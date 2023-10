„Was für eine Perspektive haben wir?“: Gut 400 Jahre altes Wirtshaus muss auf unbestimmte Zeit schließen

Von: Carl-Christian Eick

Erbaut um das Jahr 1500, niedergebrannt 1619, ein Jahr später erworben vom Brauer Hans Humpl, seit 1912 im Besitz der Familie Fagner – und nun auf unbestimmte Zeit geschlossen: der Gasthof Humplbräu in Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der traditionsreichste Wolfratshauser Gasthof ist „vorerst“ geschlossen. Die Zukunft ist ungewiss. „Mir blutet das Herz“, sagt Juniorchef Benedikt Fagner (31) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wolfratshausen – Ein Post im sozialen Netzwerk Facebook sorgt für Gesprächsstoff: „Da unser Team durch anhaltenden Personalmangel und Krankheitsfälle geschwächt ist, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Gasthof vorerst zu schließen.“ Die Nachricht stammt vom Humplbräu, 1620 durch den Brauer Hans Humpl benannt und seit 1912 im Besitz der Familie Fagner. Juniorchef Benedikt Fagner betont: „Das ist kein Abgesang.“ Doch der 31-Jährige macht kein Hehl aus der Tatsache, dass die Zeiten für Gastronomen nicht rosig sind.

Bislang hatten Vater und Sohn, Otmar und Benedikt Fagner, gehofft, den Gasthofbetrieb Anfang dieses Monats wieder anlaufen lassen zu können. Wegen „anhaltender Personalnot und Krankenstand“ hatten die beiden im September wie berichtet entschieden, die Tür des geschichtsträchtigen Wirtshauses in der Altstadt abzusperren. Doch die Ausgangslage sei unverändert, die Situation weiterhin angespannt.

20 Mitarbeiter zählte das Humplbräu vor Ausbruch der Corona-Pandemie, mindestens zehn würden im Moment gebraucht – „doch die kriegen wir nicht zusammen“, sagt Benedikt Fagner. Der Juniorchef lernte das Handwerk beim ehemaligen Sterne-Koch Dieter Maiwert. „Mit Vollgas“ sei er vor rund zehn Jahren in den elterlichen Betrieb in Wolfratshausen eingestiegen. Sechs Tage pro Woche brummte die Küche, dann prasselte Krise auf Krise auf den Familienbetrieb ein. Vor allem der personelle Aderlass während der Corona-Pandemie macht Fagner wie vielen Berufskollegen bis auf den Tag zu schaffen. „Die Mitarbeiter haben schmerzlich erfahren müssen, dass die Gastronomie kein sicheres Pflaster ist“, sagt der 31-Jährige. Viele hätten Reißaus vor einem manchmal ungewissen Feierabend und der Arbeit an Sonn- und Feiertagen genommen. „Die kommen nicht mehr wieder.“

Wirte und Mitarbeiter fragen sich: „Was für eine Perspektive haben wir?“

Zudem stellten sich Gastronomen und Mitarbeiter die bange Frage: „Was für eine Perspektive haben wir?“ Der Bürokratie-Dschungel werde dichter und dichter, die Energie- und Lebensmittelpreise schraubten sich immer weiter in die Höhe – höchstwahrscheinlich läuft die Lex Gastronomie Ende dieses Jahres aus: Dann gilt wieder ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Um die Corona-Folgen abzumildern greift seit Juli 2020 eine Sieben-Prozent-Regel. Im Fall der Steueranhebung „droht allein in Bayern rund 2000 Betrieben das Aus“, fürchtet der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. „Wenn das Essengehen zum Luxus wird, wird’s für die Gastronomie – auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen – bitter“, prognostiziert Fagner.

Benedikt Fagner: „Aufs Dessert oder den Kaffee wird schon lange verzichtet“

„Ja, mir blutet das Herz“, sagt der passionierte Koch angesichts der Tatsache, dass die Humplbräu-Küche auf unbestimmte Zeit kalt bleibt. Doch die Uhr lasse sich nicht zurückdrehen, die Zeiten, in denen die Wirtshaustische mittags und abends voll besetzt waren, liegen lange zurück. Das habe zahlreiche Gründe, dazu zählt Fagner die Absenkung der erlaubten Promillegrenze, das Rauchverbot und auch die vielen in der Vergangenheit errichteten Vereinsräume. „Früher trafen sich die Vereinsmitglieder im Wirtshaus, heute sitzt man im Vereinsheim zusammen.“ Dass der eine oder andere zum Sparen gezwungen ist („aufs Dessert oder den Kaffee wird schon lange verzichtet“), verübelt Fagner keinem Restaurantbesucher. „Doch wir kämpfen auf der anderen Seite mit immer höheren Kosten.“

„Wir werden das Humplbräu nicht an den Nagel hängen“: Juniorchef Benedikt Fagner (31). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Niemals würden er und sein Vater Otmar die eigenen Ansprüche zurückschrauben: „Wir haben immer auf die hohe Qualität unserer Produkte geachtet.“ Selbstredend könne mit Tiefkühlprodukten schnell ein Essen auf den Tisch gezaubert werden. Doch „so etwas“ komme im Humplbräu definitiv nicht in die Tüte, sprich werde dem Gast nicht serviert.

Der Juniorchef verkörpert die vierte Generation der Wirtsfamilie Fagner

Benedikt Fagner verkörpert die vierte Generation der Familie Fagner. Das Anwesen am Obermarkt 2, im Schatten der Stadtpfarrkirche und vis-à-vis dem Wolfratshauser Rathaus, kaufte sein Urgroßvater Hans Fagner am 29. Februar 1912. Wie’s weitergeht? Der Juniorchef zuckt mit den Schultern. Die Zukunft des Traditionswirtshauses hängt von vielen Faktoren ab. „Wir werden das Humplbräu nicht an den Nagel hängen“, beteuert der 31-Jährige. Er räumt aber ein: „Ich habe keinen Fünf-Jahres-Plan, ich schaue maximal auf die nächsten Wochen.“

Obwohl das Gasthaus geschlossen ist, werden Reservierungen für Familien- und Firmenfeiern angenommen. Dasselbe gilt für Weihnachtsfeiern, auch an Heiligabend („Mittagsgeschäft“) sowie am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag werden Gäste verköstigt. Nicht zu vergessen den Fagner-Foodtruck, der jeden Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr auf dem Marienplatz steht. (cce)

