Höhenkirchen trauert um einen Priester mit Leib und Seele – „Sehr betroffen über seinen Tod“

Von: Mathias Weinzierl

Pfarrvikar Jure Zirdum beim Abschiedsgottesdienst im Januar 2018 in der Feldkirchener Kirche St. Laurentius. © MM/Archiv

Höhenkirchens Pfarrvikar Jure Zirdum (†73) ist überraschend gestorben. Der Geistliche war sehr beliebt. Um so größer ist die Betroffenheit in der Pfarrgemeinde.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Als der Pfarrverband Höhenkirchen am 25. August seinen jüngsten Newsletter mit einem Abschiedsgruß des Pfarrvikars Jure Zirdum verschickt hatte, war wohl niemandem klar, dass es ein Abschied für immer sein wird. Denn nur wenige Stunden später erreichte den Pfarrverband die Nachricht, dass Zirdum am 25. August in Kroatien im Alter von 73 Jahren gestorben war. Manuel Kleinhans, Pfarradministrator des Pfarrverbands Höhenkirchen, sagt: „Wir sind sehr betroffen über seinen Tod.“

In Rom Theologie studiert

Der am 17. Februar 1950 in Kroatien geborene Zirdum, der in Rom Theologie studiert hatte und sich 1977 zum Priester weihen ließ, hatte Anfang 2014 in Feldkirchen-Westerham die Nachfolge von Pater Franz Samper angetreten und in seiner Zeit als Pfarradministrator die Gründung des Pfarrverbands Feldkirchen-Höhenrain-Laus begleitet. Bei seiner Amtseinführung im Januar 2014 betonte der neu eingesetzte Pfarrer, dass für ihn neben der Verkündung des Wortes Gottes und der Spendung der Sakramente besonders „das gegenseitige Miteinander und Füreinander“ sowie das soziale Engagement wichtig seien.

Fortschrittlich und aufgeschlossen

Worte, denen er auch Taten folgen ließ, wie Angelika Röhrmoser, damals Vorsitzende des Pfarrgemeinderats und heute Mitglied im Leitungsteam des Pfarrverbands, bestätigen kann. Sie bezeichnete den Verstorbenen als „fortschrittlich“ und „für alle Aktionen des Pfarrgemeinderats oder neuen Projekten sehr aufgeschlossen“. Vor allem die Faschingsveranstaltungen des Pfarrverbandes hätten es dem sonst eher zurückhaltenden Geistlichen angetan. Auch wenn seine Verkleidungen eher spärlich gewesen sind, wie sich Röhrmoser erinnert: „Er hat dann immer zu seiner üblichen Kleidung nur einen Sombrero aufgesetzt.“

Volles Engagement trotz angeschlagener Gesundheit

Sein Weggang nach Höhenkirchen zum Jahresbeginn 2018 kam für viele Gläubige überraschend. „Ich gehe mit Heiterkeit, aber auch mit Wehmut. Es war eine schöne und gute Zeit bei und mit Ihnen“, verabschiedete sich der damals 67-jährige Seelsorger bei einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Laurentius. In den vergangenen Jahren war der promovierte Theologe, der in den 90er Jahren eigentlich nach Kroatien zurückkehren wollte, aufgrund des Krieges im ehemaligen Jugoslawien aber in Deutschland blieb, als Pfarrvikar im Pfarrverband Höhenkirchen eingesetzt. Den Dienst dort habe er „trotz seiner angeschlagenen Gesundheit pflichtbewusst erfüllt“, wie Pfarradministrator Manuel Kleinhans betonte. „Möge es ihm der Herr reichlich vergelten!“ Nur wenige Tage nach seinem Tod hätte Jure Zirdum übrigens offiziell seinen Ruhestand angetreten.

Requiem am 13. September

Die Beerdigung von Jure Zirdum fand bereits auf dem Friedhof St. Lucia in der kroatischen Gemeinde Kostrena statt. Der Pfarrverband Höhenkirchen plant für Mittwoch, 13. September, um 18.30 Uhr ein Requiem für den Verstorbenen in der Siegertsbrunner Kirche St. Peter.