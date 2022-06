„Ein schrecklicher Anblick“: Nach Zugunglück kriecht Ersthelfer in einen Waggon und beruhigt eingeklemmtes Kind

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Ein gutes Team: Martin Maurer (l.) von der Feuerwehr Partenkirchen ist einer der ersten Einsatzkräfte, die bei Charles Bergman am Waggon ankommen. © privat

Nach dem Zugunglück hilft der US-Soldat Charles Bergman sofort: Er evakuiert, kriecht in einen Waggon und spendet Trost. Eine Mutter ruft nach ihrem eingeklemmten Kind.

Garmisch-Partenkirchen – Fest umklammert die Mutter ihren Sohn, vielleicht eineinhalb Jahre ist er alt. „Mein Kind, mein Kind“, ruft sie immer wieder. Sie meint nicht das in ihren Armen. Sondern das zweite. Hinten im Zug liegt es. Der Kopf ist eingeklemmt zwischen Ästen, die das Fenster eingeschlagen haben. Es kann sich nicht bewegen, niemand könnte es mit bloßen Händen befreien. „It was a terrible sight“, sagt Charles Bergman. Ein schrecklicher Anblick. Doch das eingeklemmte Kind weint – „für mich eine gute Nachricht“. Denn das bedeutet: Es lebt. Bergman beruhigt das Kind, von dem er sich nicht gemerkt hat, ob es ein Bub oder Mädchen ist. Nicht wichtig in diesem Moment. Dann tröstet er die Mutter. „Hilfe ist unterwegs“, verspricht er.

Wenige Minuten zuvor ist Bergman in einen der drei Waggons geklettert, die bei Burgrain entgleist und umgekippt waren.

Soldat der US-Army auf dem Weg nach Garmisch: Plötzlich Schlamm und Dreck auf der Straße

Um 12.14 Uhr muss es passiert sein, sagt der 51-Jährige. Denn der Soldat der US-Army fährt nach einem Kurs an der Nato-Schule in Oberammergau gerade nach Garmisch-Partenkirchen und telefoniert mit einem Freund, als plötzlich Schlamm und Dreck auf die Straße spritzen. Sofort legt er auf. Das Smartphone zeigt 12.15 Uhr. Bergman hält, sieht den Zug und wenige Augenblicke später verwundeten Fahrgäste Richtung Straße wanken. „Oh my God.“ Sofort meldet sich sein „soldier instinct“. Dieser Instinkt sagt ihm: nach Verletzten suchen, sie in Sicherheit bringen. Andere unterstützten ihn. Ein Mann stoppt den Verkehr, manche begleiten Betroffene, die unter Schock stehen. Mit weiteren Helfern zieht Bergman Menschen aus dem Wasser und aus dem Zug. Dann kriecht er in den Wagen.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Sechs Menschen findet er dort. Zwei sind leicht verletzt, ein weiterer Mann schwer. Er ist ebenfalls eingeklemmt. Doch er atmet. Gott sei Dank, denkt Bergman. Auch dieser Mann lebt. Und auch ihm versichert er: Man werde ihn herausholen. „Give them hope“, das war sein Ziel. Ihnen Hoffnung zu geben, bis die Retter eintreffen. Bestimmt, sagt er, dauerte dies nur Minuten. Ihm kam es wie eine Ewigkeit vor. In solchen Momenten scheine sich die Zeit zu verlangsamen. Endlich hört der Soldat Sirenen. Er robbt zurück, um die Einsatzkräfte auf der Ostseite des Zuges zu treffen und zu informieren. Gemeinsam schaffen sie eine Rettungsgasse – mit der Kettensäge entfernt ein Feuerwehrmann Äste und Sträucher – für die Evakuierung.

Zugunglück bei Garmisch: Mutter von eingeklemmtem Kind will Zug erst nicht verlassen

Die Mutter will den Zug zunächst nicht verlassen, will bei ihrem eingeklemmten Kind bleiben. „Sie war so verzweifelt“, sagt Bergman am Montag im Tagblatt-Gespräch. Doch er überzeugt sie, als sich die Kräfte der Feuerwehr mit entsprechender Ausrüstung an die Arbeit machen, um ihr Kind zu befreien.

Die professionelle Rettungsmaschinerie läuft, der US-Soldat zieht sich zurück. Doch er bleibt vor Ort, bis er weiß: Sowohl das Kind als auch der verletzte Mann sind evakuiert. Noch einmal tröstet er die Mutter: Ihr Kind sei in den besten Händen. Seines Wissens nach brachte man es in eine Klinik nach München.

Bergman betet für die Verletzten, besonders für das kleine Kind. Maximal fünf Jahre ist es alt, schätzt der Familienvater. In dem Unglück entdeckt er etwas Positives: Hilfsbereitschaft. In schlimmen Situationen helfe man zusammen. „Die meisten Menschen tun, was sie können.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.