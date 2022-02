Sturm im Süden von München: Bergbahnen stehen weitgehend still - Bäume stürzen um - Feuerwehren im Einsatz

Von: Daniel Krehl

Sturmtief „Ylenia“ fegt auch über den Kreis Miesbach hinweg. Die Lage im Überblick.

Miesbach/Tegernsee - Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h in den Bergen fegt „Ylenia“ auch über den Kreis Miesbach hinweg. Die ganz großen Schäden oder Behinderungen blieben bislang aber aus. Die Feuerwehren müssen verschiedentlich umgestürzte Bäume von Straßen räumen - etwa in Niederhasling und Hausham, ansonsten scheint der Verkehr zu fließen. Auf der A8 in Richtung Salzburg steht zwischen Weyarn und Irschenberg ein defekter LKW auf dem Standstreifen. Einige Bergbahnen haben den Betrieb eingestellt. Im Skigebiet Sudelfeld fahren nur die kleinen Schlepplifte im Tal, am Spitzingsee läuft der Betrieb offenbar trotz des Sturms. Wendelsteinseilbahn und Wallbergbahn stehen. Bei der BRB gab es eine technische Störung auf der Strecke ins Oberland, die inzwischen behoben ist.

Sturm im Kreis Miesbach: Heftige Böe im Bereich Spitzingsee

Heftige Böe im Bereich Spitzingsee. © Screenshot: kacheelmannwetter.de

Doch auch in anderen Regionen Bayerns macht das Sturmtief keinen Halt. In München etwa wurden nun Friedhöfe geschlossen.

