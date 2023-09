Blutiges Wochenende: Polizei mit Horror-Bilanz vom Erdinger Herbstfest

Von: Hans Moritz

Tausende hatten auf dem Herbstfest ihre Freude, einige wenige trugen teils blutige Schlägereien aus. © Thomas Obermeier

Angesichts des guten Wetters und dem Ansturm aufs Herbstfest war es – leider – zu erwarten: Für die Polizei gab es übers Wochenende jede Menge zu tun. Sie berichtet von mehreren teils brutalen Schlägereien und ausgeschlagenen Zähnen.

Erding – Die Gewalt eskalierte nicht nur rund ums Festgelände, sondern auch in der Innenstadt. Die Ermittlungen laufen. Bereits in der Nacht auf Samstag mussten die Beamten der Wiesnwache fünf Körperverletzungen rund um das Herbstfest Erding aufnehmen. Immerhin: Es wurde niemand gravierender verletzt. In der Regel waren die Streithähne deutlich alkoholisiert.

Was die Nacht auf Sonntag betrifft, berichtet die Polizei zwar von einem „größtenteils ruhigen Verlauf“ des Herbstfestes. Dennoch kam es vereinzelt zu gravierenden Straftaten. Ein Erdinger (51) und ein 43-Jähriger aus dem Landkreis München gerieten vor dem Stiftungszelt in einen zunächst verbalen Streit mit einer vierköpfigen Gruppe. Aus der heraus flogen auf einmal die Fäuste. Einer verlor einen Zahn, der andere wurde mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Täter flüchteten, nach ihnen wird gefahndet.



Security-Mitarbeiter soll Mann verprügelt haben

Bereits am Samstag kurz nach Mitternacht ereigneten sich zwei weitere Schlägereien. Mehrere Zeugen wählten den Notruf, nachdem vor der Disco Weekend-Club ausgerechnet ein Security-Mitarbeiter einen Mann geschlagen und getreten haben soll. Allerdings war das Opfer beim Eintreffen der Beamten verschwunden.



Gleicher Tatort gut zwei Stunden später: Gegen 2.15 Uhr wurden ein Erdinger (32) und ein Rosenheimer (38) Opfer von Gewalt. Letzterer wurde gegen einen Bauzaun geschubst und ins Gesicht geschlagen. Der Jüngere zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Die Täter sind flüchtig, der Hergang noch unklar.



Heftige Schlägerei in der Altstadt: Männer gehen mit Zaunlatten bewaffnet aufeinander los

Heftig war auch eine Schlägerei am frühen Samstagabend am Grünen Markt in der Altstadt. Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe ein, mehrere Männer gingen aufeinander los und hätten sich teils mit Zaunlatten bewaffnet. Etliche Streifenwagen mehrerer Dienststellen eilten in die Innenstadt. Ehe sie eintragen, waren die Unbekannten bereits geflohen. Eine Großfahndung führte zu zwei Beteiligten. Einer der Beteiligten erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und verlor mehrere Zähne. Er kam ins Krankenhaus.

Nach brutaler Schlägerei: Polizei sucht Zeugen

Zeugen gesucht: Zu all diesen Straftaten sucht die Polizei Zeugen, die sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 melden sollen.