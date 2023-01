Zug mit 50 Schülern entgleist im Oberland: Insassen hatten Riesen-Glück – Augenzeugen berichten von „ruckeln“

Von: Lukas Schierlinger, Barbara Schlotterer-Fuchs

Bei Peiting ist am Dienstag ein Zug mit 50 Schülern an Bord entgleist. © Barbara Schlotterer-Fuchs

In Peiting ist am Dienstagmorgen ein Zug entgleist. 50 Schüler saßen darin. Die Ursache war zunächst unklar.

Update, 11.25 Uhr: Neue Infos vom Zug-Drama: Um 7.30 Uhr heulten die Sirenen in Peiting. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Peiting Ost ist der Zug der Bayerischen Regionalbahn entgleist. Sofort ging ein Großalarm bei den Feuerwehren und dem Rettungsdienst ein. Das Glück für die Insassen: Der Zug hatte die Geschwindigkeit bereits für die Einfahrt in den Bahnhof gedrosselt, landete so nach der Entgleisung im Gleisbett.

Die Bundespolizei hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen und befragt die Fahrgäste. Im Zug befanden sich fast ausschließlich Schüler, die aus dem Raum Hohenpeißberg ins Schulzentrum Schongau fahren wollten. Die Schüler berichteten von einem Ruckeln. Vielen sei der Schrecken ins Gesicht geschrieben, berichtet unsere Reporterin von vor Ort. Zwei der Personen aus dem Zug erlitten demnach einen Schock, sie wurden von Sanitätern behandelt. Die gestrandeten Fahrgäste konnten sich im alten Zuggebäude aufwärmen.

Update, 10.55 Uhr: Der Großeinsatz dauert an. Die Bayerische Regionalbahn, die die Strecke bedient, meldet eine „Großstörung“ und eine „Streckensperrung“. Von der für die Gleise verantwortlichen DB-Netz gibt es noch keine Informationen zur Unfallursache.

Update 10. Januar, 10.21 Uhr: Die Zugstrecke zwischen Peißenberg und Schongau ist derzeit gesperrt, „auf unbestimmte Zeit“, wie die Bayerische Regiobahn (BRB) vermeldet. Züge enden und wenden in Peißenberg.

Busse, um einen Schienenersatzverkehr (SEV) zu gewährleisten, werden eingesetzt. Unterdessen laufen die Bergungsarbeiten auf der Strecke.

Zug entgleist bei Peiting: Keine Verletzten – Ursache soll jetzt untersucht werden

Ursprungsmeldung:

Peiting - 50 Schüler saßen im Zug, als er entgleiste: Im Einsatz beim Bahnhof Peiting-Ost waren am Dienstagmorgen (10. Januar) mehr als hundert Rettungskräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei. Der Großeinsatz war durch Sirenenheulen um 7.30 Uhr ausgelöst worden - in der Annahme, dass der Zug auch umgekippt sein könnte.

Wie es zu dem Zugunglück kommen konnte: Das wird untersucht. Wie durch ein Wunder wurde kein Fahrgast verletzt. Einzelne Personen erlitten einen Schock.