Zu viel Schnee: Münchner Flughafen kapituliert – Alle Flüge vorerst gestrichen, Weihnachtsmarkt geschlossen

Von: Hans Moritz

Im Dauereinsatz ist derzeit der Winterdienst - nicht nur, so wie hier - am Münchner Flughafen. © A. T. Friedel / FMG

Die seit Donnerstagmorgen anhaltenden Schneefälle haben den Verkehr im Landkreis Erding weitgehend lahmgelegt. Auch am Münchner Flughafen.

Flughafen/Erding - Die Betreibergesellschaft FMG sah sich am Samstagmorgen genötigt, den Flugbetrieb komplett einzustellen – vorerst bis Samstag, 12 Uhr. „Grund dafür sind die anhaltenden starken Schneefälle am gestrigen Tag, in der Nacht und am heutigen Morgen. Der Winterdienst des Flughafens ist laufend im Einsatz, um wieder einen sicheren Flugbetrieb zu ermöglichen“, so ein Sprecher. Allein am Samstagmorgen habe man von rund 760 geplanten Flügen rund 320 annulliert.

Der Flughafen rät allen Reisenden dringend, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen bei Ihrer Airline über den Satus ihres Fluges zu informieren.

Flughafen München stellt Betrieb vorerst ein: Weihnachtsmarkt bleibt geschlossen

Doch der viele Schneefall beeinträchtigte nicht nur Luftverkehr: Wegen des Schneefalls und der dadurch notwendigen Räumarbeiten auf dem Dach des MAC-Forums bleibt heute zudem der Weihnachts- und Wintermarkt geschlossen, so die FMG. Das Dach war bereits am Freitagnachmittag von der Feuerwehr geräumt worden.

Auch im Umland sorgte der viele Nassschnee für Behinderungen. Die Feuerwehren mussten seit Freitagabend zu knapp 50 Einsätzen ausrücken und vor allem aufgrund der Schneelast umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beiseite räumen. Teilweise fielen Stämme und Äste auch in Strom- und Telefonleitungen. Auf den Straße und Autobahnen ereigneten sich mehrere Unfälle. Laut Polizei Dorfen vom Samstag kam es aber nur zu Blech- und zu keinen Personenschäden. Ihr Rat am Wochenende: Von nicht nötigen Fahrten wird aufgrund der weiterhin schwierigen Verhältnissen abgeraten. (ham)

