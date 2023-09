„S’Zuckerl“ ist zu: Peiting verliert Café – Wirtin verabschiedet sich mit emotionalen Worten

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Das Ende kam nun doch überraschend schnell: Das Peitinger Café „S’Zuckerl“ an der Bachstraße ist seit dem Wochenende geschlossen. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Peiting hat ein Café weniger: Mit emotionalen Worten verabschiedet sich Zuckerl-Wirtin Patrizia Pummer von ihren Gästen. Der Nachpächter des Cafés mit Sonnenterrasse in der Ortsmitte hat mit Gastronomie nichts am Hut.

Peiting – Immer wieder mal hatte die Gerüchteküche gebrodelt, jetzt ist es traurige Gewissheit: Das Café „S‘Zuckerl“ an der Bachstraße in Peiting ist geschlossen. Weil jetzt nach längerer Suche kurzfristig doch ein neuer Pächter gefunden worden ist, hat Wirtin Patrizia Pummer jetzt ein bisschen überraschend schnell ihren gelebten Traum nach acht Jahren aufgegeben.

Es ist Sonntagnachmittag. Patrizia Pummer steht mit ein paar Überresten des Inventars im Innenraum des Cafés. Porzellan ist noch übrig. Dosen, Glaskaraffen, ein Wickeltisch. Die Stühle stehen schon umgedreht auf den Tischen. Zwei Tage lang hat Pummer am Wochenende abverkauft. Der letzte Cappuccino ist längst getrunken, der letzte Gast längst verabschiedet.

„Gerede hat mich sehr betroffen gemacht und zutiefst verletzt“

Warum Patrizia Pummer nach acht Jahren das Handtuch schmeißt? Da gibt es viele Gründe, erklärt sie. Völlig fertig sei sie nervlich. „Das war mein Traum“, sagt sie schulterzuckend mit Blick in die menschenleere Stube. Ist Corona schuld? „Das war nicht der Auslöser, ist aber einer der Gründe“, sagt sie. Tatsächlich gibt es viele Gründe. Neben den üblichen wie Kostenexplosion und Personalmangel, kommen bei Patrizia Pummer noch weitere obendrauf. „Ich wollte ja schon viel früher aufhören.“

Konkret wird sie beim Info-Flyer, der gut sichtbar auf der mit Papier verklebten Eingangstür platziert ist. „Dazu kommt dann noch das Unverständnis einiger in dieser Zeit gepaart mit teils bösartigem Gerede, das mich sehr betroffen gemacht und auch zutiefst verletzt hat.“

Und auch eine Erklärung deutet sie an, warum sie nicht schon eher die Reißleine gezogen hat, wenn sie doch längst hatte schließen wollen, weil die finanzielle Belastung nahezu erdrückend war: „...dazu die absolute Verweigerung jeglichen Entgegenkommens eines einzelnen auf der anderen Seite, aufgrund der für alle herausfordernden Situation“ – wohl eine Anspielung auf den Pachtvertrag, aus dem die Wirtin offenbar nicht vorzeitig rauskam. Bis zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist kurzfristig ein Nachpächter gefunden.

Café macht zu: Peitinger Pflegedienst übernimmt die Räumlichkeiten

Freud’ und Leid liegen bekanntlich eng beinander: Denn mit der Zuckerl-Schließung verliert die Gemeinde Peiting ein Café. Denn einziehen wird in die Räumlichkeiten kein Gastronom, sondern der Peitinger Pflegedienst. Auf Anfrage der Schongauer Nachrichten bestätigt Christian Freiberger, dass die Unterschrift unter dem Mietvertrag noch ganz frisch ist. Erst am Montagnachmittag wurde der unterschrieben. Der Umzug vom Guggenbergweg in die Bachstraße hatte sich erst kurzfristig ergeben.

Zwar seien die „Zuckerl“-Räume schon länger inseriert gewesen. Drüber gestolpert seien er und seine Frau allerdings erst jetzt. „Wir hatten den Verkaufsraum nicht auf dem Schirm.“ Mit dem Umzug in die Bachstraße ist der Peitinger Pflegedienst jetzt jedenfalls bestens aufgestellt. Wann genau der Umzug über die Bühne geht, das steht noch nicht fest. Klar ist: Für den Pflegedienst sind die Räume ideal. Das Büro wird größer. Besucher können den barrierefreien Zugang nutzen. „Das ist für die älteren Herrschaften, die uns besuchen, ideal.“

Und dort, wo noch bis vor kurzem Cafégäste in der Sonne einen Spritz auf der Terrasse getrunken haben, sollen es sich dann in der Pause auch mal die Pflegedienst-Mitarbeiter gemütlich machen.

