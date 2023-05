Zu viel Regen in Freising: Land unter in Neustift - Straßen verwandeln sich in Bäche

Teilen

Die Freisinger Feuerwehr unterstützte auch das Team des Freisinger Bauhofs dabei, die zum Teil durch Grüngut und Holz verstopften Wasserabläufe freizuräumen. © FW Freising

Auf einmal waren die Wassermassen da: Nach starkem Regen musste die FFW Freising am Dienstag nach Neustift ausrücken: Volle Keller und Straßen, die Sturzbächen glichen.

Freising – Viel hatte es in letzter Zeit schon geregnet, seit Anfang des Monats meldete der Deutsche Wetterdienst für den Raum Freising bis 100 Millimeter pro Quadratmeter – so viel, wie es in den vergangenen Jahren im ganzen Mai nicht geregnet hatte. „Am Dienstagmittag kamen nun lokal weitere Wassermengen hinzu. Das war zu viel für Kanalisation und für die Vegetation – und das bedeutete Arbeit für die Freiwillige Feuerwehr Freising“, meldet FFW-Sprecher Matthias Spanrad.

Starker Regen in Freising: „Land unter“

Der FFW-Aktive weiter: „Einsatzort war am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr der Stadtteil Neustift, und hier die Moltke- Körner- und Bismarck-, vor allem aber die Wiesenthalstraße: Keller und Tiefgaragen waren vollgelaufen, vor allem die Straßen hatten sich binnen kurzer Zeit in Bäche verwandelt. Vor allem an höheren Stellen hatte sich das Wasser gesammelt und lief nun in Richtung der tieferen Stellen.“

Im Freisinger Stadtteil Neustift, in der Moltke-, Körner- und Bismarck-, vor allem aber in der Wiesenthalstraße (Bild), war Land unter: Keller und Tiefgaragen liefen voll, und die Straßen verwandelten sich binnen kurzer Zeit in Bäche. © FW Freising

Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Feuerwehr Freising mehrere Stunden Einsatz

Mehrere Stunden waren die Kräfte der Hauptfeuerwache 1 mit vier Fahrzeugen sowie rund 20 Frauen und Männern damit beschäftigt, „in Neustift mehrere Einsatzstellen abzuarbeiten“. Zwei Tiefgaragen wurden in kurzer Zeit mit technischem Gerät freigepumpt, um Schlimmeres zu verhindern, auch an mehreren Stellen wurde in Kellern gepumpt. Spanrad ergänzt: „Zudem unterstützten die Einsatzkräfte das Team des Freisinger Bauhofs dabei, die zum Teil durch Grüngut und Holz verstopften Wasserabläufe freizuräumen, um damit dem Wasser die Gelegenheit zu geben, geregelt abzulaufen. Nach gut drei Stunden waren schließlich alle Einsatzstellen abgearbeitet.

Feierabend war für die Freiwilligen Kräfte da aber nicht, so der FFW-Sprecher: „Um 19 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Betrieb an der Münchner Straße aus. Auslöseursache war zwar nicht der Regen, aber das ausströmende Wasser eines Überdruckventils. Ein Fehlalarm also.“ (ft)

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.