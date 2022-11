Zugspitzbahn will Energie sparen, aber trotzdem beschneien ‒ Preise werden deutlich angehoben

Von: Katharina Bromberger

Drei Talabfahrten sind gesetzt, sie werden definitiv beschneit. Dazu gehört die Kandahar (Foto), ebenso die Olympia- und die Kochelbergabfahrt. Wann die Schneekanonen starten, steht noch in keiner Weise fest. Foto: dpa © dpa

20 Prozent des Jahres-Stromverbrauchs bei der Bayerischen Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen entfallen auf die Beschneiung. Die steht auch heuer nicht zur Debatte. Doch die Bahn muss und will sparen.

Garmisch-Partenkirchen – Beschwerden wird es geben. Verena Tanzer hat sich darauf schon eingestellt. Die einen werden sich beschweren, weil das Unternehmen Energie und damit Kosten einspart. Die anderen, weil es zu viel hinausbläst. Beide Seiten kennt und versteht die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB). Sie und Vorstand Matthias Stauch präsentieren, wie das Unternehmen in diesem Winter auf steigende Kosten und Energiekrise reagieren will.

Sie präsentieren einen Kompromiss. „Jede Entscheidung war eine Abwägungssache“, sagt Tanzer. Dazu gehört eine Beschneiung, die enorm viel Energie und damit Kosten frisst – die jedoch nie zur Debatte stand. Dazu gehören genauso kleine Maßnahmen, die den Verbrauch senken, den Komfort der Skifahrer aber etwas einschränken.

Bayerische Zugspitzbahn: Neun Gigawattstunden Strom für Sommer und Winter

Neun Gigawattstunden Strom verbraucht die Zugspitzbahn in einem Geschäftsjahr. Dreimal so viel wie das Oktoberfest in zwei Wochen. 40 Prozent davon entfallen auf den Betrieb aller Bahnen und Liftanlagen. Weitere 40 Prozent auf die Gastronomie, auf das Beheizen von Gebäuden oder auch von Bahngleisen. Die übrigen 20 Prozent braucht allein die Beschneiung. Kein Kunstschnee – und ein Fünftel der Kosten wäre gespart. Eine theoretische Rechnung, die Stauch nicht gelten lässt. „Ohne den Skibetrieb geht es nicht“, stellt er klar. „Wir werden beschneien, sofern die Umweltbedingungen passen“, sagt Stauch. „So wie bisher auch.“ Sobald es also kalt genug ist, laufen die Schneekanonen.

Was zunächst nicht nach Reduzieren klingt. Was Tanzer aber relativiert. „Wir werden einsparen, das ist auch definitiv nötig“, betont sie. Allein wegen der Kosten. Wie sie sich entwickeln, wagt Stauch nicht zu prognostizieren. Er hatte schon mit einer Vervier- oder sogar Verfünffachung gerechnet, angesichts der politischen Diskussionen rund um Strompreisbremse und Co. hält er das für „Schwarzmalerei“ – was Stauch als Berufsoptimist kategorisch ablehnt. Rund 2,5 Millionen Euro Energiekosten kamen laut Bericht im – quasi noch coronafreien – Geschäftsjahr 2019/20 zusammen. Strom und Heizen, alles dabei. Steigen werden die Kosten auf jeden Fall, und das deutlich, daran lässt Stauch keinen Zweifel. „Billiger wird das Ganze sicher nicht.“ Dabei spielt Gas bei der BZB unmittelbar eine vernachlässigbare Rolle. Spricht sie von Energieverbrauch, meint sie vor allem Strom.

Prioritäten setzen bei der Beschneiung - vielleicht mit weniger Schnee

Viel davon produziert sie über eigene PV-Anlagen – rund 100 Haushalte könnte die BZB aktuell damit versorgen, das will sie ausbauen –, den Rest bezieht sie über die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, der BZB-Mutter. Bis Ende Dezember will sie ihren Winterbedarf einkaufen. Und ihn dann auch nutzen. Mit Bedacht.

Bei der Beschneiung wird man klar priorisieren. Die drei Talabfahrten Kochelberg, Kandahar und Olympia sind gesetzt, zudem die Kreuzwanklabfahrten sowie Zubringer. Die eine oder andere Variante aber bleibt womöglich Kunstschnee-frei, man reduziert unter Umständen die Breite der beschneiten Abfahrten und die Schneehöhe. Was nicht sofort die Pistenqualität reduziert, vielleicht aber das Skivergnügen verkürzt – wenn ab Mitte März die Talabfahrten grün sind. „Dann ist das halt so“, sagt Stauch.

Skigebiet Garmisch-Classic: keine Heizpilze, keine Sitzheizung in den Sesselliften

Ausdrücklich verweist er darauf, dass das Unternehmen seit Langem den Energieverbrauch im Blick hat. Natürlich aber sei „Luft nach oben“. Konkret und kurzfristig umgesetzt werden in diesem Winter Maßnahmen, die „den Komfort etwas einschränken“, sagt Tanzer. Sitzheizungen in den Sesselliften etwa wird es nicht geben – was in Summe bei allen Sesselliften am Tag 30 Kilowattstunden Strom einspart.

Das entspricht immerhin rund 30 Maschinenwäschen bei 60 Grad. Zudem räumt die BZB – „das gefällt sicher nicht jedem“ – alle Heizpilze in ihrer Außengastronomie weg. An besonders ruhigen Tagen wird die Geschwindigkeit der Bahnen um bis zu 50 Prozent gedrosselt – mehr also als bisher. Auch wird geprüft, ob man nachts auf manche Beleuchtung beispielsweise an den Bergstationen verzichten kann. Um zehn Prozent, hofft Stauch, reduziert das Unternehmen seinen Energieverbrauch. Und damit die Bilanz für jeden Skisportler. Umgerechnet liegt der derzeit bei 16 Kilowattstunden – 16 Waschgänge für einen Tag Skifahren.

Ski-Weltcup: Stauch „positiv gestimmt“ Wo Matthias Stauch auch hingeht, zum Bäcker, zum Zahnarzt oder zum Essen, hört er eine Frage: Beschneit ihr in diesem Winter? Schnell folgt die nächste: Findet der Ski-Weltcup wie gewohnt statt? Ein Thema, das der Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn gerne meidet. Der Ticketverkauf jedenfalls für Abfahrt und Riesenslalom der Herren am 28. und 29 Januar ist gestartet. Natürlich, betont Stauch, „werden wir versuchen, die Kandahar hinzubekommen“. Dafür sei er „positiv gestimmt“. In keiner Weise stellt er den Weltcup infrage. Doch angesichts der Kosten – auf 400 000 bis 450 000 Euro schätzt er Beschneiung und Präparierung, wobei davon der größte Teil bezuschusst wird – „wird man sich über die Streckenführung an der einen oder anderen Stelle unterhalten müssen“. Der Freie Fall ist bereits gestrichen. Schon am 4. Januar findet der Herren-Nachtslalom am Gudiberg statt. Damit jedoch hat die BZB nichts zu tun, das ist Sache des Marktes.

Was auch immer die BZB tut: „Die Mehrkosten aus der Beschneiung lassen sich nicht kompensieren.“ Daran lässt Tanzer keinen Zweifel. Doch jede Kleinigkeit liegt ihr am Herzen. Es geht ihr auch darum, „als Unternehmen ein Zeichen zu setzen“. Manch einem wird das nicht weit genug gehen. Es wird Stimmen geben, die der BZB Verantwortungslosigkeit vorwerfen, dass sie nicht ganz auf die Beschneiung verzichten. Doch mit Verantwortung argumentiert das Bergbahnunternehmen auch die Entscheidung pro Kunstschnee.

Bayerische Zugspitzbahn: Verantwortung für 430 Mitarbeiter - Löhne und Gehälter steigen

„Wir sitzen nicht auf einer Insel“, betont Stauch. Zu viele Branchen hängen am Skibetrieb. Skischulen, Gastronomie, Hotellerie, Hütten, der Ski-Nachwuchs. Nicht zu vergessen die eigenen Arbeitsplätze.

Rund 430 Mitarbeiter beschäftigt die BZB das ganze Jahr, hinzu kommen 60 bis 70 Saisonkräfte. Auch in diesem Bereich steigen die Kosten deutlich. Um sechs Prozent hat die BZB die Löhne und Gehälter der Festangestellten zum 1. Oktober erhöht. „Wir wollen der Belegschaft unsere Wertschätzung zeigen“, sagt Stauch. Im Geschäftsjahr 2019/20 gab das Unternehmen bereits rund 11,4 Millionen Euro für Löhne und Gehälter aus.

Bei Zahlen wie diesen könnte man nervös werden. Nicht Berufsoptimist Stauch. „Die Leute sind heiß drauf, Skizufahren.“ Keinesfalls rechnet er mit einem Minusgeschäft in diesem Jahr. „Es bleibt etwas hängen, definitiv.“ Wenn auch weniger.

Bayerische Zugspitzbahn: Ticketpreise erhöht, fünf Euro Parkgebühr ab Skisaison

Dafür wird die BZB auch Einnahmen generieren. So hat sie die Ticketpreise um etwa zehn Prozent erhöht – unabhängig von der Krise. Die Preise legte sie bereits im Frühjahr fest. Ein Tagesticket auf der Zugspitze kostet nun 57 Euro, ebenso im Skigebiet Garmisch Classic in der Hauptsaison, ansonsten 55 Euro. „Alles aber können wir nicht auf die Kunden umwälzen“, betont Stauch. Zu einem weiteren Einnahme-Posten aber werden sie beitragen: Ab Dezember kostet das Parken.

Die BZB setzt damit um, was die meisten Gebiete in Bayern und im benachbarten Tirol längst umgesetzt haben. Fünf Euro bezahlen autofahrende Gäste spätestens mit Saisonstart im Classic-Gebiet am Hausberg und am Kreuzeck, 45 Euro für einen Park-Winterpass. Für Stauch nicht allein eine Frage der Einnahmen, sondern auch der Nachhaltigkeit. Nur so könne man Anreize schaffen, dass die Menschen auf ihr Auto verzichten und sich das riesige Problem Verkehrsproblem. „Wir wollen wir es sonst schaffen, dass mehr Leute auf die Bahn umsteigen?“ Und sich damit auch das Verkehrsproblem von Garmisch-Partenkirchen entspannt. Mit Beschwerden aber kann die BZB auch bei diesem Punkt rechnen.

