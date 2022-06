Zugunglück: Klinikum wollte „Massenanfall von Verletzten“ in dieser Woche üben - dann schlug die Realität zu

Von: Katharina Bromberger

Besonders betroffen hat das Zugunglück auch die Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Als am Freitag der Katastrophenfall beendet ist, trifft sich das Team zur Einsatzbesprechung. © Klinikum Garmisch-Partenkirchen

25 der über 40 Verletzten des Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen wurden im dortigen Klinikum versorgt. Der Notfallplan hat gegriffen - doch der Einsatz ist noch nicht beendet.

Garmisch-Partenkirchen – Operationen sind verschoben, alle neun OP-Säle frei, zudem 10 von 20 Intensivbetten. Alle Mitarbeiter – ob im Dienst oder zu Hause – sind informiert, 80 Pfleger und Ärzte stehen auf ihren Posten in der Notaufnahme. Blutkonserven aus Innsbruck sind unterwegs, zusätzliche Fixateure zum Behandeln von schweren Knochenbrüchen bestellt.

20 Minuten sind vergangen, seit das Klinikum Garmisch-Partenkirchen vom schweren Zugunglück bei Burgrain erfahren hat. Nun stehen alle bereit. Noch bevor die ersten Patienten eintreffen.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Fünf Schwerstverletzte in Klinikum versorgt, vier Notoperationen

Insgesamt wird das Team an diesem Freitagnachmittag 25 Verletzte versorgen, davon fünf Schwerstverletzte – sie befinden sich in akuter Lebensgefahr –, 12 Schwer- und 8 Leichtverletzte, die das Krankenhaus noch am Freitag verlassen können. Vier Notoperationen werden die Fachkräfte vornehmen, zudem einen Patienten für den Weitertransport nach München stabilisieren. Wahrlich keine Routine, dennoch läuft alles routiniert und vollkommen ohne Chaos ab.

Das hat Dr. Thomas Händl, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme, von vielen Seiten nach dem Unglück gehört. Der Alarm- und Einsatzplan des Klinikums hat funktioniert ebenso wie das gesamte Team in allen betroffenen Abteilungen. „Jeder Mitarbeiter weiß, was er nach der Alarmierung zu tun hat.“

Dr. Thomas Händl, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Garmisch-Partenkirchen, lobt sowohl seine Mitarbeiter als auch die Einsatzkräfte vor Ort. © Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Für Dienstag hatte das Klinikum eine Übung für die Ärzte und Pfleger geplant, um mit Blick auf den G7-Gipfel einen sogenannten Massenanfall von Verletzten (Manv), zu simulieren und alle Abläufe durchzugehen. Dann schlug die Realität zu.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Regelbetrieb in Klinikum eingestellt - Alle Mitarbeiter kontaktiert

Kurz nach dem Unglück gegen 12.15 Uhr meldet die Rettungsleitstelle: Drei Waggons entgleist, mit bis zu 100 Verletzten sei zu rechnen. Händl und seine Kollegen arbeiten die Notfall-Checkliste ab. Ein Krisenstab wird eingerichtet, der Regelbetrieb eingestellt, geplante Operationen werden abgesagt. Zudem ruft Händl den Pförtner an, dieser aktiviert die Alarmschleife für den „Manv2“, das zweitgrößte Notfallszenario im Klinikum.

Automatisch werden die Mitarbeiter – auch jene, die nicht im Dienst sind – kontaktiert. Denn man braucht viele Kräfte: für die Behandlung eines Schwerstverletzten mindestens zwei Ärzte und zwei Pfleger, für einen Schwerverletzten mindestens einen Arzt und einen Pfleger.

Nicht immer reicht das aus. Zu den 80 Mitarbeitern, die kurz nach der Alarmierung allein in der Notaufnahme im Einsatz sind – im Regelbetrieb zählt man dort sechs Ärzte und sechs Pflegekräfte –, kommen schnell weitere 100 Mitarbeiter hinzu, um sie bei Bedarf zu unterstützen. Die meisten von ihnen werden nicht mehr benötigt. Auch die Fixateure aus dem bayernweiten Lager im Klinikum Rechts der Isar braucht Händl nicht, die Blutkonserven schickt der 48-Jährige später ebenfalls nach Innsbruck zurück.

Am Ende stemmt das Klinikum alles aus eigenen Mitteln. Selbstverständlich ist das nicht. Gerade an der Blutgruppe 0 negativ, die auch transfundiert werden kann, wenn man die Blutgruppe des Opfers noch nicht kennt, herrscht in Notfällen schnell ein Mangel. „Daher sind wir extrem froh um die enge Zusammenarbeit.“

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Gute Zusammenarbeit zwischen allen Klinikumsmitarbeitern und Einsatzkräften

Generell hebt Händl das gute Miteinander mit allen Beteiligten hervor, ob intern oder extern mit der Rheuma-Kinder-, der kbo Lech-Mangfall-Klinik, der Orthopädie Oberland, der Unfallklinik Murnau und den Kräften vor Ort. „An sie ein großes Lob“, sie haben Händls Team die Arbeit und das Versorgen der Patienten enorm erleichtert.

So wurden erst die Schwerstverletzten eingeliefert, dann die Schwer-, schließlich die Leichtverletzten. Dies basiert auf einer Priorisierung: An den Waggons teilte unter anderem Hans Steinbrecher, Leiter des BRK-Rettungsdienstes im Landkreis, die Betroffenen in die Kategorien grün, gelb und rot ein, entsprechend schnell haben sie die Sanitäter abtransportiert.

Für fünf Menschen kam jede Hilfe zu spät, über 40 wurden bei dem Zugunglück verletzt. Sie hat man in zehn verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Dies koordiniert die Leitstelle. Die Unfallklinik Murnau nahm vier Schwer- und zwei Leichtverletzte auf.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Acht Verletzte noch im Krankenhaus, zwei auf der Intensivstation

Grundsätzlich gilt: Jedes Krankenhaus verfügt für den Manv über eine Mindestkapazität. So ist Garmisch-Partenkirchen sofort in der Lage, vier Schwerstverletzte und 20 weitere Verletzte zu versorgen. Diese Information kennt die Leitstelle, entsprechend verteilt sie die Patienten. Dabei befindet man sich im engen Austausch, reagiert permanent auf die aktuelle Situation. Eine generelle Obergrenze an Schwer(st)verletzten, die das Klinikum zu versorgen in der Lage ist, kann und will Händl nicht nennen. „Man kann die Zahl gar nicht beschränken.“

Am Freitag informierte das Krankenhaus die Leitstelle nach einer Stunde, man könne weitere Schwerstverletzte aufnehmen. Was glücklicherweise nicht mehr nötig war. Um 16.30 Uhr ging die Klinik wieder in den Regelbetrieb. Beendet aber ist der Einsatz dort noch nicht. Acht Betroffene werden in Garmisch-Partenkirchen noch behandelt, zwei davon liegen auf der Intensivstation.

Ein Patient befindet sich Händl zufolge weiter in einem kritischen Zustand. Er hofft zutiefst, dass diese Katastrophe kein sechstes Todesopfer fordert. „Uns hat das Zugunglück tief getroffen“, sagt er und spricht für das ganze Team. „Unser Mitgefühl ist bei allen Betroffenen und Angehörigen.“

