Krebspatient Denis hat seinen letzten Kampf verloren – Schicksal löste große Betroffenheit aus

Von: Doris Schmid

Teilen

Ist sanft eingeschlafen: Denis Klockmann. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Er war ein echter Kämpfer: Jetzt hat der krebskranke Denis Klockmann diesen Kampf verloren. Am Donnerstag ist er im Krankenhaus verstorben.

Wolfratshausen - Zum fünften Mal bekam der 27-Jährige in seinem jungen Leben die Diagnose Krebs. Klockmann hatte Metastasen in der Lunge und im Herzen. Weil sich sein Gesundheitszustand Mitte November rapide verschlechtert hatte, musste er in eine Münchner Klinik. Dabei wäre der Wolfratshauser so gerne zuhause geblieben.

Denis‘ Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide

Aber der 27-Jährige durfte sich nicht mehr anstrengen. Deshalb konnte er in der Etagenwohnung seiner Familie in Wolfratshausen nicht mehr bleiben. Sein Wunsch: Ein Umzug in eine Erdgeschosswohnung. Doch das ließ sein Gesundheitszustand nicht mehr zu.

Umzug auf Palliativ-Station war notwendig

Klockmann verbrachte die letzten Wochen seines Lebens auf der Palliativ-Station in einer Münchner Klinik. Immer an seiner Seite: seine Mutter Pathima Klockmann, die ihm eine große Stütze war. Eine große Freude machten ihm die Fußballer der Spielvereinigung Unterhaching mit einem Trikot, auf dem alle Mitglieder der Ersten Mannschaft unterschrieben hatten.

Enorme Spendenbereitschaft rund um Wolfratshausen

Auf Klockmanns Schicksal aufmerksam wurde der Verein durch einen Bericht in unserer Zeitung. Freunde des Todkranken hatten einen Spendenaufruf gestartet, damit der letzte Wunsch des Wolfratshauser in Erfüllung gehen konnte. Er wollte die Zeit, die ihm noch blieb, ohne Sorgen zusammen mit seiner Familie verbringen. Und er wünschte sich, dass seine Mutter nach der Beerdigung nicht auf einem Berg Schulden sitzen bleibt. „Ansonsten bin ich wunschlos glücklich“, sagte er vor gut vier Wochen im Gespräch mit unserer Redaktion. Das schwere Schicksal löste eine große Betroffenheit in der Bevölkerung aus: Auf dem Spendenkonto gingen bis dato knapp 30.000 Euro ein, das geplante Spendenziel wurde fast dreimal übertroffen.

Am Donnerstag, 8. Dezember, ist Denis Klockmann um 3.30 Uhr sanft eingeschlafen. (nej)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.