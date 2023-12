Keine Ausnahme für Sichtschutzzaun: Grundstücksbesitzer muss bereits errichtete Anlage zurückbauen

Von: Christoph Peters

Drucken Teilen

Mit einem Sichtschutzzaun wollen Bewohner eines neuen Doppelhauses am Goldammerweg in Peiting neugierige Blicke fernhalten. Was sie nicht bedenken: Ein Zaun in der verwirklichten Höhe ist dort gar nicht erlaubt. Der Fall hat nun den Bauausschuss beschäftigt – mit schlechtem Ausgang für den Antragssteller.

Peiting – Aufgefallen, dass da etwas nicht stimmen kann, war einem Peitinger Bürger. Ob er bei einem Spaziergang im Starenweg auf den ungewöhnlich hohen Zaun aufmerksam wurde, ist nicht bekannt. Fest steht dagegen, dass seine Beobachtung, die er ans Landratsamt und die Gemeinde Peiting weitergab, den Stein ins Rollen brachte. So schildert es jedenfalls Peitings Marktbaumeister Christian Hack. Man habe danach das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer des Doppelhauses gesucht, um die Sache zu klären.

Peitinger Bewohner wollten mit Sichtschutzzaun Blicke fernhalten

Doch so mal eben ließ sich die Angelegenheit nicht aus der Welt schaffen. Zwar hatte sich der Zaunbauer laut Hack an die bayerische Bauordnung gehalten, die Zaunanlagen bis zu einer Höhe von zwei Metern zulässt, jedoch den gültigen Bebauungsplan für sein Grundstück außer acht gelassen. Darin aber ist eine maximale Höhe von einem Meter für Zäune festgelegt.

In seiner jüngsten Sitzung befasste sich nun der Bauausschuss mit dem Fall, nachdem ein Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung eines Sichtschutzzaunes eingegangen war. In der Begründung, warum dieser nötig sei, verwies der Antragsteller auf den Höhenunterschied von 2,70 Meter zwischen seinem Grundstück und dem Starenweg, wodurch Passanten bei einem nur einem Meter hohen Zaun „vollständige Einsicht in unseren Garten sowie die Fenster der Wohn- und Schlafräume“ hätten. Und an neugierigen Blicken mangelt es offenbar nicht. „Leider zeigt die über mehrere Monate gesammelte Erfahrung, dass der Fußverkehr im Starenweg nahezu ausschließlich an der uns zugewandten Straßenseite stattfindet.“

Rechts erlaubt, links verboten: Am Goldammerweg in Peiting hat sich ein Grundstückseigentümer nicht an die vorgegebene Zaunhöhe gehalten. © Hans-Helmut Herold

Sichtschutzzaun: Gremium sieht Ausnahme skeptisch

Doch deshalb eine Ausnahme vom noch neuen Bebauungsplan machen? Nicht nur der Marktbaumeister, der den Antrag im Bauausschuss vorstellte, zeigte sich skeptisch. Ein Sichtschutz ließe sich auch mit Bäumen und Sträuchern erreichen, sagte Hack. Die Plastikbahnen, die dafür in den Zaun eingefädelt würden, seien zudem ein Problem beim Winterdienst, gab er zu bedenken. „Die gehen oft kaputt.“

„Da ist uns was Schönes gelungen“, sagte Michael Deibler (CSU) mit Blick auf das Neubaugebiet, in dem das Grundstück sich befindet. „Dass sich viele die Häuser anschauen, weil sie sie schön finden, finde ich verständlich.“ Gleichwohl sei ein ein Meter hoher Zaun ausreichend, befand der Fraktionschef. „Sichtschutz kann man auch auf natürliche Weise herstellen.“ Diese Einschätzung teilte auch Andreas Barnsteiner (BVP). Freilich sei es ärgerlich für den Antragsteller, wenn der bereits zum Teil errichtete Zaun nun nicht genehmigt werde. „So was kostet ja eine Stange Geld.“ Doch durchgehen lassen könne man das Vorgehen deshalb nicht.

Darin waren sich am Ende alle Gremiumsmitglieder einig. Einmütig lehnten sie die beantragte Befreiung ab. Demnächst dürfte der Bauherr damit Post vom Landratsamt bekommen, mit der Aufforderung, den Zaun auf die erlaubte Höhe zurückzubauen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.