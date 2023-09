Chaos wegen Notarzteinsatz auf S-Bahn-Strecke in München: Alle Informationen

Von: Robert Langer

Teilen

Chaos in Grafing Bahnhof © Ametsbichler

Zu größeren Behinderungen kommt es derzeit auf der S-Bahn zwischen München und Ebersberg.

Update vom 21. September, 11.30 Uhr: Der Notarzteinsatz auf der Strecke zwischen München-Trudering und Haar ist laut Bahn beendet. Die Strecke ist wieder befahrbar. Der Ersatzverkehr wird mit 11:30 Uhr eingestellt. Die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke und mit allen geplanten Halten. Es kommt im betroffenen Streckenabschnitt allerdings noch zu Teilausfällen, Folgeverzögerungen und vorzeitigen Zugwenden.

(Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Chaos wegen Notarzteinsatz – Münchner S-Bahn-Strecke gesperrt

Erstmeldung vom 21. September: Ebersberg - Die Strecke zwischen München-Trudering und Haar ist wegen eines Notarzteinsatzes auf der Strecke weiterhin gesperrt. Das teilt die Bahn mit. Das hatte auch weitere Auswirkungen. In Grafing-Bahnhof war die Situation teilweise chaotisch.



Die S-Bahnen der Linie S6 aus Richtung Ebersberg enden und beginnen in Haar. Aus Richtung München Ost enden und beginnen die S-Bahnen in München-Trudering.



Die S-Bahnen der Linie S4 aus Richtung München Ost enden und beginnen in München-Trudering.



Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen laut Bahn noch nicht vor. Auf telefonische Anfrage der Ebersberger Zeitung gab es keine Auskünfte. „Wir haben einen Ersatzverkehr mit Taxis zwischen München-Trudering und Haar für Sie eingerichtet. Bitte nutzen Sie nur die Fahrzeuge mit speziell gekennzeichneter SEV Beschilderung“, so die Bahn.



Bitte rechnen Sie auf der Linie in beide Richtungen mit Verspätungen. Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden sind kurzfristig möglich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.