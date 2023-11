„Die Bergretter“: Was ein Bergwacht-Aktiver an der ZDF-Serie unrealistisch findet

Von: Andreas Steppan

„In Wirklichkeit rücken wir mit der Bergwacht nicht nur zu zweit aus wie im Fernsehen“, sagt Till Gudelius von der Bergwacht Lenggries. © Bergwacht

Die ZDF-Serie „Die Bergretter“ läuft seit 2009 erfolgreich. Ein Bergwacht-Aktiver erklärt im Interview, was genau an der Serie unrealistisch ist.

Lenggries – Millionen Zuschauer sitzen am Bildschirm, wenn in der ZDF-Serie „Die Bergretter“ Geschichten rund um spektakuläre Bergwacht-Einsätze erzählt werden. Aktuell laufen jeden Donnerstag um 20.15 Uhr neue Folgen. Doch wie verfolgen eigentlich echte Bergretter so eine fiktionale Darstellung ihrer Arbeit? Till Gudelius (36) ist ehrenamtlich in der Lenggrieser Bergwacht aktiv und hauptberuflich Angestellter der Bergwacht Bayern im Bereich Betriebstechnik. Realistisch findet er die Serie nicht.

Herr Gudelius, haben Sie „Die Bergretter“ im ZDF schon mal gesehen?

Ja, ich hab’ schon mal reingeschaut, rein interessehalber.

Und wie finden Sie die Serie?

Man muss das aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Als Bergwachtler sehe ich das natürlich kritisch, weil viele Zusammenhänge nicht stimmen. Andererseits muss man es als Unterhaltung sehen. Ich schaue mir auch gern einen James-Bond-Film oder den „Tatort“ an, und mir ist klar, dass die Arbeit beim Geheimdienst oder der Polizei in der Realität anders ausschaut. Das möchte ich nicht kritisieren.

Von Hubschrauber über Abläufe bis zur Seiltechnik: Das ist an der ZDF-Serie „Die Bergretter“ unrealisitisch

Was ist bei den Fernseh-„Bergrettern“ denn unrealistisch?

Das fängt damit an, wie der Hubschrauber eingesetzt wird, und geht über die ganzen Abläufe bis zur Seiltechnik. Ein weiteres Thema ist die Mannstärke. In Wirklichkeit rücken wir mit der Bergwacht nicht nur zu zweit aus wie im Fernsehen. Ich habe auch schon gesehen, dass sich in der Serie eine Figur mit einem grünen Seil abgeseilt hat, dann war es plötzlich schwarz und nach dem nächsten Schnitt rot. Mit fällt so ein Filmfehler halt auf.

Till Gudelius (36) ist ehrenamtlich in der Lenggrieser Bergwacht aktiv und hauptberuflich Angestellter der Bergwacht Bayern im Bereich Betriebstechnik. © Privat

Gibt es Zuschauer, die die Fernsehserie für bare Münze nehmen?

Tatsächlich ist es schon vorgekommen, dass Menschen bei der Bergwacht Bayern in Tölz angerufen haben, die die Fernsehserie komplett mit der Realität verwechselt haben. Der ein oder andere weiß nicht, dass es sich um einen Spielfilm handelt, und denkt, dass da reale Einsätze gezeigt werden. Diese Anrufer vermischen auch, dass die Serie ja in Österreich spielt und wir uns in Bayern befinden. Solche Anrufer haben uns entweder gesagt, dass wir diesen oder jenen Einsatz toll bewältigt hätten, oder sie üben Kritik und fragen, warum eine Person in der Serie sterben musste. So was kommt aber selten vor, maximal ein- oder zweimal im Jahr. Echte Probleme hatten wir allerdings mit einem Film über die Rettungsaktion aus der Riesendinghöhle.

2014 wurde der Höhlenforscher Johann Westhauser unter großem Aufwand aus der Riesendinghöhle in Bischofswiesen gerettet. Was war das Problem mit dem Film darüber?

Dieser Film wurde als Dokumentarfilm verkauft, es gab darin allerdings Spielszenen. Darin wurden Bergwacht-Mitglieder als Egoisten dargestellt, die rücksichtslos Aktionen im Alleingang starteten. Die Bergwacht Bayern hat sich von dem Film distanziert. Dagegen sind „Die Bergretter“ so weit weg von der Realität, dass es schon wieder unproblematisch ist.

In der Serie riskieren die Bergwacht-Kräfte immer wieder ihr Leben. Tun das die echten Retter auch?

Ganz klar: nein. Das würde ich als Familienvater schon wegen meines Kindes und meiner Frau nicht tun – und auch aus Eigeninteresse: Ich will leben. Bei der Bergwacht riskieren wir nicht unser Leben, sondern wir nehmen eine Risikoeinschätzung vor. Im schlimmsten Fall müssen wir einen Einsatz wegen schlechten Wetters oder wegen der Lawinensituation unterbrechen. Der Satz „Die Bergwacht stellt die Suche ein“, den man öfters in den Medien hört, stimmt nicht. Wir lassen die Menschen nicht im Stich, sondern machen weiter, sobald es wieder möglich ist. So wie vor Kurzem bei einem Einsatz bei Mittenwald. Vier Bergsteiger waren bei Schneesturm am Gjaidsteig stecken geblieben. Die Bergwacht-Mannschaft war ihnen schon bis auf Rufweite nahegekommen. Doch der Einsatzleiter musste die Aktion abbrechen, um das Leben der Kameraden nicht zu gefährden. Sie mussten umdrehen und dann am nächsten Tag gleich in der Früh wiederkommen.

„Ich persönlich fühle mich nicht als Held“

Für einen Außenstehenden wirken einige Bergwachteinsätze aber schon recht gefährlich. . .

Wir haben die nötige Ausrüstung, Erfahrung und Ausbildung. All das minimiert das Risiko.

Das Fernsehen zeigt uns die „Bergretter“ als Helden. Aber auch in Wirklichkeit rettet die Bergwacht Menschenleben. Fühlen Sie sich als Held?

Ich persönlich fühle mich nicht als Held. Bei einem erfolgreichen Einsatz sehe ich mich eher darin bestätigt, dass das geklappt hat, was wir zuvor trainiert haben. Bei einem Einsatz an den Achselköpfen vor etwa zwei Wochen, da war ich zum Beispiel stolz, dass alles so geklappt hat, wie wir es schon jahrelang geübt haben.

Technisch anspruchsvolle Rettungsaktion: Bei einsetzender Dämmerung kam die Bergwacht kürzlich mit einem 200-Meter-Seil Kletterern zu Hilfe, die in einer Steilwand an den Achselköpfen festhingen. Der rote Pfeil markiert den Punkt am Wandfuß, zu dem die Geretteten abgeseilt wurden. © Bergwacht

Was war da los?

Eine Seilschaft hat an den Achselköpfen eine Mehrseillängentour unternommen. Gegen 16 Uhr ist ihnen ein Abseilfehler unterlaufen, und die zwei Personen hingen, sozusagen gefangen im eigenen Seil, an der überhängenden Steilwand fest. Wir haben uns mit dem Hubschrauber auf den Grat fliegen lassen, haben oben einen Fixpunkt aufgebaut und sind mit einem 200-Meter-Seil in die Wand reingefahren. Wir konnten die beiden Personen von ihrem eigenen Seil trennen, auf das Retterseil übergeben und mit ihnen nach unten an den Wandfuß nahe der Scharnitzalm fahren. Das war technisch anspruchsvoll, zumal es gegen 17, 18 Uhr dunkel wurde und Föhnsturm herrschte. Da muss wirklich alles sitzen, da freut man sich, wenn alles funktioniert. Und natürlich sieht man einen Sinn in dieser Tätigkeit, wenn damit Menschen geholfen wird.

In der Fernsehserie spielen auch die menschlichen Geschichten und Dramen rund um die Patienten und Geretteten eine große Rolle. Bekommen Sie davon bei Ihren Einsätzen auch etwas mit?

Gerade bei Vermisstensuchen haben wir Kontakt mit der Familie, die Angehörigen halten sich zum Teil bei uns auf der Wache auf, da kriegt man viel mit. Das kann belastend sein, es fließen Tränen. Mir persönlich geht das zu nahe. Aber Bergwacht und Polizei greifen da auf extra geschulte Personen vom Kriseninterventionsteam zurück, die sich um die Angehörigen kümmern.

