitzt. Sie blieb auf ihrem Heimweg - über eine halbe Stunde brauchte sie für die Zehn-Minuten-Strecke - unverletzt.

Ursprungsmeldung vom 26. Juli, 11.52 Uhr:

Wolfratshausen - Mit einem heftigen Unwetter endetet die Hitzewelle vorerst im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Am Montagabend, 25. Juli, zog ein schweres Gewitter über den Nordlandkreis - wie in anderen Teilen Bayerns, in denen es Unwetter gab. Es sorgte für Verwüstung - und über einhundert Feuerwehreinsätze und Notrufe bei der Polizei.

Heftiges Gewitter zieht über Wolfratshausen - Alarmierungen im Minutentakt

Über ihre vergangenen, einsatzreichen Stunden berichten die Feuerwehr Bad Tölz-Wolfratshausen sowie die Polizeiinspektion Wolfratshausen jeweils in einem Pressebericht. Daraus geht hervor: Schwerpunkt der Einsätze waren die Stadt Wolfratshausen, die umliegenden Gemeinden Icking, Egling, Münsing, Gelting und Eurasburg.

„Ab 22.15 Uhr liefen die Alarmierungen im Minutentakt. Umgestürzte Bäume fielen über die Fahrbahn, krachten auf Autos oder auf Gebäude“, schildert Feuerwehr-Pressesprecher Stefan Kießkalt die Situation. Zahlreiche Bäume wurden durch den Sturm umgeknickt oder entwurzelt, Dächer wurden abgedeckt, Keller liefen voll. Die Polizei berichtet außerdem von abgestellten Anhängern, Baustellenschildern und Bauzäunen, die weggeweht wurden. Besonders betroffen waren laut Kießkalt die Stadt Wolfratshausen und Weidach.

Schwere Unwetter in Bad Tölz-Wolfratshausen: Pavillon auf Gleise geweht - S-Bahn evakuiert

Zwischen Icking und Wolfratshausen wurde ein massiver Pavillon auf die Gleise geweht. Er sorgte dafür, dass die S-Bahn ihre Fahrt unterbrechen musste. Etwa 35 Fahrgäste mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Einige Kilometer weiter - in Ammerland - stürzten mehrere Bäume um, ein Pkw dazwischen konnte ebenfalls nicht mehr weiterfahren. In Wolfratshausen und Geretsried löste das Gewitter auch Brandmeldeanlagen aus. Laut Feuerwehr handelte es sich hierbei jedoch um Fehlauslösungen.

Zur Unterstützung wurden sämtliche Feuerwehren aus dem Landkreis alarmiert Im Einsatz waren die Feuerwehren Wolfratshausen, Weidach, Gelting, Ammerland, Münsing, Holzhausen, Icking, Dorfen, Egling, Ergertshausen, Ascholding, Eurasburg, Beuerberg, Degerndorf und Geretsried.

Schweres Unwetter in Wolfratshausen: Mehrere Verkehrsunfälle

Außerdem musste die Polizei drei Verkehrsunfälle aufnehmen, die dem Gewitter geschuldet waren: Die A95 im Bereich Icking war massiv mit Ästen und Blättern verschmutzt. Bäume fielen auf die Fahrspur. Blätter verstopften die Gullis - und führten zu einer Überschwemmung der Fahrbahn. Ein Autofahrer kam dadurch ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kam in der Schutzplanke zum Stehen.

In Egling stürzte ebenfalls ein Baum auf die Straße. Der Fahrer kam trotz sofort eingeleiteter Bremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er krachte auf das auf der Straße liegende Hindernis. Die Fahrerin des direkt dahinter fahrenden PKW konnte zwar dem Unfallwagen ausweichen, fuhr allerdings auch in den Baum.

In Wolfratshausen musste der Fahrer eines PKW auf Grund umhergewirbelter Styroporplatten abbremsen. Ein dahinter befindlicher Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem vor ihm befindlichen KFZ auf .Bei allen drei Unfällen kam es lediglich zu Sachschäden. Verletzte gab es nicht. Die Höhe des Sachschadens, der durch das Unwetter entstanden ist, kann von der Polizei noch nicht eingeschätzt werden.

