Nach Zugunglück: Mega-Kran hebt abgerutschten Waggon wieder aufs Gleis - Strecke bleibt noch lange gesperrt

Von: Christian Fellner

Teilen

Erfolgreiche Mission: Der fünfte Waggon des Zuges konnte am Mittwochmorgen durch einen Spezialkran der Bahn wieder ins Gleis gehoben werden. © CF

Spezialkräfte der Deutschen Bahn haben am Mittwoch die Bergung der verunglückten Fahrzeuge fortgesetzt: Ein Kran konnte den fünften Waggon nun wieder auf die Schienen setzen.

Garmisch-Partenkirchen - Um 10.30 Uhr war ein wichtiger Teil der Mission erfüllt: Der rund 30 Meter lange Doppelstockwaggon der Regionalbahn, die am 3. Juni gegen Mittag bei Garmisch-Partenkirchen entgleist war, stand wieder auf dem Gleis. Den Untergrund hatten die Spezialkräfte der Deutschen Bahn in den Tagen zuvor provisorisch derart instandgesetzt, dass ein Abtransport der verbleibenden Fahrzeuge überhaupt möglich wurde.

Garmisch-Partenkirchen: Kran hebt Waggon zurück aufs Gleis

Am Mittwochmorgen wagte der Expertentrupp der Bahn AG, der extra aus Wanneeikel mit dem 110 Tonnen schweren Kran namens Phönix angereist war, die Mission: Der Waggon musste wieder aufs Gleis, um ihn abtransportieren zu können. Keine einfache Aufgabe bei einem Gefährt, das rund 50 Tonnen wiegt. Zunächst hievten die Fachkräfte den Wagen auf einer Seite per Kranausleger mit großen Schlaufen wieder aufs zuvor sanierte Gleis, danach ging es mit dem hinteren Teil weiter. Millimeter- und Schwerstarbeit. Denn immer wieder musste das Fahrzeug ein Stück weit gezogen, dann ausgerichtet werden.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Nach drei Stunden durften die Arbeiter durchschnaufen. Der Wagen stand wieder - und war offenbar auch fahrbereit. Zur genaueren Untersuchung soll der Wagen in den Bahnhof nach Farchant geschleppt werden. „Erst dort wird nach einer Untersuchung entschieden, ob er auf dem Gleis auch weitergefahren werden kann“, betonte ein Bahnsprecher vor Ort.

Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen: Lokomotive bleibt vorerst am Unfallort

Die rund 88 Tonnen schwere E-Lokomotive bleibt vorerst noch an Ort und Stelle. Sie soll in den nächsten Tagen nach einem ähnlichen Muster wieder ins Gleis gehoben und später abtransportiert werden. Allerdings muss zuvor das Gleis nördlich der Unfallstelle auch an diesem Punkt wieder hergerichtet werden. Denn durch das Unglück wurden die Schienen zum Zeil sehr stark verformt. „Momentan wäre es nicht möglich, dort einen Zug fahren zu lassen“, erklärte der Bahnsprecher. Ist das Gleis wieder fahrbereit, soll in den nächsten Tagen auch die Lokomotive entfernt werden.

Bis zu einer Öffnung der Strecke werden aber Wochen oder Monate vergehen. Denn bisher ist die Strecke nur provisorisch instandgesetzt worden. Ein regulärer Bahnverkehr ist dort nicht möglich. Zudem laufen im südlichen Bereich der Lok auch noch die Ermittlungen der Soko Zug der Kripo Weilheim.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.